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 Происшествия, Общество
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Все про:депутат (2880) мат (74) Буча (65)

 "Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Березинец "работает" с избирателями. ВИДЕО

Член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Елена Березинец избила и обматерила одного из жителей города. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент происшествия опубликован на паблике "Буча Найкраще Місто".

По словам свидетелей, депутатку возмутило замечание о том, что она, проигнорировав очередь, вошла в одно из городских учреждений.

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Источник: https://censor.net.ua/v3189705
 
   
 Топ комментарии
 
сначала этот дебильный лохторат голосует за гречку, а потом снимает видосики, как "гречневые депитут"ы оскорбляют свой лохторат..
НаГолосовали?!.. Жрите, бля!
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депутат горсовета Бучи . то есть сперва жители Бучи выбрали эту курву а теперь возмущаются ее поведением ? "Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Березинец "работает" с избирателями - Цензор.НЕТ 8141 на ум приходит только одно

"Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Березинец "работает" с избирателями - Цензор.НЕТ 8229
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Эта та чиновница, которая в прошлом году на Мальдивах отдыхала при своей низкой зарплате.
https://news.liga.net/kiev/news/chinovnitsy-gorsoveta-buchi-pohvastalis-otdyhom-na-maldivah-foto
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два кацапа абсолютно культурно спілкуються "Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комісії з культури та освіти, депутат міськради Бучі Березинець "працює" з виборцями - Цензор.НЕТ 8533
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Какой неожиданный оборот речи, сдержанно и емко.
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прошу отметить ,все исполняется на русскам языке
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ну так в комиссию по культуре и образованию кого попало не берут
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- Алло, это - прачечная?
- Х*ячечная! Это - министерство культуры.
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Грёбаные советикус ещё шевелятся
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Не свисти.Младая поросль без мата и двух слов не свяжет.
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депутат горсовета Бучи . то есть сперва жители Бучи выбрали эту курву а теперь возмущаются ее поведением ? "Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Березинец "работает" с избирателями - Цензор.НЕТ 8141 на ум приходит только одно

"Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Березинец "работает" с избирателями - Цензор.НЕТ 8229
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сначала этот дебильный лохторат голосует за гречку, а потом снимает видосики, как "гречневые депитут"ы оскор***ют свой лохторат..
НаГолосовали?!.. Жрите, ***!
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А шо было голосовать за кого-то другого? Вы реально думаете, что проголосовав за петю или юлю, на территории украина начались бы изменения в лучшую сторону???

Вы действительно ЛОХТОРАТ!!!
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Бучанська міська партійна організація політичної партії «НОВІ ОБЛИЧЧЯ»
https://www.bucha-rada.gov.ua/deputats?page=7
вот такие вот новыялица.
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Ага. "Каких ещё вам, бл#ть, реформ не хватает ". (с) Сизоносый гетьман.
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Какая культурная и образованная шмара. Цвет нации.
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Ну, "культура так и прет" из ЧЛЕНА комиссии по культуре! "Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комісії з культури та освіти, депутат міськради Бучі Березинець "працює" з виборцями - Цензор.НЕТ 2821
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Хотя какой народ - такая и (кацапская) КУЛЬТУРА!
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Удивительная аристократка! Какой слог, какая речь!
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Пообещал пропиарить на всю Бучу. Получилось круче...
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-Алло прачеченая?
-#уячечная. Министерство культурі!
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А написать, из чьих эта хабалка списков в депутаты попала, постеснялись?
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Интересненько почему не написали! ----- Головою партії «Нові обличчя» є Карплюк Володимир Андрійович. Саме очолюючи партію «Нові обличчя» Володимир Карплюк на позачергових місцевих виборах 26 жовтня 2014 року став міським головою міста Ірпінь.
Работала " Головний спеціаліст в Антимонопольний комітет України"
Источники стр фэйсбук "героини", сайт партии "Нові обличчя"
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Она ещё и "головний спеціаліст"?
Не зря ж говорят люди - если человек талантлив - то талантлив во всём...
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Березинець Олена Едуардівна - Бучанська міська партійна організація політичної партії «НОВІ ОБЛИЧЧЯ».

https://www.bucha-rada.gov.ua/deputats?page=7

Отакі вони нові "обличчя...
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Это карманная партия эксмера Ирпеня В.Карплюка
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Народ простой,как дверь.На лицо -провокация с матюками ну и человек повёл с ними , на понятном им языке.Воспитываййте своих детей не матюгаться..Вчера -чистый четверг,сегодня-Страстная пятница.Дни строгого поста.Да что говорить ,если даже космополит Дубинскай гнёт матючья налево и направо,как сифилис.
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Зачем . Наоборот повысить , хоть и до зам министра . Она соответствует всем критериям " новых лиц" при владе . .
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Місцеве самоврядування,однако...КУльтур -шмультур...Какая прачечная?Хуячечная!Міністерство культури на дроті!
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лучшие люди города. рад за население!
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Є відео, є свідки порушення чорноротою, психічно неврівноваженою депутаткою правил карантину.
Реакція та покарання від ментокрилих аваківців буде?

Буча Найкраще Місто15 квітня
Зі слів свідка:Я була в черзі третьою, коли саме депутатка без черги з великими клунками та з неповагою до людей, яких там було чоловік 15, зайшла до відділення без черги та зауважу, що порушила правила перебування в громадських місцях, а саме без захисної маски!
Протягом хв 15-20 перебувала у відділенні, також без маски! При виході люди, що перебували в черзі почали робити їй зауваження, на що депутатка відреагувала таким чином як на відео!
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Алло,люди,куда хоть была очередь?А теперь ув.любители культуры,искусства,скажите честно,нужно ли финансировать культуру,если культурой руководят бабэриски с базара?Правильно сократили расходы в бюджете Украины.Вот и местное начальство,вот и закрытые списки партий вылазят в прямом смысле этого слова.
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Має якесь дуже велике значення що то було за відділення?
Може відділення банку.
Важливий факт порушення нею карантинних заходів.
Менти ловлять якогось діда на вулиці без маски і штрафують на 17 тисяч, а тут шалава, явно не з самих бідних, лізе до людей з відкритою пащею.
І їй за це нічого?
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Какие жители, такой и депутат.
Никакой разницы не чувствую.
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Какой президент такие и подчиненные цирк на пианино продолжается
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Депутат провела прием своих избирателей на свежем воздухе.Обе стороны соответствуют друг другу. "Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комісії з культури та освіти, депутатка міськради Бучі Березинець "працює" з виборцями - Цензор.НЕТ 3467
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Представники мудрого українського наріду. Нічого дивного. І так кругом.
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**** нахера нам такие госслужащие твари к ним как на поклон чтобы справку взять нужно день потратить то кофе пьют то йух сосут
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Она не госслужащая, она народная избранница...
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Це шо вже рузький мір прийшов до нас, доки ми спали?
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Чтобы было понятно не киевлянам. Буча - это реально дорогое место. Дороже всех прочих прилегающих пригородов. Примерно, как Козин и Конча-Заспа.
Быть депутатом в Буче - это гарантировано заработать на откатах и правильных голосованиях пару тройку миллионов евро.
Там землю деребанят по полной программе. Меняют целевое с лесов первой категории на жилищное строительство и продают за неслабый кеш.
===
Баба тупейшая себе на старости сдуру похерила все одним единственным поступком.
Ну, что ж возьмешь от РУССКОЙ натуры?
Хабалка старая.
==
"Стоило один раз вые***ть козу" "Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комісії з культури та освіти, депутатка міськради Бучі Березинець "працює" з виборцями - Цензор.НЕТ 9972
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Я еще никогда не видел столько анекдотов про прачечную в одном месте. Но что поделать,если он лучше всего описывает отношение наилучших представителей нарида к своему быдлоизбирателю.
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А в чем проблема? Она ж "по культуре"! Была б по экономике или строительству тогда ужос, а "по культуре" это норм))
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давайте вгадаю за кого вона голосувала "Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комісії з культури та освіти, депутатка міськради Бучі Березинець "працює" з виборцями - Цензор.НЕТ 2330 Зе!!!!
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