 Виновнику пожара в зоне ЧАЭС вручили подозрение: ему грозит штраф от 17 тыс. или арест. ВИДЕО

Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по вине мужчины возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща".

Поджигателем оказался 37-летний житель села Старые Соколы.

Мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше - в зоне отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Подозреваемому грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. гривен или 6 месяцев ареста, или 3 года ограничения или лишения свободы.

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