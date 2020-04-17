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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Общество
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 "Завтра приступаю к своим обязанностям. Одно прошу вас - сидите дома ", - вылечившийся от коронавируса, анестезиолог областной больницы Кропивницкого Гримлюк. ВИДЕО

Анастезиолог областной больницы в Кропивницком Евгений Гримлюк, вылечившийся от коронавируса, записал видеообращение, в котором просит сограждан соблюдать карантинные ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гримлюк - первый медик, который заразился коронавирусом в Украине.

"Я первый заболевший медик, но к сожалению не последний, но сегодня меня уже выписали. Сдал два теста с интервалом в сутки, которые показали, что в моем организме коронавируса нет и безопастный не только для окружающих, но и для пациентов с которыми я буду работать. Сегодня у меня выходной, а завтра я приступаю к своим служебным обязанностям. Вас хочу попросить об одном -  по возможности оставайтесь дома и никуда не выходите без острой нужды, при симптомах обращайтесь к семейному врачу и будьте здоровы", - сказал Гримлюк в обращении.

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Источник: https://censor.net.ua/v3189759
 
   
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а если я повешусь, это ведь лучше, чем буду сидеть дома? просто кремируют нах и одним потенциальным разносчиком меньше...
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Спасибо, сёма. Спас жизнь. Вот специально на зло тебе и тебе подобным ещё 70 лет проживу... Может больше, если повезёт...
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Та живи ти собі довго й щасливо, але не діставай...
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Никак нельзя. Без доставания типчиков вроде тя жизнь теряет смысл.
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Что-то ты эту тему часто поднимаешь. Бабы не дают? Или голубой?
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Дякувати Богові, все з цим гаразд, але, як на мене, то мізки ти виносиш саме по-жіночому, тому й написав таке.
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чувака от орз полечили ахаха ))) знакомым вон тоже короновирус замаскированный в орз лечили и 25000 грн содрали, не зря они за зелень голосовали ))
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У медика маска под носом "Завтра стаю до роботи. Одне прошу вас - сидіть вдома", - анестезіолог обласної лікарні Кропивницького Гримлюк, який вилікувався від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5277. А зачем она ему, если он переболевший - боится заразится?
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Пусть тогда дома сидит, умный, работать он выходит...
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ще не відомо, який імунітет і чи може він взагалі бути.
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В Ю.Корее 141 случай повторной болезни у "вылеченных" между прочим. Так что доктор оптимист.
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маска у него не очень. не плотно к лицу прилегает.
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Ну безопастный, так безопастный.
Ковид переживём, а вот деградировавшее образование - это с нами уже навсегда.
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