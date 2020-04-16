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Все про:Портнов (531) СБУ (14586) угрозы (672) Александр Божко (3) Офис генерального прокурора (236)

 СБУ закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко, - СМИ. ВИДЕО

Следователь Службы безопасности Украины закрыл уголовное производство относительно угроз, которые экс-глава АП времен Януковича Андрей Портнов регулярно отправлял прокурору Александру Божко.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Офиса Генерального прокурора на запрос журналистов "Слідство.Info", сообщает Цензор.НЕТ.

Основанием для прекращения производства об угрозах прокурору стало "отсутствие состава уголовного правонарушения".

"По результатам предварительного расследования следователем принято решение о закрытии уголовного производства на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины (закрытие уголовного производства из-за отсутствия в деянии состава уголовного преступления. — Ред.)", — ответили журналистам в Офисе генпрокурора.

Читайте на Цензор.НЕТ: "В рот вы#бу": Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении прокурора Божко. ФОТО (уточнено)

Напомним, в начале апреля этого года Шевченковский райсуд столицы отказался продлить сроки досудебного следствия по делу об угрозах прокурору. Божко также обращался и к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с ходатайством, в котором просил объявить Портнову подозрение. Впрочем, в ответе на запрос журналистов СБУ ответила, что подозрение не объявили.

Напомним, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь Портнова к ответственности за угрозы и мат в отношении работника Офиса генерального прокурора Александра Божко.

Также на Цензор.НЕТ: Портнов начал войну против генпрокурора Венедиктовой: "Будем настаивать на вручении ей подозрения и обвинительного акта"

Источник: https://censor.net.ua/v3189644
 
   
 Топ комментарии
 
Вот те на. Интересно, это можно и Зелю на всю страну пообещать в рот ....ть?
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тоді чому Марусю і Федину переслідують ???? СБУ закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко, - СМИ - Цензор.НЕТ 6125
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Тоді лишаються методи прямої демократії та самого справедливого народного суду. Лінча.
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Вот те на. Интересно, это можно и Зелю на всю страну пообещать в рот ....ть?
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Тебе нельзя, портнову можно. Т.к. зеля сцикун, и портнова боится. Портнов зеле в рот насцит, зеля утрется.
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смотря чем... если самосвалом - одно, если обычным причендалом - другое
а если с помощью девок, то только уголовка... терпило испугается )))
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"Есть два способа разложить нацию: наказывать невиновных и не наказывать виновных."

Фридрих Энгельс

Плесень решила не рисковать и применяет сразу два способа сразу.
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тоді чому Марусю і Федину переслідують ???? СБУ закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко, - СМИ - Цензор.НЕТ 6125
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Я впевнений, зараз шановні зебіли нам все пояснять!
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Ну, теперь каждый может безнаказанно наслать этому ублюдку разнообразных пожеланий вагон и маленькую тележку и никому ничего не будет!
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Просто слов нет. Эта гнида в открытую угрожает прокурору за его служебную деятельность, а СБУ не видит в этом состава преступления????
Вы вообще серьезно??? И что, все? Этой гниде сошло все с рук? На гнид закон не распространяется?
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сбу могла би по тіхому його прибрати
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СБУ с Бакановым во главе?
Вы смеетесь?
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Страну за год превратили в съемочную площадку фильмов по Стивену Кингу.
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Откуда у этой мрази такая власть? Это получается, что Портнов сейчас фактически управляет всеми карательными органами страны - судами, прокуратурой, ГБР и СБУ. Кто он такой вообще??? Почему его все слушаются???
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Страной управляет не Портной, а ФСБ и *****, как бы это странно и дико не звучало. А Портной представляет интересы кремлядей и умело их тут продвигает.
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так вот зачем баклана в сбу посадили ))))
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А было бы неплохо шоб ПАП-а посадил портнов на годик. Может бы дошло что он натворил, оставив всех ахметок, геп, не трогая портновых и прочую шваль. Ну, в порядке науки на будущее.
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Чому його не укокошили до цього часу? Невже снайпери усі на передовій?
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Ну это большое преувеличение. И какой-то чрезмерный снобизм.
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Угу. Т.е., напихать мужских половых членов в вонючюю пасть вшивой ручной обезьянке Бени Монике Нелоху - тоже ничего страшного. Понял. Не понял только, шо вменяют Пояркову за то шо он сказал шо будт дрючить Монику.
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Ясно
Теперь каждый украинец
может написать прокурору поцЗеденту всем судьям
что он готов и будет иметь их через оральный секс
есть хороший пример
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Ну чьо прісталі?! Просто половой (статєвий) партньор порнова з сбу зробив свому улюбленому луГандончіку подаруночєк к дєвятомая! І нєнадозавідувать!)
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Если президенская власть не осуществляется от первого лица - скоро вылезет это первое лицо.По-другому не бывает.
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А ведь скоро самому портнову и его друганам будут во все дыры пихать то,что он грозился другим сделать,даже убежать придурки не успеет...
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Портнов очень опасный человек. Если Порошенко и посадят, то не Зеленский а Портнов.
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Та пошел он в *ОПУ, этот опасный ***! Его и сажать не будут! Хотя... развешо на бутылку перед расстиелом))).
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Фу! Порнов без лифчика в синей кофте на превью! Ну неприлично же...
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Портнов-збочинець, погрожував прокурору сексуальним насильством! Мало йому елітних песиків, фі мовітон.
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Портнов при яныке насовал своих во все суды Украины и не только. При яныке возглавлял управление судоустройства администрации президента. Но вообще он пришел от Тимошенко.
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В Україні набої закінчились? Здається пристрелити цю гниду буде швидше та ефективніше.
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