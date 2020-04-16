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 Киевские новости, Общество
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 Дома, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, дезинфицируют спасатели, - Кличко. ВИДЕО

Многоквартирные дома, где выявлены случаи заболевания или, где киевляне находятся на самоизоляции, дезинфицируют спасатели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

Он также показал видео как происходит дезинфекция в одном из таких домов.

"Что касается домов, где были обнаружены случаи заболевания или где люди находятся на самоизоляции. Там дезинфекцию проводят спасатели. У них есть протоколы, как это делать. Также они используют спецсредства, которые рекомендованы специалистами ВОЗ, - отметил мэр столицы. - Также ежедневно работники коммунальных предприятий и управляющих компаний обрабатывают подъезды жилых домов, придомовые территории и мусорные баки. Не забывайте, что в столице 11 500 многоквартирных домов коммунальной собственности", - подчеркнул Кличко.

По его словам, коммунальные службы города уже больше месяца работают в усиленном режиме. Работы по дезинфекции фактически не прекращают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня усилен контроль на въездах в Киев, - Кличко

"С самого утра, пока большинство киевлян спят, работники "Киевавтодора" обрабатывают спецсредствами улице. Ежедневно на маршруты выходят более 50 спецавтомобилей. Ежедневно используют 600-700 литров спецсредств, которые добавляют в воду. Хотя общественный транспорт столицы работает в режиме ограничений, дезинфицируют все без исключения остановки. Ведь часть стратегических предприятий и организаций, собственным транспортом возят сотрудников на работу, используют остановки как место сбора своих работников", - отметил Кличко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3189470
 
 
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Молодец Виталя. Мову выучить всего к 45-ти годам это просто почти рекорд среди учунов языков. А теперь скажи - че закрыл метро, а в маршрутки из-за этого понапихалось пассажиров как вот в Японии в метро - надо аж чтобы кто-то снаружи - трамбовал. И че, не заразился никто? А вот теперь как раз и обострение у тогда заразившихся. И под суд можешь пойти!
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Гарне відео для піару. Вчора приїзджала швидка в захисних костюмах в наш будинок, можливе зараження, всі підстави. В підсумку небайдужі з нашого дому сдали кошти на дезінфекцію будинку, 1 підъїзд - 2500грн.
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Два дні тому знайома розповідала як проходить "дезинфекція під'їздів": один стоїть на вулиці на шухері, другий у спецкостюмі заходить до під'їзду, пшикає з балона в усі боки на 1 поверсі біля тамбуру і все.
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