 Замеряем температуру на 9 въездах в Киев, есть тянучки, но людей предупреждали, - замглавы КГГА Пантелеев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев и начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук рассказали на брифинге 16 апреля.
"На въезде в Киев начали мерить температуру. Таких пунктов на въезде в город 9. Контроль осуществляют медики, также на постах присутствуют представители полиции и ГСЧС. Сейчас на подъездах к Киеву есть трудности с движением, но мы предупреждали об этом, придется потерпеть.
Такие меры мы планируем проводить до понедельника включительно. Если ситуация после Пасхи будет стабильна, то такое ограничение может быть снято", - сообщил Пантелеев.
По словам Ткачука, если обнаруживают превышение температуры до 37,5 градусов, то человек отправляется на самоизоляцию, если 38 и выше – вызывают скорую и человека госпитализируют. При необходимости медики могут сделать быстрый тест на коронавирус.
Если человека отправляют на самоизоляцию, то он заполняет соответствующие документы, у него берут данные о месте жительства и контактные телефоны. В дальнейшем с такими людьми работает контактный центр КГГА и выясняет, как они выполняют мероприятия по самоизоляции.
длббы
А як замкнути місто? Хтось продукти привозить, хтось ліки, і це не одна людина
а про изоляцию.... так я ж о том же. а вот большой город с огородами - это уже почти реально. всё общение с внешним миром - через карантинный шлюз.
Правильно же. Если один человек в машине - какая у него температура? А почему на въезде? Косяк, стопудово. Когда у прохожих в Киеве начнут проверять?
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