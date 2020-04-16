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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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Все про:Киевская область (1946) поджог (721) пожар (4056) Нацполиция (11242)

 Виновнику пожара в зоне ЧАЭС вручили подозрение: ему грозит штраф от 17 тыс. или арест. ВИДЕО

Полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел очередной пожар в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по вине мужчины возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща".

Поджигателем оказался 37-летний житель села Старые Соколы.

Мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше - в зоне отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Подозреваемому грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. гривен или 6 месяцев ареста, или 3 года ограничения или лишения свободы.

Читайте также: Пожары в Чернобыльской зоне возобновились, - член общественного совета ГАЗО Емельяненко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3189604
 
 
 Топ комментарии
 
за не надетую маску 17 000 и за экологическую катастрофу 17 000 как всегда логика у нашего законодателя ... ни чего цензурного на ум не приходит!
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20 марта 2020 года сотрудница магазина непродовольственных товаров, который был закрыт на карантин, ждала в помещении мастера по ремонту роллетов. В это время в магазин зашел мужчина, который попросил продать носки. Предпринимательница продала криворожанину товар.
На женщину составили административный протокол за нарушение правил карантина (44-3 статья КУоАП).
Материалы дела 6 апреля передали в Терновской районный суд Кривого Рога. Судья Терновского райсуда города Андрей Дудиков признал криворожанку виновной в нарушении правил Всеукраинского карантина, объявленного из-за распространения коронавируса.
Ее обязали выплатить 17 тысяч гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.
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зачем арест - достаточно того, чтоб выплатил 45 млн, которые выделили на тушение пожара
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зачем арест - достаточно того, чтоб выплатил 45 млн, которые выделили на тушение пожара
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20 марта 2020 года сотрудница магазина непродовольственных товаров, который был закрыт на карантин, ждала в помещении мастера по ремонту роллетов. В это время в магазин зашел мужчина, который попросил продать носки. Предпринимательница продала криворожанину товар.
На женщину составили административный протокол за нарушение правил карантина (44-3 статья КУоАП).
Материалы дела 6 апреля передали в Терновской районный суд Кривого Рога. Судья Терновского райсуда города Андрей Дудиков признал криворожанку виновной в нарушении правил Всеукраинского карантина, объявленного из-за распространения коронавируса.
Ее обязали выплатить 17 тысяч гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.
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Маска - не по фэн шую, дистанции нет - мусоров зараза не берет.
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дофіга всяких держ. адміністрацій, чинуш - з'їздіть по селам - проводьте роз'яснювальну роботу серед народу, чим потім гасити пожежі та лупити підозри оцим дурним дядькам.
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Останні кілька років всіх каналах в новинах роз'яснюють, а по селах новини дивляться...
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тільки цв цьому році щось почали.
Але селянська психологія інша -вона потребує особистого контакту, прохання, а не голову говорящу в телевізорі.
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за не надетую маску 17 000 и за экологическую катастрофу 17 000 как всегда логика у нашего законодателя ... ни чего цензурного на ум не приходит!
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Узбагойся.

Он к этому пожару никакого отношения не имеет.
По зомбоящику показывали, как этот ханурык у себя под забором спалил кучку мусора.
Травы выгорело 2х3 метра.
Нашли крайнего.
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узбагойся - любимое слово богдана, ну в смысле человека который всё время стоял сзади презе и что то шептал тому на ушко.
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Каких 17ка, 10 лет общественных работа по всей Украине.
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Пацаки! Почему не в намордниках? Приказ господина ЗЕ - всем пацакам надеть намордники. И радоваться!
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