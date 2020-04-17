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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 Победобесие отменяется: чего боится Путин. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, чего боится Владимир Путин. Коронавирус в России спутал все карты сторонникам победобесия настолько, что пришлось даже перенести парад 9 мая на неопределенное время. Не будет и шествия "бессмертного полка". Поэтому фанаты победобесия и танцев на костях, наверное, изрядно расстроились.

Россия в считанные дни стала одним из лидеров заболеваемости, а денег у "страны-бензоколонки" нет даже на оплату труда медработникам. Поэтому, например, не вышли на работу санитарки в Перми.

Итак, как Путин забыл слово "карантин" и стал невидимкой во время эпидемии? Чем коронавирус мог бы помочь Украине в войне против России? И почему власть не воспользуется подаренной возможностью?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Как сообщалось ранее, Путин поручил изменить график и перенести подготовку к параду на 9 мая. Риски, связанные с пандемией коронавируса, пик которой еще не пройден, не позволяют начать сейчас подготовку к параду 9 мая, поэтому ее нужно перенести, как и другие мероприятия к 75-летию Победы.

Источник: https://censor.net.ua/v3189707
 
 
 Топ комментарии
 
мда.. как-то неудобно с печенегами получилось!..

походу, День Победы празднует Короновирус!
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А диды не ждали, когда немцы ОРЗ переболеют!!Победобесие отменяется: чего боится Путин - Цензор.НЕТ 5852
Как же *Магем пафтарить миллионы жертв! Мы за ценой не пастаим!*?
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мда.. как-то неудобно с печенегами получилось!..

походу, День Победы празднует Короновирус!
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Всю вату к телевизорам привяжут. И наши помойки вроде гавноинтера будут лить крокодильи слезы по дидам.
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Это точно, на ГАВНОинтере рекламная пауза начинается с 75 летия великАй пАбеды
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короновирус мощно ударил по Московии . я имею в виду не заболевших и умерших . я имею в виду расстроившихся . это же теперь ни погордиться "Тополями " ни походить с фоткой чухого деда на палке . ни побухать в общественных местах . сплошной негатив
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ничего, ВАЗорожец поможет своему оманскому партнёру
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Лобызание Рабиновича с Путиным и его проституткой Нетаньяхой переносится/Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву.
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Перенесут на 22 июня, или на 1 сентября?
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Мабуть на ночь с 7 лістапада на 8 лістапада.
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На 17 сентября (вторжение СССР вПольшу). Или на 22 сентября (совместный парад вермахта и РККА в Бресте)
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Не понял, а как же путенские бабки вирус изгонявшие? Не получилось?
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"Бессмертный полк" может оказаться не таким уж и бессмертным.
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зато "вєтєрани ВОВ" снова помолодєют !! ))
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я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Вони в Харькові по балконах побігають по заклику Кернеса.
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Скорей всего парад пабеды перенесут на 24 июня. 24 июня 1945г. власовский триколор бросили чЛенину под ноги, а в 1991г. он появился у чЛенина над головой Побєдобєсіє відміняється: чого боїться Путін - Цензор.НЕТ 7024
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рано или поздно должно было случиться, шо у параши начнётся полная задница. это началось раньше. и именно в это время во главе страны должен бы быть действительно проукраинский президент, который мог сорвать день. а не те все шесть чудесЪ в перьях, для которых Украина всегда шла по остаточному принципу. ей они сметали только крошки со своего стола. и одна разница меж ними, кто сметал больше, кто меньше, кто вообще не сметает (((
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Боже ж ти мій боже! Я вже екран телевізора відполірував, сподівався по "Інтеру" парад дивитися як там будуть "Армату" на буксирі тягнути, а тут такий облом.
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-Что общего между путиным и арматой?
-У обоих необитаемая башня.))
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короновірус виручить путьку,бо не так багато бажаючих їхать в рашку.Да і нашому на руку.Бо поїхать хоче,а 25% ,як більмо на оці
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диды какие-то серливые пошли , дидываивалы не поверят и не простят дидыносилам
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Парад в Мацкве может состоятся ,вместо живых солдат ,по Красной площади пройдут роботы "Васьки" и "Ваньки",а потом пойдёт управляемая военная робототехника,на Мавзолее под стеклянным пуленепробиваемым куполом будут находиться приглашённые кости
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будуть "летающие дедьі" з усіх балконів московії
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Гарна ідея - запускать дідів на повітряних кульках.))
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Пиня атмєной парада падпісалса в палітічєской імпатенціі. Ганьба!
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Путін прєдал вєтєранов.
Предал Расею, пашол на паваду у піндосав.
Ми ж далі 75 лєт єнтот свєтлий празднік.
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у кацапів "побєдобєсіє"
у хохлів(не плутати з українцями) -"православіє головного мозку"..((

І внаслідок цього ПРОГРАНА війна з короновірусом.
Влада України на порядок слабша від Московського ФСБ-шного патріархату...
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это удар по скрепах. ******** диодв на палках не любит?
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