 В Мариуполе толпа ради обещанных скидок и розыгрышей штурмовала новый супермаркет, игнорируя карантинные ограничения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 0629, в момент открытия войти в супермаркет попытались войти одновременно около 200 человек. По видеозаписи видно, что многие находятся в защитных масках, но дистанцию никто не соблюдает - все стоят очень близко друг к другу.
Позже супермаркет был закрыт по требованию полиции и местных чиновников.
Первый: отхлебнул, упал, сдох.
Второй: отхлебнул, упал, сдох.
Третий с ужасом огладывается вокруг, кричит: "Кто-нибудь! Памагиииииитееееееее!" и хлещет с горла...
Халява - великая сила.
Или опять развод лохов?!
А если провести конкурс - кто громче крикнет "путенвведи" тому 1 кг колбасы нахаляву - то они горло порвут, ор такой будет стоять шо под Новоазовском будет слышно.
Було б ЦІЛКОМ справедливо.
в субботу очередь была , в магазе треть персонала с масками на шее
"А для меня шо рвотное, это зелье приворотное. Ибо здоровье у меня добротное, и закусил отраву плотно я"
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