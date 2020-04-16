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 Происшествия, Общество
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Все про:СБУ (14578) евромайдан (6903) ГБР (1151)

 Избившему активиста "Автомайдана" в 2015-м экс-руководителю УСБУ в Харькове ГБР сообщило о подозрении. ВИДЕО

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю Харьковского управления Службы безопасности Украины, который избил активиста Автомайдана в 2015 году.

Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что генерал-лейтенант запаса СБУ 12 июня 2015 года в Киеве обогнал и принудительно остановил автомобиль активиста общественной организации "Автомайдан". После этого бывший правоохранитель избил его.


Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в ГБР, во время вручения уведомления о подозрении бывший чиновник СБУ закрылся в собственной квартире и отказался получать любые документы.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет, добавили в Госбюро.

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Источник: https://censor.net.ua/v3189446
 
 
 Топ комментарии
 
А что, при Порошенко его нельзя было привлечь к ответственности? ) На всякий случай - я голосовал ПРОТИВ Зеленского. Но вопрос остается
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мусора выдали антимайдановцам сотни едениц огнестрельного оружия! где уголовное дело?
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а где же уголовное дело против мусоров и рыготитушек, которые убили 8 человек в мариинском парке? или рыговское дбр своих не сажает?
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вапче крутяк, хотя не зря же в своё время принимали закон об амнистии активистов Майдана
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Схоже, як намагання нацькувати, одних на других...
Арешт, майданівця, і тут же арешт антимайданівця...
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Тут нерівноцінна ситуація. Всі майданівці, починаючи від керівників антиколоніального повстання проти россіі, всі тут в Україні. А от верхівка зрадників України, антимайданівці всі в россіі.
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хех, напомни пожалуйста когда это произошло? *антиколоніального повстання проти россіі*
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Почалось 31.11.2013, а 23.02. 2019, путінська маріонетка Янукович, вже рвав когті на мацьву.
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Якщо вже в нас "антимайданівець" - це працівник правоохоронного органу, то це вже мабуть фініш
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мусора выдали антимайдановцам сотни едениц огнестрельного оружия! где уголовное дело?
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А что, при Порошенко его нельзя было привлечь к ответственности? ) На всякий случай - я голосовал ПРОТИВ Зеленского. Но вопрос остается
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а где же уголовное дело против мусоров и рыготитушек, которые убили 8 человек в мариинском парке? или рыговское дбр своих не сажает?
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Народ ждал системных посадок- убийц Майдана и топ коррупционеров,также виновных, в событиях 14 г. Действия силовиков напоминают бешеную собаку-хватающую,за ноги,всех подряд.
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Поїдеш на россії за ними?


Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников.

https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
Вслед за Януковичем в Россию сбежали около 5 тысяч украинских чиновников и их родственников. Беглецы покупают дома за миллионы долларов. СПИСОК
Практически все окружение бывшего украинского президента Виктора Януковича ныне находится в бегах и уже обосновалось в России. Бывшие чиновники Украины приобрели в Москве и ближайшем Подмосковье квартиры и дома и уже обзавелись российскими паспортами и постоянной работой.»
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Ксива не прокатила. Дбр + . А шо с пашинским, лагуном, жеваго, гепой? Когда их?
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в гбр сидят мусара которые сливали Донбасс ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю СБУ в Харькове, избившему активиста "Автомайдана" в 2015-м - Цензор.НЕТ 567
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Во всем виноват ЗЕ! Это же очиевидно - именно он оставил на высоких должностях всякую разнокалиберную рыговую мра3ь в 2015 году!
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Ох и быстро ГБР работают!!! Каких-то 5 лет прошло и уже "ГБР сообщило о подозрении". Глядишь еще лет за 10 и следствие закончат.. А там быстрый суд ....
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На те покушайте лапшицы зебилы, мы уважаем вас
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Об...ос...ался генерал. За могучую спину жены спрятался!
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Неужели Юлия Тимошенко всё забыла, как её п*здили в качановской колонии, как её вломил Портнов и как все эти жополизы от неё отвернулись? я не понимаю, ведь Юля никогда не была терпилой, что, что ЧТО заставляет её поддерживать зеленых ублюдков, где концентрируется все те люди, кто наносил ей жестокое зло?
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