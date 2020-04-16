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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 Лукашенко о пандемии COVID-19: Для наркоманов и курильщиков - это хороший урок. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса является хорошим уроком для тех, кто имеет вредные привычки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

По его словам, нынешняя ситуация на фоне распространения коронавируса и обеспокоенности в обществе, усиления мер личной гигиены в том числе является хорошим уроком для тех, кто имеет вредные привычки.

"Для наркоманов и курцов - это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок - подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", - отметил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Меня напрягают российские СМИ - дают гадкую информацию. Не трогайте нас - мы же ничего у вас не просим", - Лукашенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3189572
 
   
 Топ комментарии
 
да как-то про курильщиков не всё так однозначно
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Ото буде прикол, коли Лука коронується.

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Такое впечатление, что идиоты все больше захватывают власть в мире - батька, пуйло, трамп, зелень..
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да как-то про курильщиков не всё так однозначно
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Читатели сообщили Telegram-каналу "Баста!" о том, что ситуация с распространением заражения коронавирусом в Гомеле критическая.
"Скорые ездят по всему городу. Кожвен забит, областная "инфекционка", 1-я и 2-я забиты под завязку, койки на коридорах, Тут все уже хуже, чем в Витебске. Много медиков болеют, защиты нет, ничего", - пишет читатель из Гомеля.
"Железнодорожную больницу Гомеля заселяют больными с Сovid-19 со вчерашнего дня. Других не принимают, даже если серьезное состояние", - сообщает подписчик.
"Под прием зараженных коронавирусом перепрофилировали Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Заполнили за три дня", - пишет сотрудник больницы.
"В областную больницу везут из Ельска, Буда-Кошелево, Октябрьского и Ветки - и из райцентров, и из деревень. Больница переполнена, минимум у четырех медиков подтверждено заражение. Врачи на нервах, в панике", - пишет врач из Гомельской клинической областной инфекционной больницы.
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Ja, ja.
СССР. 1 мая 1986 года. Киев. Горит Чернобьільская Атомная. Цезий, йод....
ПАРАД.
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Да Лукашенко лишь бы перднуть в лужу и все дела.
Если его слушать, то лучше всего алкоголикам - он же советовал для того, чтобы этот вирус не пристал, пить водку и ходить в баню.
Сейчас в Беларуси больных этой болезнью становится всё больше и больше, там уже и Украину обогнали, так что хитрожопый Лукашенко решил всех умерших от коронавируса объявить наркоманами и курильщиками - типа, сами виноваты, нечего их жалеть.
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Лукашенко о пандемии COVID-19: Для наркоманов и курильщиков - это хороший урок

Сказал, что хоккеисты рулят.
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Всмысле!? Неужели бульбофюрер теперь серьезно относится к корона вирусу?
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Нет, он же не курильщик...хотя по поводу наркомании я бы не был так уверен, судя по тому, что он несет...
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Какой даты ч(м)удак, Лука Лукавый! У тебя люди мрут, как мухи, а ты усы в песок прячешь. Да ещё и кукарекаешь оттуда.
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Ото буде прикол, коли Лука коронується.

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Столько лет у власти не могло пройти бесследным. Он еще больший придурок, чем наше зеленое ничтожество. Ну и плюс возраст.
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Ни один санаторий в Беларуси не закрыт на карантин в связи с коронавирусом. Об этом заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает «Еврорадио».
По словам чиновника, два санатория по состоянию на 15 апреля не работали, но не по причине карантина. Собственники решили закрыть их из-за низкой загрузки.
На сегодняшний день санатории становятся бомбами замедленного действия для распространения коронавируса.
Напомним, что именно в санатории заразился коронавирусом отец белорусского режиссера Андрея Курейчика.
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Такое впечатление, что идиоты все больше захватывают власть в мире - батька, пуйло, трамп, зелень..
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Bolsinstvo tak babuli pomerajet ot virusa,vriatli te kurili do etogo Лукашенко о пандемии COVID-19: Для наркоманов и курильщиков - это хороший урок - Цензор.НЕТ 3137
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Тем временем на ридной Пеннсилванщине.....

93-річна жінка, яка попросила "більше пива" під час блокування коронавірусу, отримує несподівану доставку Coors Light

Іноді найкращий спосіб отримати те, що ти хочеш, - це просто попросити його.
Нещодавно літня жінка в штаті Пенсильванія зробила заголовки свого простого прохання допомогти їй пройти через блокування коронавірусу . Вона не просила багато, просто хотіла більше пива .
Лукашенко про пандемію COVID-19: Для наркоманів і курців - це хороший урок - Цензор.НЕТ 7114
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Бацька упорствует в своем ***********, в Беларуси уже больше зараженных, чем у нас
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Тестов больше потому и выявленных больше.
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Лука хотел повторить подвиг Джонсона, Трампа ,***** и Шведов и остаться на коне . но промашка вышла ,теперь надо отползать ( в бункер ) .
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Мда. Иногда лучше вообще ничего не говорить,чем молоть пургу.
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расися уничтожает дороги на границе с Беларусью
работают екскаваторы, дежурит фсб

Об уничтожении нескольких дорог оnliner сообщил читатель по имени Валерий. Вчера днем мужчина находился неподалеку от агрогородка Ленино и заметил, что на российской стороне идут работы.
- Я подъехал, посмотрел. Экскаваторы конкретно копают яму, чтобы невозможно было проехать. Причем копают так, чтоб народ не засыпал потом. Рядом стоят фээсбэшники, все контролируют. Я потом еще к другой «тропе жизни» поехал, там то же самое, - рассказывает наш собеседник.Лукашенко о пандемии COVID-19: Для наркоманов и курильщиков - это хороший урок - Цензор.НЕТ 7120
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Тропа жизни это там где контрабанду прут?
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Странно. По всем исследованиям основными факторами риска являются возраст, мужской пол, большой вес и гипертония. Если у Луки какие-то новые данные, пусть сообщит об этом в ВОЗ. Хотя само собой, что пить, курить и наркоманить вредно, но никакого отношения к тяжести течения заболевания короной это не имеет.
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Руководитель учебного центра «Энергетик» на Березовской ГРЭС в городе Белоозерске Брестской области, который ранее работал главным инженером ГРЭС, доставлен в Брест в тяжелом состоянии. Читатели телеграм-канала «Баста» отмечают, что уже после обращения к врачам он неделю ходил на работу:
«Бывший главный инженер Березовской ГРЭС сейчас на ИВЛ в Бресте. Его жена и сын - в инфекционном с пневмонией. Инженер заболел, у него была температура, обратился к врачу. Больничный ему не дали, сказали обычная простуда. Он неделю ходил на работу, сейчас работает преподавателем. Потом ему стало так плохо, что он уже не мог ходить, ну а дальше как у всех - «скорая» и госпитализация».
Читатели канала сообщили, что бывший главный инженер Березовской ГРЭС сейчас возглавляет учебный центр «Энергетик» на электростанции. Информацию о его заражении коронавирусом нам подтвердили также сотрудники ГРЭС.
Ранее «Басте» сообщали о том, что в городской больнице Белоозерска находятся более 30 человек с «пневмонией».
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Все больше свидетельств о массовом сокрытии заражения в Белоруссии.
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Желателей по хайпить и побросать фейки всегда много! Это так как американский телеканал видавав картинку з Італії за картинку з американського госпіталя 😂🤣
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Все это чушь собачья. Батюшки умершие вряд ли курили.
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Кадити по "югославськи" курити..
Там теж було(в Югославії багато мов та діалектів, років з 50 тому), а це слово запам'яталося, чомусь..))
Ладан в кадилі китайського виробника??
😁😁
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Со слов этого совкового идиота получается, что подавляющее число погибших, в мире, курильщики и наркоманы?. А что вирус все же летает? Болван Лукашенко даже произнес слово "пандемия", "так называемая".
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Лукашенко молодец. Правду говорит человек. Умирают только люди у которых вообще нет здоровья. И то не факт что от короны умерли 👍 Шведам и Белорусам респект!
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Беларусь уже обогнала Украину по числу заболевших. А ведь первая сотня заболевших в Беларуси была на 5 дней позже, чем в Украине. А в Швеции уже 12,5 тыс случаев. Первая тысяча у них была одновременно с Норвегией. Но Норвегия объявила карантин и у них 6,8 тыс случаев.
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То есть, если у человека диабет или какое-либо середчно-сосудистое заболевание, то и хрен с ним? Объявляем его наркоманом-доходягой и пусть дохнет, нечего даже и напрягаться.
Кстати, от covid-19 умирают и полностью здоровые молодые люди, а вот курильщиков он трогает гораздо в меньшей степени.
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Дивний Саня Корона, одним махом прибив усіх ветеранів, фашист?
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У клапатлівага Бацька для беларусаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня: «Лепш быць здаровым і багатым (праўда ў Беларусі гэта толькі мне даступна), чым бедным і хворым. Вось па гэтым, каб і я не стаў бедным і хворым, няма чаго вам лягать-прилягать - ўсе хуценька затыкнулі бульбіны падыходнага памеру ў свае рот, носдри, вушы, дупу і бадзёра бегам на працу».
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Telegram-канал "Баста!" сообщает о нескольких случаях коронавируса в военных частях Вооруженных сил Беларуси. Среди них - рота, солдаты которой принимали участие в репетиции парада.

