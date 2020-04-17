 Киевский форум по безопасности: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
Отмечается, что участниками обсуждения станут:
- Мирослав Маринович, философ, правозащитник, вице-ректор Украинского Католического университета, член Инициативной группы "Первого декабря";
- Виталий Портников, журналист, публицист;
- Александр Турчинов, глава Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины - 2014 год, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-19 годах;
- Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине;
- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель Фонда "Открой Украину".
Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.
Киевский форум по безопасности - ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель форума по безопасности - фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".
Ответственности ноль, ума ноль, совести ноль.
Разве что, если их всех куда-то вывезти и изолировать пока не перестреляют друг друга.
Как минимум, разрухи до этого не было, а от войны большинство уставало около телевизоров.
Согласно опубликованному в сети документу, просьбу о дополнительных выплатах руководство ВСУ аргументирует "повышением мотивации" и "достижением стабильного морально-психологического состояния".
В документах указано, что самую высокую надбавку - в 372% от текущих выплат - должен получить главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, его заместитель - 315%, начальник Генерального штаба - 307%, командующий Объединенных сил - 306%. В то же время за особенности прохождения службы всему руководству украинской армии предлагается выплатить надбавку в 100%. В то же время самые низкие надбавки - около 10% - предлагается выплатить начальникам подразделений в тылу и отдельных подразделений, подчиненных Минобороны.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/373787-ot_372_generalitet_vsu_reshil_podnjatj_sebe_premii
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вместе с ним, госпитализировано 16 нахимовцев..
Вибачаюсь, нюх вже в нормі??
😁😁
Я, например, когда до карантина пил кофеек возле дома вечером, остатки регулярно выливал на лобовое стекло "гению", паркующемуся у моего подъезда.
Что самое интересное, чувак наверное любит по утрам отмывать лобовуху.
летдней и все само собой каким-то образом защитится.