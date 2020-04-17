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 Политика Украины, Общество
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Материалы по теме:
Все про:война (3783) Краматорск (1861) Россия (75348) терроризм (18184) Турчинов (3214) Аллеров (93)

 "Трудно было осознать, что воюем не с народом, а с вооруженными бандитами", - 6 лет назад боевики РФ и их сторонники, блокировали колонну ВСУ возле Краматорска и завладели бронетехникой. ВИДЕО

В апреле 2014 года российские террористы и их сторонники блокировали возле Краматорска колонну техники 25-й отдельной бригады ВДВ, обезоружили бойцов и завладели бронетехникой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованом МВД эпизоде "Перша зрада" из фильма "Слов`янськ. Початок війни".

В результате в руки российских террористов перешло шесть единиц боевых машин десанта, два самоходных миномета "Нона".

"Это была очень страшная ситуация: вот, наши вооруженные сыли отдали технику, они не способны вас защитить, они ни на что не способны и больше этого - из нашей техники теперь нас же будут убивать", - говорит секретарь СНБО (2014-2019) и в.о. президента Украины (март-июнь 2014 года) Александр Турчинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В бою под Краматорском погибло шесть украинских солдат, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/v3189725
 
 
 Топ комментарии
 
Ну че лугандоны? Помогли вам ваши кацапы?😷
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А делов-то было: Просто по уставу. Но все хотят быть сильно вумными. "Трудно было осознать, что воюем не с народом, а с вооруженными бандитами", - 6 лет назад боевики РФ и их сторонники, блокировали колонну ВСУ возле Краматорска и завладели бронетехникой - Цензор.НЕТ 4068
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А делов-то было: Просто по уставу. Но все хотят быть сильно вумными. "Трудно было осознать, что воюем не с народом, а с вооруженными бандитами", - 6 лет назад боевики РФ и их сторонники, блокировали колонну ВСУ возле Краматорска и завладели бронетехникой - Цензор.НЕТ 4068
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На той же расее их бы просто передавили танками и еще виноватыми сделали бы.
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Это вина властей. Голубое рыговское быдло в 14 году расстреляло безоружных людей на Майдане, сотню, в центре столицы и безнаказанно.До сих пор не наказаны все виновные. А во время начала войны власть не расстреливала кацапских захватчиков, врагов и тех, кто перешел на их сторону. Где логика? Полный маразм и идиотизм. Такая вот олигофренная политика и такая инфантильная беспомощность, трусость и привела к тому, что сейчас имеем. И сегодня Зеленский все отводит войска и отводит и конца края не видно этим отводам.
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Новые власти боялись стать такими как Янукович, а кацапы этим воспользовались.
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А снайпера на Майдані по радіо перемовинам всі мали кацапські позивні "Важко було усвідомити, що воюємо не з народом, а з озброєними бандитами", - 6 років тому бойовики РФ та їхні прибічники блокували колону ЗСУ біля Краматорська та заволоділи бронетехнікою - Цензор.НЕТ 8268
Мабуть риги які при владі не хочуть відкривати інформацію, бо факти завозу у 2014 до України кацапських спецназівців, це пожиттєві терміни, то мабуть і заглухла справа Майдану.
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С одной стороны трудно не согласиться, с другой замечу, что расстреливал Майдан российский спецназ по команде российских же хозяев и местных коллаборантов-рыгов с российскими же паспортами. Украинцы же слишком добрый и мягкий народ. К сожалению...
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Слежу за Вашими постами и отношусь с большим уважением НО !!! Все так просто у вас.Вначале офицеров чмырил союз матерей.За наказание солдата- ублюдка тут же вступались придурковатые мамаши и офицера уволняли нафик без пенсии и кавртиры и без социальной адаптации (связи .знакомства и т.д.) Что бы гражданским это понять надо их закинуть без ничего в другую страну. Затем было """""МЫ НИ СКЕМ НЕ СОБИРАЕМСЯ ВОЕВАТЬ""""" Было очень много всего. Сравнивая военную среду и гражданскую это как попасть в клоаку. Так что граждане без обид ,но гамнюки вы редкостные. Кто из вас давал команду на открытие огня. Не из пушки за горизонт, а в упор. Я сам скрипел зубами ,когда этот позор видел (по теле.) Но оказаться в той ситуации ооочень не хотел бы. Это сейчас все понятно и ясно. Кстати сволочей беркутню судят за то что стреляли в свой народ. Так что сидя на диване -мы тут герои все. И еще лично знавши с десяток генералов- свидетельствую что девять из них отличные спецы и Люди. А вы тут ООООченеь ********** всех дерьмом мазать , но вы отнюдь не в белых фраках. СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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вы просто в точку. сами сначала угробили армию, уволили всех толковых, остались холуи и те кому не куда было идти, а теперь ноют.
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При мне уволился летчик истребитель, чемпион СССР по пилотажу -ПО СОКРАЩЕНИЮ ШТАТОВ !!!!. Ему было 37 лет. Какая страна может себе такое позволить ? Его подготовка обошлась больше чем бюджет НИИ за 50 лет. И таких было огромное количество.
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про устав забыли - всех и делов. А народ тамошний от гопоты ничем и не отличается.
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History Ukraine@History_Ukraine
#ЦейДень