Лукашенко о пандемии COVID-19: Для наркоманов и курильщиков - это хороший урок - Цензор.НЕТ 4139

"Минск, 120-я Отдельная механизированная бригада, в/ч 04147, много пневмоний, неофициально сообщили о том, что есть подтвержденный диагноз COVID-19. Посещения и увольнения сейчас запрещены", - сообщает мать одного из военнослужащих.
"Войсковая часть 04104 в Уручье. В одной только роте забрали 38 человек с пневмонией. У служащих забрали телефоны. Те, у кого температура до 38 и выше не дошла - они просто в казарме лежат, их в санчасть не переводят, лекарств не дают. Это та самая часть, которая принимает участие в репетиции парада", - сообщил отец военнослужащего.
"В части в Печах - более сотни пневмоний. Здоровые молодые мужики кашляют и сморкаются. Много кого сначала отправили в "инфекционку", но стараются там долго не держать. Официально никого с COVID-19 нет, конечно. К параду готовятся. Свидания и увольнения - под запретом. Масок ни у кого нет. Только по телефону в выходные сын смог сообщить информацию", - пишет мать еще одного военнослужащего.
Информации о ситуации с коронавирусом в ВС РБ поступает очень мало, так как во многих войсковых частях солдатам запрещают пользоваться телефонами, а свидания ограничены. Мы опубликовали только те данные, которые удалось подтвердить благодаря надежным источникам.
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В Чечне диктатор Кадыров ,тоже скрывает масштабы эпидемии,там у них всегда всё хорошо как в Северной Корее Лукашенко про пандемію COVID-19: Для наркоманів і курців - це хороший урок - Цензор.НЕТ 9303
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В одній роті 38 чоловік з пневмонією? Це гаплик.
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У деревни Крюково погибает взвод... (с)
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Куришь, пьёшь вино и пиво,-
Ты пособник Тель-Авива
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А как же баня с трактором, уже не лечат?
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Без водки не лечат, но не хотят жители Беларуси пить водку, хотят играть в хоккей на трезвую голову.
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Для Диктаторов колоний Московии вирус тоже не подарок,любой карантин они рассматривают как покушение на их власть,которая управляется по ордынски снизу до Диктатора вверх, Лукашенко про пандемію COVID-19: Для наркоманів і курців - це хороший урок - Цензор.НЕТ 277
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Я думал, что Клоун во власти, в Украине. Но нет, Картофельный Клоун не отстает в маразме от Оманского.
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Бухаю, курю, молодички не зобіжаються, карточки в полікліниці НЕ МАЮ!! Під 70 років!!
Здоровеньким здохну! 🤣🤣
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Судячи по статистиці, Лукашенко довів Білорусь, що в них в 4 рази більше ніж в Україні,наркоманів і курильщиків. Адже кількість хворих однакова.
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Лукашеко надо сниматься не на фоне флагов колхоза Беларусь,а возле коров, это же надо забрать жену от своей любимой коровы и отправить отправить её в ссылку в свой дворец Лукашенко про пандемію COVID-19: Для наркоманів і курців - це хороший урок - Цензор.НЕТ 6728
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