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 Политика Украины
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Все про:ВР (24828) внеочередное заседание (120)

 Рада открыла заседание и ушла на перерыв. ВИДЕО

Верховная Рада открыла внеочередное заседание и сразу же ушла на перерыв для проведения переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, перерыв в начале заседания объявил председатель ВР Дмитрий Разумков по требованию двух фракций - "Батькивщины" и депутатской группы "За будущее".

"Поступило заявление от двух фракций о перерыве на 30 минут для сбора председателей фракций и проведения совещания с руководством парламента. Прошу председателей фракций к себе в кабинет", - сказал Разумков. 

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Как сообщалось, Рада сегодня рассмотрит изменения в Регламент, вопросы оборонных закупок и местного самоуправления.

Источник: https://censor.net.ua/v3189487
 
 
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Дебилы б.я (С)
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Юля таки спелась с бывшими регионалами.
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Коалиция Порошенко, Зеленского и Вакарчука слилась в экстазе...
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Не ври кацапъ! В чем коалиция? В том что-бы не допустить дефолта! Дефолт хотят только ************ типа Родины и Жопоблока!
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