17.4.2014
- в Горлівці за намагання встановити український прапор викрадений та 21 квітня
закатований - Володимир Рибак.
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Володимир Рибак- це один з небагатьох, СВІТЛА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ, а в основній масі- це проросійська сіра маса, яка й придумала терміни ХУНТА, МАЙДАНУТІ та ТЕЛЯЧА МОВА. А за виплатами не гребують їздити до хунти і на КПВВ белькотіти на суржику, вдаючи з себе українців. Не люблю балаболку Тимошенко, але погоджуюсь з її тезою, що цих "годувальників" треба обгородити колючим дротом і надати їм самостійність, перекривши кордон з московією. І нехай "процвітають"!
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Ну че лугандоны? Помогли вам ваши кацапы?😷
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Так лугандоны в ста километрах за блокпостами сидят. Это Крамоторск - столица Донецкой области (сегодня) Там "всё хорошо".
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Да ни чё. Те кто колонну разоружал ща обычные граждане Украины (ничем не отличающиеся от жителей ....... Сумской обл). А жители юга Донбасса которых при выравнивании линии разграничения в августе 14-го бросили (даже не предупредив) - луГАНДОНЫ. Так карта выпала.
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Ваще не жалко жителей лугандона ни с той ни с этой стороны. Одно и то же говно
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"при выравнивании линии разграничения в августе 14-го" - поясни який саме процес чи подію називаєш виравніванієм...
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У меня в ****** мобильный интернет 14 кб. Я не могу 2 карты выложить. После точечного поражения в Иловайске. Когда Меркель ввела в дипломатии новый термин "проникновение" вместо вторжения. Для недопущения окружения были оставлены районы юго востока Дон. обл. Старобешево (где ТЭС) Амросиевка. Новоазовск Еленовка. Остановились под Мариуполем. Я всё это видела. Народ поднялся утром. Уже нет никого. Потом ДНР проехал. И пошла другая жизнь.
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Наверное уже никогда не дойдет, что все силовики Украины остались под полным контролем Кремля. От распада СССР до сегодня.
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Александр Борисов f2492260 Ты тут за всех не расписывайся. Или погибшие, за Украину, тоже за Кремль были?
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все просто, ті, які ненавиділи Україну, зробили все, щоб з армії "пішли" генерали і офіцери які були патріотами і висококласними фахівцями, замість них, призначались холуї які і довели воєнну організацію держави до такого стану, а тепер вони кричать що створили нову армію.
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Спираль истории/В 41-м студенты харьковского университета пошли в ополчение. Студенты- комсомольцы выросли на лозунге «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Когда подошли немцы, студенты вышли навстречу чтобы брататься с немецкими рабочими и крестьянами. Как в 17-м. Убеждая немецких товарищей войну империалистическую превратить в войну гражданскую. По Ленину. Немцы удивились но 3 минуты вежливо и внимательно слушали комсомольцев. А затем в секунды пулеметами уложили пацифистов ровными рядами/ Освобожденные из плена украинцы сообщают о пытках, изнасиловании и бесчеловечном обращении .
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Иван Петрович Сидоров Большего бреда еще не слышал...Студенты пошли в ополчение, когда война уже шла вовсю, а они пошли брататься? Откуда инфа, ссылка есть?
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Иван Петрович Сидоров Большего бреда еще не слышал.Откуда инфа, ссылка есть?/От уцелевших ополченцев, собиравшихся в день выпуска у моих родителей, мон хамовитый шер ами.
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Иван Петрович Сидоров Ну, то, что ты самому-себе пишешь, меня не удивляет. Т.е., студенты были не в курсе, что немцы, начиная с 22.06 и до осени, убивали всех и брали в плен? А, под Харьковом, они стали интернационалистами? Твой "источник" - тухлый и воняет. Сколько же лет твоим родителям, если у них собирались ополченцы уцелевшие?
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бред в том шо немцы "уложили". будто бы не зная шо комми студентам засрали мозг пропагандой. короче он нагородил какой-то чепухи
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Из всей колонны техники 25-й отдельной бригады ВДВ не нашлось несколько решительных человек, не забывших присягу? Интересно, офицеры из этой колонны по прежнему получают военные пенсии ?
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Все не так просто. Тогда полноценной войны ещё не было. Вот ты - стрелял бы в гражданских?
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Я не офицер ВДВ, да и что после драки кулаками махать.Но отдавать свое оружие " гражданским" скорее всего не стал бы.
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Террористов и диверсантов, которые воюют не в военной форме, а в гражданском, не только стреляют, но на них даже нормы обращения с военнопленными не распространяются. Расстрел на месте и всё тут.
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Ще раз переконуюсь, що без добровольців і волонтерів,
з армією багато де очолюваною "мишебраття" і СБУ яка є нащадком КГБ ( працівники якої робили карєру в Україні на боротьбі з українськими націоналістами) орки дойшли би як мінімум до Київа.
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На видео видно, что местное население - просто быдло с пустым местом вместо мозгов.

