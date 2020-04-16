EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  1941  27
Материалы по теме:
Все про:ПР (11326) Яценюк (7832) Чорновол Татьяна (577) евромайдан (6903) ГБР (1151)

 Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк вместе с соратниками из НФ и по Майдану пришли поддержать Татьяну Чорновол в Печерский районный суд, где проходит заседание по политически мотивированным обвинениям со стороны ГБР.

Сейчас Арсений Яценюк присутствует на заседании Печерского райсуда как поручитель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Перед началом судебного заседания лидер "Народного фронта" подчеркнул, что сейчас инспирированы дела не только против Татьяны Чорновол, так же начали уголовное производство против бывшего главы Института национальной памяти Владимира Вятровича "за то, что он проводил конференцию по Голодомору": "Так же идет масса дел против людей, которые были на Майдане, которые боролись и будут дальше бороться за независимость Украины".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Виктор Янукович физически находится в России, а фактически он уже возвращается в Киев", - сказал Арсений Яценюк.Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк 01
Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк 02

"То, что произошло с задержанием генерала Службы безопасности Украины, который является одним из ключевых российских шпионов в украинской правоохранительной системе, для меня является свидетельством только одного - такие же шпионы сидят сейчас в Государственном бюро расследований и в Генеральной прокуратуре", - подчеркнул лидер НФ.

"Дела, начатые против активистов Майдана, есть ничто иное, как работа российской агентуры в Украине", - подчеркнул он. Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк 03

Арсений Яценюк обратился к президенту Украины и председателю Службы безопасности Украины: "Безотлагательно проведите тщательную проверку и выявить всех российских крыс в ГБР и ГПУ. Отзовите политически мотивированные подозрения против Татьяны Чорновол. Закройте уголовные производства против Вятровича".

Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк 04

"Остановите политические преследования и не идите по пути Виктора Януковича", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, 18 февраля 2014 года в офисе Партии регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

Также читайте: Данных о том, что погибшему во время пожара в офисе ПР Захарову кто-то мешал выйти из здания, нет, - Горбатюк

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

15 апреля Чорновол сообщила, что по итогам суда об избрании меры пресечения осталась "полностью свободной". В то же время, ей отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который должен избрать ей меру пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/v3189453
 
   
 Топ комментарии
 
прийдет время и зеленский с ермаком будут ходить на допросы....
 показать весь комментарий
 
Дайте власти ещё время и каждый может ошибаться... Да зебобики?
Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7794
 показать весь комментарий
 
я хоть и не являюсь сторонником сени, но он говорит дело. по факту, зеленский и вся его свора мародеров воюют на стороне пидорашки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
https://zn.ua/POLITICS/vyatrovicha-vyzyvayut-na-dopros-otnositelno-provedeniya-foruma-po-golodomoru-351313_.html
- ЭТО КАК ПОНЯТЬ ?!,
,
3***** !!
.
ДАЙТЕ ОТВЕТ !!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сеня , ты предатель . Вернись , в стране цирк . Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5620
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Если точнее, то Лидер Антинародного фронта Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7947
 показать весь комментарий
 
прийдет время и зеленский с ермаком будут ходить на допросы....
 показать весь комментарий
 
 
В 2014 року у нас вообще жопа была, в стране чудом вытянули, а зелебобы пытаются в говно опять пустить страну!!!

.
.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Даже не знаю, у каких слоев населения пользуются популярностью эти бес-перспективные старички. Это как на базаре стоять и продавать гнилую рыбу. Ясно, что новую рыбу не за что купить, но и гнилую никто не купит.
 показать весь комментарий
 
Дайте власти ещё время и каждый может ошибаться... Да зебобики?
Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7794
 показать весь комментарий
 
 
я хоть и не являюсь сторонником сени, но он говорит дело. по факту, зеленский и вся его свора мародеров воюют на стороне *********.
 показать весь комментарий
 
 
А про дело Шеремета почему не вспоминают? Или память отшибло?
 показать весь комментарий
 
 
Яке "звернутись до президента", йог майже рік як нема, а те одоробло з булавою, вже війну в своїй голові завершило і капітуляцію там само підписало.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Против Яценюка дела нет. Есть над чем задуматься. И откуда он знает, что поручили росиськой агентуре в Украине..
 показать весь комментарий
 
Да...коменты на цензоре это что то ...Сборище ваты , латентной сепарни , и однохромосоных (либо лишнехромосомных) полоумков с отключенным мозгом
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ото горе та біда, кругом агенти
наши олигархи по Куршавелям с российскими гуляют, а этот просроченной лапшой кормит
 показать весь комментарий
 
 
"майданівці!!!"

Екс - нардеп"ПР"Є.Балицький:Если будет суд - я обязательно дам показания,как
к нам на фракцию бегал Яценюк и упрашивал не поддержавать постановление об освобождении Ю.Тимошенко
Розпочаті проти активістів Майдану справи - робота російської агентури в Україні, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9074
 показать весь комментарий
 
 
а чи варто довіряти таким касапам, як оцей?
 показать весь комментарий
 
 
А як можна не довіряти,коли в бік рига Балицького жодного спростування не було від Сені майданівця.
 показать весь комментарий
 
а шо це за цабе, отой ригокасап, після зебільного 21.07.2019р.?
Та таких - як піска у відрі, перелік невичрпний, всяких левченків та лещенків; і те - один з останніх куди вагоміший за всіляких балицьких, оскільки у садового має власний прайм-тайм.
 показать весь комментарий
 
Значить, Яценюк ще не перейшов в партію ЄС; поки що тільки - як союзники...
 показать весь комментарий
 
яценюк тот еще вороватый *****..но тут из двух зол я его поддерживаю и выбираю меньшее
 показать весь комментарий
 
 
да, Сеня, плюнуть в колодец в 2014 -м было проще, чем вычерпать из него всю воду...
 показать весь комментарий
 
не сеня цюценюк это результаты вашей воровитой работы совместно с фсб!!!
 показать весь комментарий
 
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"© і гострий запах нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Хоч би який мандат завалящий ... Що? Знову лізти у дупу і не висовуватися? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Ой, вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля в лоб та мать його в @@@!».
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх