 Лукашенко о пандемии COVID-19: Для наркоманов и курильщиков - это хороший урок. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

По его словам, нынешняя ситуация на фоне распространения коронавируса и обеспокоенности в обществе, усиления мер личной гигиены в том числе является хорошим уроком для тех, кто имеет вредные привычки.

"Для наркоманов и курцов - это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок - подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", - отметил Лукашенко.

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