За это Данбац и поплатился и поплатился жестоко. А сколько ещё впереди? Впереди - девальвация рубля и развал России. Дамбасяне, вы сделали это вместе. Бггггггг.
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Трудно понять восхваляющие Шоколадного,
что соучредитель партий мертвечука, рігов, министр яныка и азирова
не может быть Патриотом Украины
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До Порошенка може бути багато претензій і реально є, але це не відміняє факту, що станом на сьогодні це найкращий президент України.
А якщо порівнювати з теперішнім "недорозумінням" то це Видатний будівничий української держави.
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станом на сегодня винницкий мыролюбец оставил на службе все тех кто тогда отличился в этом мыролюбстве.
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Это такой же "факт", как чудесное воскресение некоего еврея 2000 лет назад.
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так в книге про этого мертвого плотника сказано что легче верблюду пройти через игольное ушко , чем оправдаться винницкому реформисту за его мыролюбность.
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Президент, который во время войны
1. не закрыл границу с оккупантами и не интернировал всех граждан страны-агрессора
2. допустил уничтожение (хотя выглядело так, как будто сам принимал участие в этом) 3/4 боеприпасов страны
- лучший?
Give me a break...
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Саме так. Це були дуже серйозні помилки.

Правда не треба забувати, що орків все таки зупинили. І розведенням військ так як зараз не займались. І примусили захід і Америку ввести такі-сякі санкції. І щось похоже на армію все таки організували.

А тепер назвіть мені з президентів хто реально міг би справитись з ситуацією краще?
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Турчинов, який не тримався за Владу а працював на Україну
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Турчинов можливо зміг би стати кращим президентом, може ні, може буде.
Ми не знаєм. Але президентом він не був.
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Конституція України (стаття 112) визначає, що в разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов'язків Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.

З 23 лютого по 7 червня Турчинов був виконувачем обов'язків Президента України
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Ось по результатам таких дуже серйозних помилок нарід й поставив двійку на виборах. Тобто 24%.

А якщо щось й зроблено, так то зробили волонтери, добровольці і патріоти у владі (є ще таки). А не той, хто казав, що вони й собачій будки не побудували і без них би упоралися, заганяв їх в котли та кидав у в'язниці на відміну від мертвечуков та інших ригов, але про офшори не забував.

Впоратися з ситуацією краще міг би всякий, хто вжив елементарні заходи:

- кордон з Московщиною перекритий.
- військовий стан і повна мобілізація.

Чомусь це робили завжди в інших країнах в разі нападу агресора. Це як 2х2.

Ну а те, що в Україні ніколи не було гарного гетьмана, то відома засідка. Лише Бандера міг би бути отаким. Можливо, Чорновіл. Тому їх москалі й вбили.
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эх видел я всё это по телевизору...всё помню...злился я когда бтр останавливали сепары и гопники всякие стаскивали вооенных отбирали бтр. танки. перекрывали дороги, блокировали военные части. трассы перед колоннами военных с автоматами останавливали. и вояки с офицерами отдавали автоматы гражданским гопникам....какой я был злой видя как селяне сраные разоружали голыми руками с бабками и стариками военных и офицеров.... я просто орал...да давите их сук...*******. очередь с автомата мразей, всех сук как минимум ****** в землю и поехали дальше...вас же много. вы же военные. вас же много. вы же мужики...вас **** гопники без оружия разоружают...(( вот результат...( были моменты помню танкист парень слез с танка и ******** этим гопникам сказал что подорву всех и себя гранатой..а так все здались ...я понимаю что ссыкотно прорываться...драться.... ставить быдло на место... но военных мужиков при исполнение селюки сраные просто отнимали технику и оружие...а офицеры стояли как обосранные против десятка двух гопников....* простите...но так было. помню...следил.... сами смотрите как это было... "Важко було усвідомити, що воюємо не з народом, а з озброєними бандитами", - 6 років тому бойовики РФ та їхні прибічники блокували колону ЗСУ біля Краматорська та заволоділи бронетехнікою - Цензор.НЕТ 9648
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+++++
Я это возле военного училища видела.
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Це PZDC - ці десантники мабуть пишаються до цих пір своєю капітуляцією і тим що почали війну віддавши зброю криміналу
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это было мыролюбно. тамжынашилюди. правильно соевые?
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Тобто був кучма і регіонали, які в засос цілувались з орками.
Вони ж по суті віддали оркам контроль за армією і спецслужбами.
Зараз знову зелені де-факто здають владу тим же любителям орків.
Але винуваті в цьому зясовується соєві.

