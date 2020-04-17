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 Происшествия, Общество
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 Продукты горения от пожаров в Зоне отчуждения не могли попасть в Киев, - Кульбида. ВИДЕО

Продукты горения от пожаров в Зоне отчуждения 16 апреля не могли попасть в Киев из-за северо-западного направления ветра.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, об этом заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, в течение вчерашнего дня в Украине отмечалось повышение скорости ветра до 17-22 м/с. Максимальная скорость ветра отмечалась на территории Житомирской и Киевской областей. В частности, на севере Киевской области, - в Зоне отчуждения. Направление ветра - северо-западное, а значит те продукты горения, которые имелись в Зоне отчуждения - не могли попасть в Киев, а вчерашние проблемы связанные с пылевой бурей и перемещением продуктов горения (ощущаемые также и сегодня утром) из Житомирской области.

Относительно дальнейшего развития ситуации, Кульбида сообщил, что в течение ближайших 10 дней осадки в Украине не ожидаются, за исключением крайнего запада Украины. При этом, в районах, где наблюдается горение травы, торфа и леса усиление скорости ветра до значительных величин также не ожидается (максимальная скорость ветра, как ожидается, составит 7-12 м/с).

Радиационный мониторинг осуществляется в постоянном режиме как в Зоне отчуждения в 15 пунктах наблюдения так и украинского Гидрометцентра - Центральной геофизической обсерваторией, кроме измерения гамма-фона, еще также путем радио-спектрометрии определяется возможность попадания радиоактивных элементов в атмосферу и их выпадения на поверхность земли. Среди этих элементов отмечено микроскопическое увеличение концентрации цезия-137, а уровень гамма-фона, как в Зоне отчуждения, так и за ее пределами практически не изменился.

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Относительно влияния на самочувствие людей, Кульбида сообщил, что процессы, которые наблюдаются последние дни, конечно, вызывают определенный дискомфорт у людей, поэтому рекомендуется ограничить пребывание на улице. Особенно это касается утреннего часа. Во второй половине дня, в результате прогревания подстилающей поверхности, повышается температура воздуха и начинается перемешивание воздушных масс, что уменьшает концентрацию вредных веществ в воздухе.

Вместе с тем, по словам мэра столицы Виталий Кличко, загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, а задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней.

В свою очередь Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.

Как сообщалось, 16 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что в Чернобыльской зоне из-за сильного ветра возобновились пожары.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

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Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

Источник: https://censor.net.ua/v3189741
 
 
 Топ комментарии
 
Вусатий брехун)))) Я вийшов в ранці на балкон, видчувається гарь...тоді що це???? Все в смогу..
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Оно брешет и не моргнет. Прямо совпадение - пожар в зоне ЧС с клубами дыма и смог в Киеве. Все несет с Чернобыля, он рядом от Киева, а пожар тушили с опозданием и долго вот и результат.
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Оно брешет и не моргнет. Прямо совпадение - пожар в зоне ЧС с клубами дыма и смог в Киеве. Все несет с Чернобыля, он рядом от Киева, а пожар тушили с опозданием и долго вот и результат.
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Ну не совсем рядом, а 132 км от Киева, но для пожаров такого масштаба это конечно да, близко...
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це те що зараз. а от під час вчорашньої бурі надуло таки із заходу. а всю чорнобильску гарь сдуло у бік московії
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Ну якшо в бік козломордих то це дооообре... Продукти горіння від пожеж у Зоні відчуження не могли потрапити до Києва, - Кульбіда - Цензор.НЕТ 6089
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А Чернігівщина у тебе уже до Московії відноситься?...
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там переважно північ сумщини постраждала. а на чернігівщину тільки під вечір подуло
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пардон, я довбень. Чернігів таки зачепило
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У чому ти мене запевнить пробуєш? Я вчора це спостерігав саме на Чернігівщині...
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"Грицько", тобі "повилазило", чи що? Ти своєю картою сам себе "дурнем" виставляєш!!! Чорнобиль, відносно Києва, знаходиться на ПІВНОЧІ!!! Він, навіть, трохи зміщений у східному напрямку. Вітри, по карті, дмуть з північного заходу на південний схід... Тобто, продукти горіння з Чорнобильської зони повинні були розсіюваться над Київським водосховищем, південними районами Чернігівщини та північно-східними районами Київщини, за Дніпром... До чого тут Київ? Чи "зраду" "приспічило" пошукать? Хоч людей не сміши!...
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Яр Холодний Тобто, вітер дме куди- завгодно, але не на Київ? Горить уже днів 10 і вітер вже не раз змінювався. Вийди і понюхай повітря, разом із цим Куйбідою. Правда, у вусатого фільтр під носом стоїть, тому, мабуть, нічого і не чує Продукти горіння від пожеж у Зоні відчуження не могли потрапити до Києва, - Кульбіда - Цензор.НЕТ 1460
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Я "Грицьку", нижче, вже відповів... Почитай...
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Не дурний... А ти "в курсі", що земля має форму кулі? І що чим далі на північ, від екватора, тим ширші "клини" в карту, з півночі, вставляються і росте похибка в зображенні? Візьми карту і глобус, і співстав... Крім того, я тобі, в першу чергу, про вітри писав, а не про "еоргафію". Я, учора, був на східному березі Київського водосховища, у верхів"ях. Навпроти, через воду - Страхолісся. Вітер дув від Чорнобильської зони... Ніякої "гарі" я не чув...
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Вусатий брехун)))) Я вийшов в ранці на балкон, видчувається гарь...тоді що це???? Все в смогу..
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Ему сказали врать и оно врет как сатана.
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А про торфовища на заході Київщини та Житомирщині подумать не хочеться?... Там "Злий грицько" нам метеокарту пропонує подивиться...
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Дуже прикро, що велика маса людей звикла вірити картинці з телевізора, а не реальності за вікном.
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Коли вже знімуть це вусате нещастя? Чи воно не в курсі, що напрямок руху повітряних потоків, в різних шарах атмосфери, може бути протилежним?
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А на напрям руху диму ці "повітряні потоки" не впливають? Вони, мабуть, як нейтрино, не реагують навіть на гравітацію...
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Ну, так якщо вітри дули, при землі, з північного заходу на південний схід, а Чорнобиль - майже строго на північ від Києва, на відстані близько 150 км, то як "продукти горіння", від поверхні землі, могли полетіть у іншому напрямку, використовуючи "повітряні потоки у верхніх шарах атмосфери", які (можливо) рухались "не так", і потапить на південь, у Київ? Логічно розсудить, здатні?
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Це тільки в мене галюни - навкруги густий дим? Продукты горения от пожаров в Зоне отчуждения не могли попасть в Киев, - Кульбида - Цензор.НЕТ 5907
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Oljik Тобто, ти віриш собі, а не Куйбіді?! Не розганяй зраду!
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Ни слова про альфа и бета-активность дыма.
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ветер западных направлений наблюдался всю неделю, логично, что при этом продукты горения сносило в сторону Чернигова и Сум, а не на Киев
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Та нет , ты ошибся, продукты горения строго на Москву понесло! Карту Киевской области хотя бы посмотри!
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Мля ,а хто здогадався спитати про це метеоролога? Продукти горіння від пожеж у Зоні відчуження не могли потрапити до Києва, - Кульбіда - Цензор.НЕТ 2090
Галасавалі кієфлянє за квартал -палучітє крівой рох вам в жьопу на усю дліну! Продукти горіння від пожеж у Зоні відчуження не могли потрапити до Києва, - Кульбіда - Цензор.НЕТ 123
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Дозиметри якщо в кого є у хазяйстві - поміряйте фон. А так думаю все поступово вітром розжене.
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Нікчема Кульбіда ганьбиться "прогнозами" вже десятиліття, тож ще одна невеличка брехня не зашкодить. Сьогодні Дніпро повністю затягло смогом від пожеж, бо вітер не північно-західний, а ближче до північно-східного.
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Интересно а что это за продукты летают в воздухе прямо у меня за окном?
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"Метеорологів" - "шо собак нерізаних"... І в картах географічних та метеорологічних, розбираються, і в "смогах", і в пожежах... Останній тиждень дули, на Київшині, Чернігівщині, в основному, вітри з північного заходу... Рибалки Чернігівщини були з уловом, незважаючи на "скачки" атмосферного тиску - помічено, що саме при цих вітрах риба продовжує клювать...
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ну ніхто єтім прадуктам гарєнія нідавал разрішенія попадать в Київ і усьо тут...
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Сильный пожар второй день севернее Овруча. В Чернобыле столько дыма неоткуда взяться.
Такой силы пожара на контненте сейчас нет судя но картам NASA https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:9;c:30.1,51.0;t:adv-grids;d:2020-04-17..2020-04-17;l:firms_modis_a,firms_modis_t,firms_nrt_noaa20-viirs,firms_nrt_viirs,fire_aqua_srb721
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