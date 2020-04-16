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Все про:Киевская область (1946) Зона отчуждения (164) ГСЧС (2600) Чечеткин (97)

 Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, - Чечеткин. ВИДЕО

Наблюдавшаяся в четверг в Киевской области пылевая буря не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Во второй половине дня в Киевской области наблюдалась пылевая буря, которая была вызвана усилением скорости ветра до 20-25 м/с, и дул в западном направлении. Этим ветром поднимались поверхностные слои почвы и перемещались в атмосферном воздухе. Хочу отметить, что это явление не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыля", - рассказал глава ГСЧС.

Чечеткин подчеркнули, что никакой химической и радиационной угрозы это явление не несет.

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"Радиационный фон на это время по Киеву, Киевской области, в Зоне отчуждения не превышает природных фоновых значений. Такой ветер будет наблюдаться еще до конца суток, приблизительно до 21:00-22:00. Завтра ситуация будет улучшаться, но могут оставаться остаточные явления от сегодняшней пылевой бури", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3189651
 
 
 Топ комментарии
 
днем пылевая буря была но гари не было сейчас в Киеве таже буря только гарь появилась опять от пожаров Чеонобыль или не т но факт как ни закрывай окна чувствуется в квартире просачиваеться понятно не так как на улице
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гаррю чого воняє? ще такого не було.
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А запах гари в 40 км от Зоны имеет?
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Вы ничего не понимаете. Весь Киев жарит шашлыки.
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а! всі купили кнуряче м'ясо? те теж так десь воняє.
Взагалі, то зараз піст, які шашлики, Толік?
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До границы Зоны даже ближе, если по прямой, не по дороге. Недалеко от Дымера, меньше 45 до самой АЭС.
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Сейчас на руках граждан достаточно бытовых дозиметров, если бы пыль была радиоактивной - этого не было бы смысла скрывать.
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Повысились нормы ..как и цены.
К сожаленью..
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Побутові дозиметри лише гамма випромінювання відчують.
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днем пылевая буря была но гари не было сейчас в Киеве таже буря только гарь появилась опять от пожаров Чеонобыль или не т но факт как ни закрывай окна чувствуется в квартире просачиваеться понятно не так как на улице
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С каких б**дь пор пыль воняет тлеющей сосной?!!!
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Так они украинцев считают идиотами - звиздятят прямо в глаза!
Я тоже чувствую гарь! Пыль с земли никогда еще гарью не воняла!
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так они есть идиоты и конченее русские, в плане легко обмануть
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Днем никакого запаха гари у нас не было(20 км от Киева),но пылюка стояла,как густой туман.Под вечер когда прекратился ветер,всё заволокло дымом.
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Я, например, верю Чечеткину, он звиздеть не может!
Как впрочем и Скалецкой, она на посту министра Минздрава - тоже не звиздела, просто Украина в феврале была готова к коронавирусу, а потом взяла и расподготовилась!
Я доверчивый!
Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, - Чечеткин - Цензор.НЕТ 8458
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чечетошник, выйди во двор подышать! реально воняет гарью от пожаров.
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а я видел сегодня с окна вдалеке, как белое. думал, что это или дым или туман. оказывается уже у нас песчаные бури, как в Сахаре где то. Что с миром творится...
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Это преЗЕдент свой кокс рассыпал... готовьтесь наркоманы в момент ломки агрессивные и неадекватные
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горит голосеевский заповедник под Киевом. Чернобыль не при чём. Опять какой-то осёл траву подпалил
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Если Голосеевский - это уже не осел, а сознательный террорист...
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Хорошо наверное горит,если я в Буче вышел покурить и чуть не задохнулся. А ветер совсем не с Киева.
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На другом конце Киева тоже дымовая завеса что ппц!
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Пусть ещё больше вырубают леса Украины - тут точно Сахара начнётся.
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tZE inform

@tZEinform


От всей души поздравляем идиотов избравших Зеленского президентом. Особо в Киеве. Ну удружили - такого поца у нас еще не было. Янукович по сравнению с ним - хороший человек ! С УТРА !!! зная что надвигается на Киев он погрузил Ермака и семью и отлетел в горы. Типа учения 80-ОГСБ.

Глава СНБО тупо смылся с столицы !

Киев накрыло основным массивом дымной взвеси от ЧАЭС. Вова вовремя съехал в горы
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не трынди. Весь день был сильный западный ветер. А ЧАЭС на севере. Это пыль со вспаханных полей.
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А к чему имеет отношение? Только не говорите, что такое иногда такое бывает.
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Помимо Голосеевского горит еще пол Области, нахожусь на даче 50 км от кп Гостомеля, все в дыму, дышать нечем. Чечеткин, ****. буря была днем, не ****.
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Киздуны) сейчас ветер утих и тупо устойчивый запах гари даже глаза режет немного
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какая пылевая буря, дым натуральный и дофига, а где у нас пожары. а то что дым называют пылью уже вызывает подозрение
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На Позняках запах гари сильный.Сейчас 22.22 .
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Я окна держу закрытыми и врубил на кондеях ионизацию. ****, торфяники горели и то такого не было.
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брешут суки как при чернобыле, всесто эвакуации они про бурю придумают
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Триндикало, а куди летіли радіоактивні аерозолі та пил три або чотири дні тому? Саме туди, звідки вітер сьогодні. І не треба нам сунути дійсні показання гамма-радіометрів, оскільки пожежа у "Рудому лісі" небезпечна альфа-радіацією.
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