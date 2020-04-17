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 Политика Украины
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Все про:безопасность (711) Киев (18981) Портников (59) Турчинов (3214) Форум (119) Яценюк (7834) Лубкивский Даниил (18) Фельдгузен (17)

 Киевский форум по безопасности: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В пятницу, 17 апреля, в 15:00 состоится онлайн дискуссия Киевского форума: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Отмечается, что участниками обсуждения станут: 

- Мирослав Маринович, философ, правозащитник, вице-ректор Украинского Католического университета, член Инициативной группы "Первого декабря";
- Виталий Портников, журналист, публицист;
- Александр Турчинов, глава Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины - 2014 год, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-19 годах;
- Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине;
- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину".

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Киевский форум по безопасности - ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель форума по безопасности - фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк - Путину: Мы - не единый народ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3189755
 
 
 Топ комментарии
 
Рецепт очень прост, свободное владение оружием и право его применять против преступников. Но на конференции этого не скажут, рабам оружие не дают.
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На фоне зе даже его избиратели конченными не выглядят. Полная гармония
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Киевский форум по безопасности: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?" - Цензор.НЕТ 5042 Как-то много вдруг стало Сени в последнее время.
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Рецепт очень прост, свободное владение оружием и право его применять против преступников. Но на конференции этого не скажут, рабам оружие не дают.
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Украинцам пока и ручку для галочки поставить на выборах нельзя доверить. Увы
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Имбицилам, которые выбрали ЗЕ, дать оружие?
Ответственности ноль, ума ноль, совести ноль.

Разве что, если их всех куда-то вывезти и изолировать пока не перестреляют друг друга.
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Тогда они расстреляют друг друга прямо на дорогах, будучи уверены, что перед ними нарушитель.
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Как-то много вдруг стало Сени в последнее время.
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Он решил, что на фоне зюзи выглядит не совсем конченным.
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На фоне зе даже его избиратели конченными не выглядят. Полная гармония
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найматы в Слугы ПРОФЕССИОНАЛОВ та НЭ красты.
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если бы не ваше и вам подобных руководство этой страной , то как минимум разрухи и войны могло бы и не быть
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А кто ж выбрал нынешнее руководство Украины год назад?

Как минимум, разрухи до этого не было, а от войны большинство уставало около телевизоров.
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Первое условие-включать голову,когда галочку в бюллетене ставишь.
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...Руководство Вооруженных Сил Украины обратилось к министру обороны и правительству с просьбой начислить им дополнительные надбавки на особый период в размере от 372% до 10%, в зависимости от ранга.Об этом написал у себя на канале в Telegram ветеран АТО Александр Грамарчук (Гром).
Согласно опубликованному в сети документу, просьбу о дополнительных выплатах руководство ВСУ аргументирует "повышением мотивации" и "достижением стабильного морально-психологического состояния".
В документах указано, что самую высокую надбавку - в 372% от текущих выплат - должен получить главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, его заместитель - 315%, начальник Генерального штаба - 307%, командующий Объединенных сил - 306%. В то же время за особенности прохождения службы всему руководству украинской армии предлагается выплатить надбавку в 100%. В то же время самые низкие надбавки - около 10% - предлагается выплатить начальникам подразделений в тылу и отдельных подразделений, подчиненных Минобороны.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/373787-ot_372_generalitet_vsu_reshil_podnjatj_sebe_premii
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Контр-адмирал запаса, начальник Нахимовского военно-морского училища Анатолий Минаков находится в столичном госпитале. В Москву он прибыл на репетиции парада Победы.
вместе с ним, госпитализировано 16 нахимовцев..
Київський безпековий форум: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?" - Цензор.НЕТ 2004
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На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!
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І тому ви його в Британії обрали? Чи це ви про англійську королеву?
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А чого Вам Британський стяг не подобається??
Вибачаюсь, нюх вже в нормі??
😁😁
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Для захисту себе і своєї оселі треба наклеїти на автівку, квартиру і одяг наліпку "голосую за Зе".
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Точно. Тогда будет счастье и благодарность сограждан на каждом шагу. Київський безпековий форум: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?" - Цензор.НЕТ 2443
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только машину лучше ставить на охраняемую стоянку, подальше от благодарных сограждан
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Це вибір народу, який треба прийняти, бо гірше не буде!
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Наоборот. Парковаться, как принято у ************* людей, прямо у подъезда. Київський безпековий форум: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?" - Цензор.НЕТ 1532

Я, например, когда до карантина пил кофеек возле дома вечером, остатки регулярно выливал на лобовое стекло "гению", паркующемуся у моего подъезда.
Что самое интересное, чувак наверное любит по утрам отмывать лобовуху.
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Как защитить- как защитить...Все давно придумано и без этих трепачей БУНКЕР, СТВОЛ, ПАТРОНЫ и ЯЩИК ТУШНЯКА.
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У світі нема більше захисту ніж портрет сонцесяйного фюрера України, володаря Всесвіту і його околиць - Зе!
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Надо дать Вовочке еще 100 лет дней и все само собой каким-то образом защитится.
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