 В Шумском районе Тернопольщины зафиксировали вспышку коронавируса: за сутки выявлены 22 случая, - РГА. ВИДЕО

Об этом сообщил глава Шумского районного совета Виталий Кудлак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошлые сутки в городе выявили 21 новый случай заболевания.

"Мы получили 21 подтверждение заболевания на коронавирус среди жителей нашего района. Если учитывать предыдущие данные, на сегодняшний день у нас в совокупности 25 подтвержденных случаев" - сообщил Кудлак.

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Позже в райсовете уточнили, что за сутки выявили 22 случая COVID-19: "За минувшие сутки официально подтверждены (в Тернопольской области. - Ред.) 46 случаев заражения вирусом COVID-19. География распространения новых случаев: г. Тернополь (8 человек) Борщевский район (4 человека), Казовский район (3 человека), Кременецкий район (2 человека), Тернопольский район (1 человек), Монастырисский район (6 человек), Шумский район (22 человека)".

В райсовете сообщили, что причиной распространения вируса стало пренебрежение карантинными правилами.