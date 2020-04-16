 Рада открыла заседание и ушла на перерыв. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, перерыв в начале заседания объявил председатель ВР Дмитрий Разумков по требованию двух фракций - "Батькивщины" и депутатской группы "За будущее".

"Поступило заявление от двух фракций о перерыве на 30 минут для сбора председателей фракций и проведения совещания с руководством парламента. Прошу председателей фракций к себе в кабинет", - сказал Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Между Коломойским и дефолтом, к сожалению, власть выбирает именно путь к дефолту, - Герасимов

Как сообщалось, Рада сегодня рассмотрит изменения в Регламент, вопросы оборонных закупок и местного самоуправления.