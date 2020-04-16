 Избившему активиста "Автомайдана" в 2015-м экс-руководителю УСБУ в Харькове ГБР сообщило о подозрении. ВИДЕО

Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Следствием установлено, что генерал-лейтенант запаса СБУ 12 июня 2015 года в Киеве обогнал и принудительно остановил автомобиль активиста общественной организации "Автомайдан". После этого бывший правоохранитель избил его.
Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как отметили в ГБР, во время вручения уведомления о подозрении бывший чиновник СБУ закрылся в собственной квартире и отказался получать любые документы.
В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет, добавили в Госбюро.
Арешт, майданівця, і тут же арешт антимайданівця...
Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников.
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
Вслед за Януковичем в Россию сбежали около 5 тысяч украинских чиновников и их родственников. Беглецы покупают дома за миллионы долларов. СПИСОК
Практически все окружение бывшего украинского президента Виктора Януковича ныне находится в бегах и уже обосновалось в России. Бывшие чиновники Украины приобрели в Москве и ближайшем Подмосковье квартиры и дома и уже обзавелись российскими паспортами и постоянной работой.»