Це ви мали на увазі?
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А кто в политику привел порошенко? Медведчук, глава АП Кучмы.
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Ну так і дав йому гроші на 5 канал. І заставив підтримати оранжевих в 2004 році.
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Пам ятаю ті позорні події 2014 го коли армія ментально була розгублена бо всі роки до цього тільки бордюри красила і крала все що можна - колони з військовими на Донбасі стояли в блокаді по 5 годин і більше, звісно це робили досвідчені підбурівачі з фсб і гру Московії, але ті військові котрі мали мету прорватись ті проривались, хто з наших військових чеку висмикував з гранати, хто відкривавши вогонь у повітря, десь МІГі низько пролетали над заблакованими колонами - здачі зброї і техніки українськими військовими були єдиничні "Важко було усвідомити, що воюємо не з народом, а з озброєними бандитами", - 6 років тому бойовики РФ та їхні прибічники блокували колону ЗСУ біля Краматорська та заволоділи бронетехнікою - Цензор.НЕТ 2871 А в цьому випадку це фактично капітуляція.
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Ну, вб.єш орка - посадять, бо він був цивільний, мєстний, здаси зброю - посадять(хоча тих ніби то не посадили, "героїв"-здавальників)
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Роман, не все , были подготовленные не только части но и соединения, но армия во главе с бараном на всех уровнях обречена на поражение-это с истории.
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А що робив Рюкзакевич щоб цього не сталося ? Херой хрєнов..
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Потому, что сами ватники. Им "русский мир" ближе Украины.
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Уряди багатьох країн світу вкладають великі кошти у "неокупаємоє" патріотичне виховання та вітчизняне кіно. І тільки зебіли ревуть - хватіт карміть дармаєдав.
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ВАТНІ ДОНБАСЯНЄ, А ЗАРАЗ СЛАБО ЗУПИНИТИ КОЛОНУ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗСУ ?? "Важко було усвідомити, що воюємо не з народом, а з озброєними бандитами", - 6 років тому бойовики РФ та їхні прибічники блокували колону ЗСУ біля Краматорська та заволоділи бронетехнікою - Цензор.НЕТ 7870 "Важко було усвідомити, що воюємо не з народом, а з озброєними бандитами", - 6 років тому бойовики РФ та їхні прибічники блокували колону ЗСУ біля Краматорська та заволоділи бронетехнікою - Цензор.НЕТ 500 "Важко було усвідомити, що воюємо не з народом, а з озброєними бандитами", - 6 років тому бойовики РФ та їхні прибічники блокували колону ЗСУ біля Краматорська та заволоділи бронетехнікою - Цензор.НЕТ 500 "Важко було усвідомити, що воюємо не з народом, а з озброєними бандитами", - 6 років тому бойовики РФ та їхні прибічники блокували колону ЗСУ біля Краматорська та заволоділи бронетехнікою - Цензор.НЕТ 500
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Там был командир-предатель Аника Ярослав Геннадьевич. До 16 апреля 2014 г. заместитель командира роты 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВДВ ВС Украины.
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Треба було росіян зразу на ураження валити.. цікаво, яка доля цих захоплених машин... Чи ще воюють, чи вже підбиті? Бутусов, для історії може хай Цензор веде родословну кожної бойової машини і кожного воїна. Через 100 років це була б грандіозна праця, яку читатиме кожен українець.
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1 нонку раздолбали в мае артиллерией 95 й 2 ю отбили в Славянске он сейчас восстановлена и состоит на балансе в 25й "Важко було усвідомити, що воюємо не з народом, а з озброєними бандитами", - 6 років тому бойовики РФ та їхні прибічники блокували колону ЗСУ біля Краматорська та заволоділи бронетехнікою - Цензор.НЕТ 6115
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3 единицы брошены сепарами в Славянске и Кромахе а 3 уничтожены когда дыркин бежал из Славянска "Важко було усвідомити, що воюємо не з народом, а з озброєними бандитами", - 6 років тому бойовики РФ та їхні прибічники блокували колону ЗСУ біля Краматорська та заволоділи бронетехнікою - Цензор.НЕТ 7662
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До чого тут шоколадний?... Вибори були в 25 травня 2014р.!
А ця подія відбулася в квітні, саме тоді, коли по факту ще не було Армії, а був лише спадок від всіх попередників, що і підтверджує факт здачі зброї і переходу до лав сепарів командира цих хлопців, у якого і батько був військовий, який вже пішов на пенсію, обіймаючи керівну посаду в ДНР... По суті через велику кількість зрадників в лавах ЗСУ і силових структур ми і маємо нинішню ситуацію, яка вже тягнеться 6 років...
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А кажуть, нашо нам фінансувати те патріотичне вітчизняне кіно... На кацапського вистачає...
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Слава Олегу Валерьевичу!
Я помню как тут рашаСМИ срали кирпичами, когда он протянул в Раде закон, обязывающий стрелять на пораженные тех баб с иконками иначе тюрьма.
После этого орки начали танки встречать исключительно в засаде...
