 "Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Березинец "работает" с избирателями. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент происшествия опубликован на паблике "Буча Найкраще Місто".
По словам свидетелей, депутатку возмутило замечание о том, что она, проигнорировав очередь, вошла в одно из городских учреждений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент происшествия опубликован на паблике "Буча Найкраще Місто".
По словам свидетелей, депутатку возмутило замечание о том, что она, проигнорировав очередь, вошла в одно из городских учреждений.
https://news.liga.net/kiev/news/chinovnitsy-gorsoveta-buchi-pohvastalis-otdyhom-na-maldivah-foto
- .....
- Х*ячечная! Это - министерство культуры.
НаГолосовали?!.. Жрите, ***!
Вы действительно ЛОХТОРАТ!!!
https://www.bucha-rada.gov.ua/deputats?page=7
вот такие вот новыялица.
-#уячечная. Министерство культурі!
Работала " Головний спеціаліст в Антимонопольний комітет України"
Источники стр фэйсбук "героини", сайт партии "Нові обличчя"
Не зря ж говорят люди - если человек талантлив - то талантлив во всём...
https://www.bucha-rada.gov.ua/deputats?page=7
Отакі вони нові "обличчя...
Реакція та покарання від ментокрилих аваківців буде?
Буча Найкраще Місто15 квітня
Зі слів свідка:Я була в черзі третьою, коли саме депутатка без черги з великими клунками та з неповагою до людей, яких там було чоловік 15, зайшла до відділення без черги та зауважу, що порушила правила перебування в громадських місцях, а саме без захисної маски!
Протягом хв 15-20 перебувала у відділенні, також без маски! При виході люди, що перебували в черзі почали робити їй зауваження, на що депутатка відреагувала таким чином як на відео!
Може відділення банку.
Важливий факт порушення нею карантинних заходів.
Менти ловлять якогось діда на вулиці без маски і штрафують на 17 тисяч, а тут шалава, явно не з самих бідних, лізе до людей з відкритою пащею.
І їй за це нічого?
Никакой разницы не чувствую.
Быть депутатом в Буче - это гарантировано заработать на откатах и правильных голосованиях пару тройку миллионов евро.
Там землю деребанят по полной программе. Меняют целевое с лесов первой категории на жилищное строительство и продают за неслабый кеш.
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Баба тупейшая себе на старости сдуру похерила все одним единственным поступком.
Ну, что ж возьмешь от РУССКОЙ натуры?
Хабалка старая.
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"Стоило один раз вые***ть козу"