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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
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 МВД обнародовало кадры борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне. ВИДЕО

Министерство внутренних дел опубликовало двухминутное видео с самыми яркими и самыми страшными моментами тушения пожаров в Чернобыльской зоне.

Видео опубликовано на канале МВД в Youtube, информирует Цензор.НЕТ.

Его авторы отмечают, что пожары вокруг ЧАЭС вспыхнули после аномально бесснежной зимы 2019-2020 гг. Их причиной стало преступное сжигание травы, и, возможно, умышленные поджоги.

Огонь распространялся очень быстро и охватил большие площади.

"В общей сложности мы прошли где-то порядка 15 километров, и по всей этой длине 15 километров горело", — говорит за кадром пролетающий над горящими лесами пилот.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Чернобыльской зоне тушат очаги тления в 4 лесничествах, радиация - в норме, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Пламя гасили 400 спасателей из 15 областей Украины. Пожар гасили на земле: спасатели выполняли свою работу, невзирая на угрозу ядерного заражения.

"Возможности не было подъехать туда, потому что все заросшее, кусты. Ну и, конечно, немного напуганы были радиацией, фоном этим. Боялись", — рассказал один из спасателей.

В это время авиация ГСЧС поливала пожар водой сверху. 3 самолета и 3 вертолета более 900 раз сбрасывали воду на пылающие леса.

Также на Цензор.НЕТ: Пожары в Зоне отчуждения: Минздрав рекомендует не выходить на улицу в утренние часы. ВИДЕО

Угрозу ядерным объектам удалось предотвратить, пожар — погасить. По состоянию на 16 апреля открытого огня в зоне ЧАЭС нет. В 4 лесничествах продолжают тлеть пни и остатки древесины, пожарные ликвидируют эти очаги тления.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

Источник: https://censor.net.ua/v3189550
 
 
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таки успешно и совсем не лохи?пора пожарников в офис президента передавать...
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Просто много лет не проводились в Чернобыльской зоне противопожарные мероприятия. На хрена? Это же шоу для туристов-экстрималов. Вот оно и аукнулось. С рашки-парашки ржем, а то что наши власти дармоеды и тупицы не замечаем
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Из одного дерева делают миллион спичек. Одна спичка может уничтожить миллион деревьев.
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Миллион деревьев может упасть на миллион зебилов.
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и музыку из блокбастера на кадры наложили. Сразу видно, что клоун до власти дорвался. На своих факапах шоу снова для быдла устраивает.
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і на закусь вам сенсейшен

Затриманий генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов отримав з Росії завдання вбити не тільки українського добровольця чеченського походження Адама Осмаєва. А й міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Інформацію повідомив журналіст агєнт по продаже пірамідок, посилаючись на джерела в керівництві СБУ.
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Зачем эта ужасающая музыка на видео ?
И так тошно от всех этих коломойских проделок.
Скажите режиссёру, что он конченный пи до рас.
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Всё небо над Киевом опять затянуло дымом, а они рапортуют, что покончили с пожарами.
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