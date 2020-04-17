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 Происшествия, Общество
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Все про:депутат (2880) мат (75) Буча (65)

 "Дебилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Березинец "работает" с избирателями. ВИДЕО

Член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Елена Березинец избила и обматерила одного из жителей города. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент происшествия опубликован на паблике "Буча Найкраще Місто".

По словам свидетелей, депутата возмутило замечание о том, что она, проигнорировав очередь, вошла в одно из городских учреждений.

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Источник: https://censor.net.ua/v3189705
 
   
 Топ комментарии
 
сначала этот дебильный лохторат голосует за гречку, а потом снимает видосики, как "гречневые депитут"ы оскорбляют свой лохторат..
НаГолосовали?!.. Жрите, бля!
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- Алло, это - прачечная?
- Х*ячечная! Это - министерство культуры.
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депутат горсовета Бучи . то есть сперва жители Бучи выбрали эту курву а теперь возмущаются ее поведением ? "Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Березинец "работает" с избирателями - Цензор.НЕТ 8141 на ум приходит только одно

"Дибилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Березинец "работает" с избирателями - Цензор.НЕТ 8229
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люди, тільки дебільне чмо може вдягнути такий капелюх. Ну чесно !! ))
"-Здравствуйте, это прачечная??
- Х...ячечная! Это министерство культуры !.." (-с)
)).. мда...
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Березинець Олена Едуардівна
Номер округу 30
Бучанська міська партійна організація політичної партії «НОВІ ОБЛИЧЧЯ»
067-757-35-93 Опис виборчого округу
Тарасівська 1, 1а/б/в/г/д, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10б, 10д
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«НОВІ ОБЛИЧЧЯ» "Дебилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комісії з культури та освіти, депутатка міськради Бучі Березинець "працює" з виборцями - Цензор.НЕТ 1641

слоган партии "ну у нас и рожи !!!"
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Дивимось на себе .. (((((((((. Цей ролік кращий ніж будь яке дзеркало..
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Классика жанра )))) никогда не думал, что увижу анекдот в реальности ))))
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- Алло, это прачечная?
- ****.......ная, это министерство культуры!
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Без маски. А який там штраф за порушення правил карантину?
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Школа лаврова.
Внучка русс-сского офіцера і патомствєного дваряніна в 100500 пакалєніє з кандібобером на голові.
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не обижайтесь, но это и есть отражение 99% украинцев .
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Все дураки думают что вокруг одни дураки.
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А чё они ей не врезали хорошенько? Я бы ей космы повыдирала, если она меня какими-то грязными сумками била.
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Что за буча, тут у вас, бл...дь?
Депутатка из Бучи вышла гулять.
Культуру дебил..на в массы несет,
А кто не согласен, словесно снесет "Дебилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комісії з культури та освіти, депутатка міськради Бучі Березинець "працює" з виборцями - Цензор.НЕТ 7005
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Член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Елена Березинец избила и обматерила одного из жителей города. Внимание! Ненормативная лексика! Источник: https://censor.net.ua/v3189705

ЦЕ ЛИЦЕ ЗЕ ВЛАДИ І ІЇ ЛЮМПЕНСЬКА ВІЗИТІВКА "Дебилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комісії з культури та освіти, депутатка міськради Бучі Березинець "працює" з виборцями - Цензор.НЕТ 2428
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Кого выбирали, с теми пусть и уживаются...
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каждый день таких дебилоидов вижу, не работают, бухают, а потом приходят к власти - помоги, дай денег, квартиру, мат.помощь и прочее... и их все больше и больше становится...
а возле нее трется вот такое чучело с телефоном для Ютуба...
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америкос коксовый, це вид вас вси проблеми в свити.. там де ви - там вийна и розруха...
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Та да! Після нашоі розрухи вам все кацапи відбудують! Впєрьод, дитя Сіона!
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А із тих знахабнілих маланців, котрі на роздачі стоять?
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до речи, кацапами и не тильки, и була побудована Украина... чи може наведеш приклад, що побудовано за 30 рокив незалежной?
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Вот такие клуши,занимая должности тормозят развитие Украины.На всякий креативный взгляд её подчинённых,от клуши в ответ мат, пролетарская дуля и в конечном итоге увольнение.По многим наблюдениям,такие руководители,вмостив свою жопу в кресло,вгрызаются в него зубами и консервируют службу,сервис,министерство,завод и в конце концов страну.Тупо консервируют своим жлобством и боязнью перемен и развития.Многие молодые,приходя к ним на работу,не выдерживают и увольняются,из-за несовместимости мировозрения.Все новаторства воспринимаются ними, як угроза их существованию в системном кресле.Одно радует,що молодые,вже под них не подстраиваются,а плюют и идут работать в другое место с такой лёгкостью,которую не может себе позволить системный консерватор совковых традиций управления,представителей которых в руководстве страной огромное количество. "Дебилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комісії з культури та освіти, депутатка міськради Бучі Березинець "працює" з виборцями - Цензор.НЕТ 414
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Женщин бить нельзя, но для этой, в качестве исключения я бы не удержался от смачного подсрачника.
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П'яна хамлива кацапка. Там у них одна маланота в комісіях.
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Ну і шо тут не так? Напевно ж мешканцям Бучі така поведінка довподоби. У нас же дуже мудрий нарід, який завжди дуже ретельно та відповідально ставиться до голосування. Ось і обрали собі депутата саме такого якого хотіли, якого поважають та якому довіряють керувати бюджетом міста.
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