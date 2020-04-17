 Продукты горения от пожаров в Зоне отчуждения не могли попасть в Киев, - Кульбида. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, об этом заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, в течение вчерашнего дня в Украине отмечалось повышение скорости ветра до 17-22 м/с. Максимальная скорость ветра отмечалась на территории Житомирской и Киевской областей. В частности, на севере Киевской области, - в Зоне отчуждения. Направление ветра - северо-западное, а значит те продукты горения, которые имелись в Зоне отчуждения - не могли попасть в Киев, а вчерашние проблемы связанные с пылевой бурей и перемещением продуктов горения (ощущаемые также и сегодня утром) из Житомирской области.

Относительно дальнейшего развития ситуации, Кульбида сообщил, что в течение ближайших 10 дней осадки в Украине не ожидаются, за исключением крайнего запада Украины. При этом, в районах, где наблюдается горение травы, торфа и леса усиление скорости ветра до значительных величин также не ожидается (максимальная скорость ветра, как ожидается, составит 7-12 м/с).

Радиационный мониторинг осуществляется в постоянном режиме как в Зоне отчуждения в 15 пунктах наблюдения так и украинского Гидрометцентра - Центральной геофизической обсерваторией, кроме измерения гамма-фона, еще также путем радио-спектрометрии определяется возможность попадания радиоактивных элементов в атмосферу и их выпадения на поверхность земли. Среди этих элементов отмечено микроскопическое увеличение концентрации цезия-137, а уровень гамма-фона, как в Зоне отчуждения, так и за ее пределами практически не изменился.

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Относительно влияния на самочувствие людей, Кульбида сообщил, что процессы, которые наблюдаются последние дни, конечно, вызывают определенный дискомфорт у людей, поэтому рекомендуется ограничить пребывание на улице. Особенно это касается утреннего часа. Во второй половине дня, в результате прогревания подстилающей поверхности, повышается температура воздуха и начинается перемешивание воздушных масс, что уменьшает концентрацию вредных веществ в воздухе.

Вместе с тем, по словам мэра столицы Виталий Кличко, загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, а задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней.

В свою очередь Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.

Как сообщалось, 16 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что в Чернобыльской зоне из-за сильного ветра возобновились пожары.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

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Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.