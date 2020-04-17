EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Здоровье
  7517  61
Материалы по теме:
Все про:карантин (3193) COVID-19 (3975) коронавирус (2685)

 В Лавру за 2 часа приехало 4 скорых. ВИДЕО

Сообщество "Киев Оперативный" опубликовало информацию о том, что в Киево-Печерскую Лавру за два часа приезжали четыре скорые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке сообщества. 

В сообщении отмечается: "Похоже, что в Лавре сейчас совсем не весело - 4 скорые за 2 часа. И все кого-то куда-то увозят".

Источник: https://censor.net.ua/v3189673
 
   
 Топ комментарии
 
А можно потом Лавру продизенфицировать и заселить укр. священников? Или у МП мощное лобби в политике и не даст этого сделать?
 показать весь комментарий
 
Кстати, за кого агитировали в Лавре перед президентскими выборами? Догадаться несложно, Порошенко Томосом очень разозлил МПЦ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а Филя то оказался сильнее ихней анафемы.

сказал, что корона омосеков косит - как отрезал ! В Лавру за 2 часа приехало 4 скорых - Цензор.НЕТ 9915
 показать весь комментарий
 
 
Та оно и мистер Томос как бы вдруг шельму метил давно---вот и прилетело. А я бы посматривал бы кстати за выездом скорых----эти твари и иконы знаковые могут вывозить под шумок. Ведь прекрасно знают---именно этот мор по ним. И теперь если только дай БОГ переживём эту пошесть, приходы массово пойдут в УПЦ! Ещё увидим гастроли окаянных.
 показать весь комментарий
 
 
А можно потом Лавру продизенфицировать и заселить укр. священников? Или у МП мощное лобби в политике и не даст этого сделать?
 показать весь комментарий
 
 
очень даже даст. бабы еще нарожают упоротых
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Судя по ситуации в Черновицкой области, украинские священники далеко не ушли.
 показать весь комментарий
 
ну по крайней мере им главный сказал что делать, наверное, даже с Варфоломеем, или Папой (смотря кто там в каких ветках, но людей оба ценят) советовался, это же все - таки главный христианский праздник, а дальше - это уже свобода выбора местных, несчастный случай и т.п. а в гбшных анклавах слушают только приказы, даже если вокруг будут трупы валяться. а приказы то у Х#йла и ко (после боинга, убийств и пыток тысяч украинцев, начала войны и т.п.) известно какие, к современному христианству отношения не имеющие
 показать весь комментарий
 
 
У нас населенный пункт, в котором около 2000 человек. Без всякого приказа сверху, батюшка в субботу вечером будет обходить по улицам все дворы и святить кошики. Сарафанное радио уже разнесло новость. Он и на Водокрещи так же проходит по всем домам.
 показать весь комментарий
 
Так Черновицкая область - оплот МП.
 показать весь комментарий
 
 
В Украине кацапы планируют организовать вспышку вирусняка для того, чтоб ввести сюда химвойска из параши (для этого то и было представление в Италии, чтоб показать миру, как они спасают от вируса). Причем введут в Украину кацапо-вояк как раз по просьбе преЗЕдента.
 показать весь комментарий
 
 
Придётся нам в наш украинский Крым отходить В Лавру за 2 часа приехало 4 скорых - Цензор.НЕТ 2003
 показать весь комментарий
 
 
У Нас преимущество - Мы на своей земле и можем в бою с врагами - маневрировать.. В Лавру за 2 часа приехало 4 скорых - Цензор.НЕТ 8627
 показать весь комментарий
 
Будем молиться, чтобы Господь сам своими руками совершил правосудие с этими представителями московского сатаната
 показать весь комментарий
 
 
Я не пойму РПЦ не признана и находиться в центре Киева,так можно и власть менять в Украине
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, за кого агитировали в Лавре перед президентскими выборами? Догадаться несложно, Порошенко Томосом очень разозлил МПЦ.
 показать весь комментарий
 
 
Некоторым попам может даже героя РФ дадут за глобальную провокацию и распространение инфекции... посмертно!
 показать весь комментарий
 
 
А там какой патриархат в той лавре засидает, наш чи не ?
 показать весь комментарий
 
Парашостанский. Тех кого завезли с мокшанских болот в Украину, патриархат наш. А для коренных жителей Украины, патриархат кацапский мокшанских не наш.
 показать весь комментарий
 
 
Та невже, не може бути, давно так не везло Україні при Зе...
 показать весь комментарий
 
 
по А. Рублёву "Троица" (три скорых стоят по кругу, а в центре четвёртая)
 показать весь комментарий
 
 
А может в москальской секте коллективный суицид с помощью "новичка" за не выполненное задание по распространению ОМП в Киеве?
 показать весь комментарий
 
 
какие скорые - погрузить всех мракобесов с лавры в скотовоз и на козломордор - скорые людям помогать должны а не этим моральным уродам
 показать весь комментарий
 
 
пусть этих питорасов их масковский бох лечит !!!!!!!!! не принимайте их в больницы!!!! смерть мааасковскаму патриархату!
 показать весь комментарий
 
 
Московские попы из Лавры сделали торговый бизнес центр, с экскурсиями и закусочными, поэтому их косит божественный вирус
 показать весь комментарий
 
 
А для чого 1уди швидкі приїжають? Добрий московський поп це мертвий поп
 показать весь комментарий
 
 
Як казав Філарет винними в появі коронавірусу є *********. То нехай тепер московські попи і здихають
 показать весь комментарий
 
 
сатана вам в помошь, масковский КГБшный петухат!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Дырявые попы в свои сраные молитвы и иконы не верят?
 показать весь комментарий
 
 
[ 16 квітня 2020 р. 20:29[ 16 квітня 2020 р. 20:29 ] Фотоповідомлення ] Фотоповідомлення
 показать весь комментарий
 
 
Винуваті вони самі, бо не припинили відкриті богослужіння під час карантину. Гірше вони зробили не тільки собі, бо відбирають ШВЛ у наших людей😒
 показать весь комментарий
 
 
за пашей мужик на лодке с мерсовской звездой на её носу должен подплыть. паша перевозчиков только фирменных признаёт )))
 показать весь комментарий
 
 
С чемоданами пусть выводят и в товарные вагоны пакуют. 🚊
 показать весь комментарий
 
 
Коротко о Москве... За день в городе было заблокировано бетонными плитами четыре кафе, нарушившие правила карантина!

В Лавру за 2 часа приехало 4 скорых - Цензор.НЕТ 1473
 показать весь комментарий
 
МалоВатно будет!!
Рассадник ********** ваще нада изолировать!!
😇
 показать весь комментарий
 
Хай архангели за ними прилітають. А то ще бенз на них витрачати.
 показать весь комментарий
 
Напевно у чотирьох монахинь почались пологи.
 показать весь комментарий
 
 
Везіть рпц-шників до посольства рашки. Там має бути свій (ветеринарний) лікар.
 показать весь комментарий
 
 
Автозак туда надо.


За восемь бед - один ответ.
В тюрьме есть тоже лазарет,

...
(В. Высоцкий)
 показать весь комментарий
 
 
обрыдло паше-мерседесу одному в койке ворочаться...
 показать весь комментарий
 
приехали трупы вывозить? мор на мацковских попов... Бог отвернулся о них...
 показать весь комментарий
 
 
Перекопать вокруг надо, чтобы не приезжали, зачем они там?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх