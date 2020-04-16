 ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю СБУ в Харькове, избившему активиста "Автомайдана" в 2015-м. ВИДЕО

Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.



Следствием установлено, что генерал-лейтенант запаса СБУ 12 июня 2015 года в Киеве обогнал и принудительно остановил автомобиль активиста общественной организации "Автомайдан". После этого бывший правоохранитель избил его.



Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.



Как отметили в ГБР, во время вручения уведомления о подозрении бывший чиновник СБУ закрылся в собственной квартире и отказался получать любые документы.



В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет, добавили в Госбюро.

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