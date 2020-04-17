 "Трудно было осознать, что воюем не с народом, а с вооруженными бандитами", - 6 лет назад боевики РФ и их сторонники, блокировали колонну ВСУ возле Краматорска и завладели бронетехникой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованом МВД эпизоде "Перша зрада" из фильма "Слов`янськ. Початок війни".
В результате в руки российских террористов перешло шесть единиц боевых машин десанта, два самоходных миномета "Нона".
"Это была очень страшная ситуация: вот, наши вооруженные сыли отдали технику, они не способны вас защитить, они ни на что не способны и больше этого - из нашей техники теперь нас же будут убивать", - говорит секретарь СНБО (2014-2019) и в.о. президента Украины (март-июнь 2014 года) Александр Турчинов.
Мабуть риги які при владі не хочуть відкривати інформацію, бо факти завозу у 2014 до України кацапських спецназівців, це пожиттєві терміни, то мабуть і заглухла справа Майдану.
#ЦейДень
17.4.2014
- в Горлівці за намагання встановити український прапор викрадений та 21 квітня
закатований - Володимир Рибак.
з армією багато де очолюваною "мишебраття" і СБУ яка є нащадком КГБ ( працівники якої робили карєру в Україні на боротьбі з українськими націоналістами) орки дойшли би як мінімум до Київа.
За это Данбац и поплатился и поплатился жестоко. А сколько ещё впереди? Впереди - девальвация рубля и развал России. Дамбасяне, вы сделали это вместе. Бггггггг.
https://enovosty.com/news_incidents/full/1304-bunt-shaxterov-v-donecke-otkazalis-spuskatsya-v-shaxtu-i-potrebovali-vyplaty-zarplaty
что соучредитель партий мертвечука, рігов, министр яныка и азирова
не может быть Патриотом Украины
А якщо порівнювати з теперішнім "недорозумінням" то це Видатний будівничий української держави.
1. не закрыл границу с оккупантами и не интернировал всех граждан страны-агрессора
2. допустил уничтожение (хотя выглядело так, как будто сам принимал участие в этом) 3/4 боеприпасов страны
- лучший?
Give me a break...
Правда не треба забувати, що орків все таки зупинили. І розведенням військ так як зараз не займались. І примусили захід і Америку ввести такі-сякі санкції. І щось похоже на армію все таки організували.
А тепер назвіть мені з президентів хто реально міг би справитись з ситуацією краще?
Ми не знаєм. Але президентом він не був.
З 23 лютого по 7 червня Турчинов був виконувачем обов'язків Президента України
А якщо щось й зроблено, так то зробили волонтери, добровольці і патріоти у владі (є ще таки). А не той, хто казав, що вони й собачій будки не побудували і без них би упоралися, заганяв їх в котли та кидав у в'язниці на відміну від мертвечуков та інших ригов, але про офшори не забував.
Впоратися з ситуацією краще міг би всякий, хто вжив елементарні заходи:
- кордон з Московщиною перекритий.
- військовий стан і повна мобілізація.
Чомусь це робили завжди в інших країнах в разі нападу агресора. Це як 2х2.
Ну а те, що в Україні ніколи не було гарного гетьмана, то відома засідка. Лише Бандера міг би бути отаким. Можливо, Чорновіл. Тому їх москалі й вбили.
Я это возле военного училища видела.
Вони ж по суті віддали оркам контроль за армією і спецслужбами.
Зараз знову зелені де-факто здають владу тим же любителям орків.
Але винуваті в цьому зясовується соєві.
Це ви мали на увазі?
https://myrotvorets.center/criminal/anika-yaroslav-gennadevich/
А ця подія відбулася в квітні, саме тоді, коли по факту ще не було Армії, а був лише спадок від всіх попередників, що і підтверджує факт здачі зброї і переходу до лав сепарів командира цих хлопців, у якого і батько був військовий, який вже пішов на пенсію, обіймаючи керівну посаду в ДНР... По суті через велику кількість зрадників в лавах ЗСУ і силових структур ми і маємо нинішню ситуацію, яка вже тягнеться 6 років...
Я помню как тут рашаСМИ срали кирпичами, когда он протянул в Раде закон, обязывающий стрелять на пораженные тех баб с иконками иначе тюрьма.
После этого орки начали танки встречать исключительно в засаде...
опыт против партизан и дрг был у единиц , но как только командиры начали отдавать толковые приказы , и кровавые сопли боевичков и их пособников полетели на нашу броню ,
живые щиты исчезли , и по сей день их нет
Захвачены были ШЕСТЬ единиц бронетехники. Передовой отряд 25-ки попал в плен.
Чуть бригаду не расформировали тогда, но... потом зато она себя очень хорошо проявила в боях, когда стало ясно кто враг и где он.