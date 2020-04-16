 СБУ закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко, - СМИ. ВИДЕО

Об этом говорится в ответе пресс-службы Офиса Генерального прокурора на запрос журналистов "Слідство.Info", сообщает Цензор.НЕТ.

Основанием для прекращения производства об угрозах прокурору стало "отсутствие состава уголовного правонарушения".

"По результатам предварительного расследования следователем принято решение о закрытии уголовного производства на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины (закрытие уголовного производства из-за отсутствия в деянии состава уголовного преступления. — Ред.)", — ответили журналистам в Офисе генпрокурора.

Читайте на Цензор.НЕТ: "В рот вы#бу": Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении прокурора Божко. ФОТО (уточнено)

Напомним, в начале апреля этого года Шевченковский райсуд столицы отказался продлить сроки досудебного следствия по делу об угрозах прокурору. Божко также обращался и к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с ходатайством, в котором просил объявить Портнову подозрение. Впрочем, в ответе на запрос журналистов СБУ ответила, что подозрение не объявили.

Напомним, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь Портнова к ответственности за угрозы и мат в отношении работника Офиса генерального прокурора Александра Божко.

Также на Цензор.НЕТ: Портнов начал войну против генпрокурора Венедиктовой: "Будем настаивать на вручении ей подозрения и обвинительного акта"