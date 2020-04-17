 Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень цезия в воздухе Киева: угрозы здоровью населения нет. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра ядерной и радиационной безопасности.

Радиоактивный выброс оценивался путем обратного моделирования (использование доступных измерений) в течение периода с 03 по 12 апреля 2020 года, моделирование дисперсии продолжалось до 14 апреля 2020 года.

В отчете, в частности, Институт ядерной и радиационной безопасности Франции определил уровни активности в воздухе, которые могут быть обнаружены во Франции из-за движения воздушных масс, загрязненных во время пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Также в нем дана оценка радиологических воздействий как для Украины, так и для соседних стран. В исследовании также предоставлено подтверждение того, что, несмотря на более высокие, чем обычно, активности цезия-137, которые наблюдались в воздухе Киева в течение пожара, они никоим образом не отразятся на здоровье населения.

Как сообщалось, 16 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что в Чернобыльской зоне из-за сильного ветра возобновились пожары.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

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Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.