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Все так просто у вас.Вначале офицеров чмырил союз матерей.За наказание солдата ублюдка тут же вступались придурковатые мамаши и офицера уволняли нафик без пенсии и кавртиры и без социальной адаптации (связи .знакомства и т.д.) Затем было """""МЫ НИ СКЕМ НЕ СОБИРАЕМСЯ ВОЕВАТЬ""""" Было очень много всего.Сравнивая военную среду и гражданскую это как попасть в клоаку. Так что граждане без обид ,но гамнюки вы редкостные. Кто из вас давал команду на открытие огня. Не из пушки за горизонт, а в упор. Я сам скрипел зубами ,когда этот позор видел (по теле.) Но оказаться в той ситуации ооочень не хотел бы. Это сейчас все понятно и ясно. Кстати сволочей беркутню судят за то что стреляли в свой народ. Так что сидя на диване -мы тут герои все.
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в то страшное время у нас армия была очень слабая , командиры перестраивались на ходу ,
опыт против партизан и дрг был у единиц , но как только командиры начали отдавать толковые приказы , и кровавые сопли боевичков и их пособников полетели на нашу броню ,
живые щиты исчезли , и по сей день их нет
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Тяжелый был случай, еще никто не понимал толком, что происходит.
Захвачены были ШЕСТЬ единиц бронетехники. Передовой отряд 25-ки попал в плен.
Чуть бригаду не расформировали тогда, но... потом зато она себя очень хорошо проявила в боях, когда стало ясно кто враг и где он.
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Её не расформировали потому что ветераны 25-й открыто обратились к турчинову и пообещали опубликовать переговоры с приказом из Киева о запрете открывать огонь
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читаешь и сердце кровью обливается, такая обида берет. время упущенных надежд. и все за бездарного руководства страной. нулевая подготовки в этих руководителей всех уровней, без малейшего понятия о том что для государства, для его процветания главное. наш народ привык, что раз он на должности, значит умный, а то что оно не имеет ни малейшего понятия о государственном управлении, это второстепенно. вот и пожинаем 30 год плоды бездарного руководства страной.
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І символи особливої гордості "ВДВ" - "голубиє бєрєти" з "тєльняшками" не зупинили цих горедесантників від такої ганьби... До речі, гасло морської піхоти "Завжди вірний" теж не стало назаваді масовій зраді кримських "чорних бєрєтов".
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Где-то там среди ватников бродила Надя Савченко...
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Опять же . Я не люблю всяких правоохранителей, на 300% поддерживал майдан , но ведь поганые мусора стреляли в народ выполняя приказ ! Там стреляли -плохие , а тут не стрелял -опять плохие. Как было тогда понять все ? Есть понятие ПРЕСТУПНЫЙ приказ. А как они могли в колонне четко знать преступный или нет, тем более скорей всего никто его не отдавал. Потому что ошибиться в такой ситуации это быть потом проклятым на века.
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Роман, не все , были подготовленные не только части но и соединения, но армия во главе с бараном на всех уровнях обречена на поражение-это с истории.
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Кто тут может меня уверить , что если случится еще майдан- мусора не будут стрелять.... Если они победят -они "герои" Победит народ- они убийцы. Это правильно что у нас так.? Вот кто знает ответ- пусть и кидает в меня камни.
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25-та бригада стала заручником обставин, в 20-х числах лютого, коли її відправляли на придушення Майдану її цивільні блокували в Меліоративному, в березні вона не отримавши наказу в Криму, під час здачі всіх частин, домовилась з окупантами про вихід по "зеленому коридору". Тому деморалізоване керівництво бригади в квітні діяло виходячи з існуючого досвіду. При цьому коли закидають, що 25-та зрадила, забувають, що армія не призначена для проведення операцій проти цивільного населення (тому колону ЗСУ мали супроводжувати підрозділи або МВС або НГУ, які мали протидіяти блокуванню) і не мали ані вказівок ані засобів реагування на такі дії (у вигляді світлошумових, слізогінних гранат чи рушниць з гумовими набоями). Проте, чомусь замовчують, що не всі в 25-й здавали зброю, були і ті хто проривався (https://www.youtube.com/watch?v=lZMn-PBEeHc). І треба не забувати, що потім мордовороти Матіоса пресували тих, хто занадто жорстко поводився з "цивільним населенням".
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Трудно было осознать, что воюем не с народом, а с вооруженными бандитами", - 6 лет назад боевики РФ и их сторонники, блокировали колонну ВСУ возле Краматорска и завладели бронетехникой Расскажите об этом поцЗеденту-главное не стрелять
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Все дело в слабине, проявили слабину на Майдане, вместо развешивания на столбах, слезы сопли и произошел реванш ватных колоборантов. Проявили слабину перед так называемыми "местными жителями", получили захваченные города. Выигрывают решительные и сильные.
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