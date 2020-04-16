 Виновнику пожара в зоне ЧАЭС вручили подозрение: ему грозит штраф от 17 тыс. или арест. ВИДЕО

Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по вине мужчины возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща".
Поджигателем оказался 37-летний житель села Старые Соколы.
Мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше - в зоне отчуждения, где произошел масштабный пожар.
Подозреваемому грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. гривен или 6 месяцев ареста, или 3 года ограничения или лишения свободы.
На женщину составили административный протокол за нарушение правил карантина (44-3 статья КУоАП).
Материалы дела 6 апреля передали в Терновской районный суд Кривого Рога. Судья Терновского райсуда города Андрей Дудиков признал криворожанку виновной в нарушении правил Всеукраинского карантина, объявленного из-за распространения коронавируса.
Ее обязали выплатить 17 тысяч гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.
Але селянська психологія інша -вона потребує особистого контакту, прохання, а не голову говорящу в телевізорі.
Он к этому пожару никакого отношения не имеет.
По зомбоящику показывали, как этот ханурык у себя под забором спалил кучку мусора.
Травы выгорело 2х3 метра.
Нашли крайнего.