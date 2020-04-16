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 Киевские новости
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 Замеряем температуру на 9 въездах в Киев, есть тянучки, но людей предупреждали, - замглавы КГГА Пантелеев. ВИДЕО

На девяти въездах в Киев дежурят нацгвардейцы, сотрудники МЧС и медики, а все автомобили, в которых находится трое и больше лиц, останавливают для измерения температуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев и начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук рассказали на брифинге 16 апреля.

"На въезде в Киев начали мерить температуру. Таких пунктов на въезде в город 9. Контроль осуществляют медики, также на постах присутствуют представители полиции и ГСЧС. Сейчас на подъездах к Киеву есть трудности с движением, но мы предупреждали об этом, придется потерпеть.

Такие меры мы планируем проводить до понедельника включительно. Если ситуация после Пасхи будет стабильна, то такое ограничение может быть снято", - сообщил Пантелеев.

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По словам Ткачука, если обнаруживают превышение температуры до 37,5 градусов, то человек отправляется на самоизоляцию, если 38 и выше – вызывают скорую и человека госпитализируют. При необходимости медики могут сделать быстрый тест на коронавирус.

Если человека отправляют на самоизоляцию, то он заполняет соответствующие документы, у него берут данные о месте жительства и контактные телефоны. В дальнейшем с такими людьми работает контактный центр КГГА и выясняет, как они выполняют мероприятия по самоизоляции.

Источник: https://censor.net.ua/v3189546
 
   
 Топ комментарии
 
застав дурака Богу молитися - так він і лоб розіб є..
длббы
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Идет съезд "Единой России". Путен: - Россияне, вынужден вам сообщить, что наступили тяжелые времена, в 2020 году у вас будет не хватать денег на мясные продукты. Что вы будете делать? В зале тишина, затем встает один мужик и говорит: - Будем работать по 10 часов в день. Путен: - Ладно. В 2021 году у вас будет не хватать денег на молочные продукты. Что вы будете делать? Снова тишина, встает тот же мужик: - Будем работать по 16 часов. Путен: - А в 2022 году у вас не будет даже хлеба. Что вы будете делать? Тот же мужик: - Будем работать круглосуточно! Путен: - Молодец россиянин! Так держать! А кем вы работаете? Mужик: - Могилы копаю, Владимир Владимирович !??
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ИДИОТЫ, БЛЯ! ЗЕЛЕНАЯ ЧУМА НАМНОГО СТРАШНЕЕ!
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застав дурака Богу молитися - так він і лоб розіб є..
длббы
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Надо изолировать города друг от друга и города в которых нету коронавируса, то эти города можно запускать работать! И те города, которые излечатся тоже!
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Для того, щоб взнати є коронавірус чи не має у місті, треба усім мешканцям одномоментно провести ПЛР тест.
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теоретически это возможно. и даже не обязательно очень одномоментно. а вот сможет ли жить изолированный город...
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Теоретично ми комунізм можемо збудувати Заміряємо температуру на 9 в'їздах до Києва, є затори, але людей попереджали, - заступник голови КМДА Пантелеєв - Цензор.НЕТ 6780
А як замкнути місто? Хтось продукти привозить, хтось ліки, і це не одна людина
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насчёт коммунизма вопрос спорный. там даже с теорией не очень.
а про изоляцию.... так я ж о том же. а вот большой город с огородами - это уже почти реально. всё общение с внешним миром - через карантинный шлюз.
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Для этого нужно обьявить ЧП и платить людям зато, что они дома сидят.
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Идет съезд "Единой России". Путен: - Россияне, вынужден вам сообщить, что наступили тяжелые времена, в 2020 году у вас будет не хватать денег на мясные продукты. Что вы будете делать? В зале тишина, затем встает один мужик и говорит: - Будем работать по 10 часов в день. Путен: - Ладно. В 2021 году у вас будет не хватать денег на молочные продукты. Что вы будете делать? Снова тишина, встает тот же мужик: - Будем работать по 16 часов. Путен: - А в 2022 году у вас не будет даже хлеба. Что вы будете делать? Тот же мужик: - Будем работать круглосуточно! Путен: - Молодец россиянин! Так держать! А кем вы работаете? Mужик: - Могилы копаю, Владимир Владимирович !??
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.... а все автомобили, в которых находится трое и больше лиц, останавливают для измерения температуры.

Правильно же. Если один человек в машине - какая у него температура? А почему на въезде? Косяк, стопудово. Когда у прохожих в Киеве начнут проверять?
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ЛЮБОЕ ограничение передвижения народа - полезно. Кто-то, узнав о такой хрне не поедет в деревню...
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Заміряють температуру кругом, тільки ви поцікавтесь, яка висвічуєтся у вас температура. От у мене буває 32,3; 34,5 ...
Показуха з дешевими китайскими пірометрами
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бойцу в черном уже мешает что то стоять, а это он еще даже не танцевал.
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Природа исцеляет - старый рецепт, который помогает побороть сложную атипичную пневмонию

https://giperboloid.info/priroda-isceljaet-staryj-recept-kotoryj-pomogaet-poborot-slozhnuju-atipichnuju-pnevmoniju/



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