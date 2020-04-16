 Лукашенко о пандемии COVID-19: Для наркоманов и курильщиков - это хороший урок. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
По его словам, нынешняя ситуация на фоне распространения коронавируса и обеспокоенности в обществе, усиления мер личной гигиены в том числе является хорошим уроком для тех, кто имеет вредные привычки.
"Для наркоманов и курцов - это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок - подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", - отметил Лукашенко.
"Скорые ездят по всему городу. Кожвен забит, областная "инфекционка", 1-я и 2-я забиты под завязку, койки на коридорах, Тут все уже хуже, чем в Витебске. Много медиков болеют, защиты нет, ничего", - пишет читатель из Гомеля.
"Железнодорожную больницу Гомеля заселяют больными с Сovid-19 со вчерашнего дня. Других не принимают, даже если серьезное состояние", - сообщает подписчик.
"Под прием зараженных коронавирусом перепрофилировали Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Заполнили за три дня", - пишет сотрудник больницы.
"В областную больницу везут из Ельска, Буда-Кошелево, Октябрьского и Ветки - и из райцентров, и из деревень. Больница переполнена, минимум у четырех медиков подтверждено заражение. Врачи на нервах, в панике", - пишет врач из Гомельской клинической областной инфекционной больницы.
СССР. 1 мая 1986 года. Киев. Горит Чернобьільская Атомная. Цезий, йод....
ПАРАД.
Если его слушать, то лучше всего алкоголикам - он же советовал для того, чтобы этот вирус не пристал, пить водку и ходить в баню.
Сейчас в Беларуси больных этой болезнью становится всё больше и больше, там уже и Украину обогнали, так что хитрожопый Лукашенко решил всех умерших от коронавируса объявить наркоманами и курильщиками - типа, сами виноваты, нечего их жалеть.
Сказал, что хоккеисты рулят.
По словам чиновника, два санатория по состоянию на 15 апреля не работали, но не по причине карантина. Собственники решили закрыть их из-за низкой загрузки.
На сегодняшний день санатории становятся бомбами замедленного действия для распространения коронавируса.
Напомним, что именно в санатории заразился коронавирусом отец белорусского режиссера Андрея Курейчика.
93-річна жінка, яка попросила "більше пива" під час блокування коронавірусу, отримує несподівану доставку Coors Light
Іноді найкращий спосіб отримати те, що ти хочеш, - це просто попросити його.
Нещодавно літня жінка в штаті Пенсильванія зробила заголовки свого простого прохання допомогти їй пройти через блокування коронавірусу . Вона не просила багато, просто хотіла більше пива .
работают екскаваторы, дежурит фсб
Об уничтожении нескольких дорог оnliner сообщил читатель по имени Валерий. Вчера днем мужчина находился неподалеку от агрогородка Ленино и заметил, что на российской стороне идут работы.
- Я подъехал, посмотрел. Экскаваторы конкретно копают яму, чтобы невозможно было проехать. Причем копают так, чтоб народ не засыпал потом. Рядом стоят фээсбэшники, все контролируют. Я потом еще к другой «тропе жизни» поехал, там то же самое, - рассказывает наш собеседник.
«Бывший главный инженер Березовской ГРЭС сейчас на ИВЛ в Бресте. Его жена и сын - в инфекционном с пневмонией. Инженер заболел, у него была температура, обратился к врачу. Больничный ему не дали, сказали обычная простуда. Он неделю ходил на работу, сейчас работает преподавателем. Потом ему стало так плохо, что он уже не мог ходить, ну а дальше как у всех - «скорая» и госпитализация».
Читатели канала сообщили, что бывший главный инженер Березовской ГРЭС сейчас возглавляет учебный центр «Энергетик» на электростанции. Информацию о его заражении коронавирусом нам подтвердили также сотрудники ГРЭС.
Ранее «Басте» сообщали о том, что в городской больнице Белоозерска находятся более 30 человек с «пневмонией».
Там теж було(в Югославії багато мов та діалектів, років з 50 тому), а це слово запам'яталося, чомусь..))
Ладан в кадилі китайського виробника??
😁😁
Кстати, от covid-19 умирают и полностью здоровые молодые люди, а вот курильщиков он трогает гораздо в меньшей степени.
"Минск, 120-я Отдельная механизированная бригада, в/ч 04147, много пневмоний, неофициально сообщили о том, что есть подтвержденный диагноз COVID-19. Посещения и увольнения сейчас запрещены", - сообщает мать одного из военнослужащих.
"Войсковая часть 04104 в Уручье. В одной только роте забрали 38 человек с пневмонией. У служащих забрали телефоны. Те, у кого температура до 38 и выше не дошла - они просто в казарме лежат, их в санчасть не переводят, лекарств не дают. Это та самая часть, которая принимает участие в репетиции парада", - сообщил отец военнослужащего.
"В части в Печах - более сотни пневмоний. Здоровые молодые мужики кашляют и сморкаются. Много кого сначала отправили в "инфекционку", но стараются там долго не держать. Официально никого с COVID-19 нет, конечно. К параду готовятся. Свидания и увольнения - под запретом. Масок ни у кого нет. Только по телефону в выходные сын смог сообщить информацию", - пишет мать еще одного военнослужащего.
Информации о ситуации с коронавирусом в ВС РБ поступает очень мало, так как во многих войсковых частях солдатам запрещают пользоваться телефонами, а свидания ограничены. Мы опубликовали только те данные, которые удалось подтвердить благодаря надежным источникам.
Ты пособник Тель-Авива
Здоровеньким здохну! 🤣🤣