 Дома, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, дезинфицируют спасатели, - Кличко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

Он также показал видео как происходит дезинфекция в одном из таких домов.

"Что касается домов, где были обнаружены случаи заболевания или где люди находятся на самоизоляции. Там дезинфекцию проводят спасатели. У них есть протоколы, как это делать. Также они используют спецсредства, которые рекомендованы специалистами ВОЗ, - отметил мэр столицы. - Также ежедневно работники коммунальных предприятий и управляющих компаний обрабатывают подъезды жилых домов, придомовые территории и мусорные баки. Не забывайте, что в столице 11 500 многоквартирных домов коммунальной собственности", - подчеркнул Кличко.

По его словам, коммунальные службы города уже больше месяца работают в усиленном режиме. Работы по дезинфекции фактически не прекращают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня усилен контроль на въездах в Киев, - Кличко

"С самого утра, пока большинство киевлян спят, работники "Киевавтодора" обрабатывают спецсредствами улице. Ежедневно на маршруты выходят более 50 спецавтомобилей. Ежедневно используют 600-700 литров спецсредств, которые добавляют в воду. Хотя общественный транспорт столицы работает в режиме ограничений, дезинфицируют все без исключения остановки. Ведь часть стратегических предприятий и организаций, собственным транспортом возят сотрудников на работу, используют остановки как место сбора своих работников", - отметил Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Днепровском районах. КАРТА