EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Общество
  534  7
Материалы по теме:
Все про:СБУ (14578) евромайдан (6903) ГБР (1151)

 ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю СБУ в Харькове, избившему активиста "Автомайдана" в 2015-м. ВИДЕО

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю Харьковского управления Службы безопасности Украины, который избил активиста Автомайдана в 2015 году.

Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что генерал-лейтенант запаса СБУ 12 июня 2015 года в Киеве обогнал и принудительно остановил автомобиль активиста общественной организации "Автомайдан". После этого бывший правоохранитель избил его.


Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в ГБР, во время вручения уведомления о подозрении бывший чиновник СБУ закрылся в собственной квартире и отказался получать любые документы.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет, добавили в Госбюро.

Смотрите также: Дело Чорновол - это репрессии против Майдана и атака на европейскую Украину, - нардепы от "ЕС", ветераны и активисты под Печерским судом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3189446
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вапче крутяк, хотя не зря же в своё время принимали закон об амнистии активистов Майдана
 показать весь комментарий
 
На что только не идут,лишь бы Петра,не трогать. ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю СБУ в Харькове, избившему активиста "Автомайдана" в 2015-м - Цензор.НЕТ 7487
 показать весь комментарий
 
То вже, коли доведуть країну до соціальних заворушень, буде «вішенкой на торт»....
 показать весь комментарий
 
Схоже, як намагання нацькувати, одних на других...
Арешт, майданівця, і тут же арешт антимайданівця...
 показать весь комментарий
 
Отделяют зерна от плевел просто. По обе стороны будут отвечать, если виноваты, и наоборот.
 показать весь комментарий
 
А что, при Порошенко его нельзя было привлечь к ответственности? ) На всякий случай - я голосовал ПРОТИВ Зеленского. Но вопрос остается
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх