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 Общество
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Все про:Киев (18981) радиация (249)

 Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень цезия в воздухе Киева: угрозы здоровью населения нет. ВИДЕО

Институт ядерной и радиационной безопасности Франции осуществили ряд собственных исследований потенциального радиационного воздействия пожара в глобальных пространственных масштабах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра ядерной и радиационной безопасности.

Радиоактивный выброс оценивался путем обратного моделирования (использование доступных измерений) в течение периода с 03 по 12 апреля 2020 года, моделирование дисперсии продолжалось до 14 апреля 2020 года.

В отчете, в частности, Институт ядерной и радиационной безопасности Франции определил уровни активности в воздухе, которые могут быть обнаружены во Франции из-за движения воздушных масс, загрязненных во время пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Также в нем дана оценка радиологических воздействий как для Украины, так и для соседних стран. В исследовании также предоставлено подтверждение того, что, несмотря на более высокие, чем обычно, активности цезия-137, которые наблюдались в воздухе Киева в течение пожара, они никоим образом не отразятся на здоровье населения.

Как сообщалось, 16 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что в Чернобыльской зоне из-за сильного ветра возобновились пожары.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

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Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

Источник: https://censor.net.ua/v3189734
 
 
 Топ комментарии
 
угрозы здоровью населения нет ! угрозы здоровью населения Франции нет))
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Другими словами,коронвиРУС,это проект Новичка и Полония Кремля....,об этом знает весь МИР,но не советское БЫДЛО в МАСКАХ.............. Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень цезия в воздухе Киева: угрозы здоровью населения нет - Цензор.НЕТ 945 Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень цезия в воздухе Киева: угрозы здоровью населения нет - Цензор.НЕТ 945
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Який там нах цезій? У тому смогу, який пре з "рудого лісу" найбільш небезпечні важкі тарнсуранові елементи - америцій, кюрій і ще щось. Вони випромінююать альфа-частки, рівень яких можна заміряти лише спеціалізованими прилалами. Якщо людина вдихне або проковтне хоча би два активних атоми, що випромінюють альфа-частки, ніхто вже тій людині не допоможе.
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та куда вам до нашего суперсанитара Ляшко? он сказал, шо все умрут, значит так и будет!
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Надо посмотреть чы на Рейтарской форточки открыты?
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Другими словами,коронвиРУС,это проект Новичка и Полония Кремля....,об этом знает весь МИР,но не советское БЫДЛО в МАСКАХ.............. Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень цезия в воздухе Киева: угрозы здоровью населения нет - Цензор.НЕТ 945 Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень цезия в воздухе Киева: угрозы здоровью населения нет - Цензор.НЕТ 945
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так вот почему отобрали у нас ЯО. чет с радиацией нам не фартит((
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Илан Маск и ПЕНТАГОН придумали такое оружие в космосе,что сраное гоффнол РАБссии поймет в чем дело лет через 500..стадо БАРАНОВ... Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень цезия в воздухе Киева: угрозы здоровью населения нет - Цензор.НЕТ 2252Цап царапы конченные.........
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угрозы здоровью населения нет ! угрозы здоровью населения Франции нет))
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Омериканцы придумали новый вид бомбов...,не ядерных,а простых....Бонба висит над Москвой...лет 5 а потом бац...и Путлер с подлодкой КУРСК подох смертью Храбрых... Інститут ядерної безпеки Франції оцінив рівень цезію в повітрі Києва: загрози здоров'ю населення немає - Цензор.НЕТ 4196ну типа ОНА УТОНУЛА.......... Інститут ядерної безпеки Франції оцінив рівень цезію в повітрі Києва: загрози здоров'ю населення немає - Цензор.НЕТ 4196
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Який там нах цезій? У тому смогу, який пре з "рудого лісу" найбільш небезпечні важкі тарнсуранові елементи - америцій, кюрій і ще щось. Вони випромінююать альфа-частки, рівень яких можна заміряти лише спеціалізованими прилалами. Якщо людина вдихне або проковтне хоча би два активних атоми, що випромінюють альфа-частки, ніхто вже тій людині не допоможе.
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Полное преодоление последствий Чернобыля - удел будущих поколений: период полураспада цезия-137 составляет 30 лет, стронция-90 - 29 лет, америция-241 - 432 года, плутония-239 - 24 тысячи лет.
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ты прав.Трансурановые элементы в земной коре лежат компактно....а в нужный момент БАЦЦЦ...и плешивый КГБист сдох...........
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В 1986 тоже говорили, что угрозы здоровью нет. И ???
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В данном контексте есть повод задуматься об уровне радиации в Киеве, если ее фиксируют во Франции...
Красный хвост видели на модели?
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10 лет назад Венесуэла была богатейшей страной Мира ,сегодня Венесуэла дерьмо,за которое даже трамп и и порошенко не заплатят 5 центов.............
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19 апреля Луна станет РОЗОВОЙ,в день Пасхи и в Високосный год...это капец....,катаклизмы неизбежны...ВУЛКАНЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ.....
Бережiть себе Шановнi.....
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Сатанисты на Пасху подожгли Рыжий лес. Я такой подлости от них не ожидал. А они едят детей.
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Это примерно, как отчет о состоянии воздуха в немецкой душегубке. Да, цезия нет, но через 5 минут вы трупы. Інститут ядерної безпеки Франції оцінив рівень цезію в повітрі Києва: загрози здоров'ю населення немає - Цензор.НЕТ 7152
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