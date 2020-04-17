 "Завтра приступаю к своим обязанностям. Одно прошу вас - сидите дома ", - вылечившийся от коронавируса, анестезиолог областной больницы Кропивницкого Гримлюк. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гримлюк - первый медик, который заразился коронавирусом в Украине.
"Я первый заболевший медик, но к сожалению не последний, но сегодня меня уже выписали. Сдал два теста с интервалом в сутки, которые показали, что в моем организме коронавируса нет и безопастный не только для окружающих, но и для пациентов с которыми я буду работать. Сегодня у меня выходной, а завтра я приступаю к своим служебным обязанностям. Вас хочу попросить об одном - по возможности оставайтесь дома и никуда не выходите без острой нужды, при симптомах обращайтесь к семейному врачу и будьте здоровы", - сказал Гримлюк в обращении.
Што?
Ковид переживём, а вот деградировавшее образование - это с нами уже навсегда.