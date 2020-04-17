 "Дебилина, бл#дь! Ах, ты сучара! Бл#дина! Пошла вон!" - член комиссии по культуре и образованию, депутат горсовета Бучи Березинец "работает" с избирателями. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент происшествия опубликован на паблике "Буча Найкраще Місто".

По словам свидетелей, депутата возмутило замечание о том, что она, проигнорировав очередь, вошла в одно из городских учреждений.

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