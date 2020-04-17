 В Лавру за 2 часа приехало 4 скорых. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке сообщества.
В сообщении отмечается: "Похоже, что в Лавре сейчас совсем не весело - 4 скорые за 2 часа. И все кого-то куда-то увозят".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке сообщества.
В сообщении отмечается: "Похоже, что в Лавре сейчас совсем не весело - 4 скорые за 2 часа. И все кого-то куда-то увозят".
сказал, что корона омосеков косит - как отрезал !
Рассадник ********** ваще нада изолировать!!
😇
За восемь бед - один ответ.
В тюрьме есть тоже лазарет,
...
(В. Высоцкий)