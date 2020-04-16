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 Политика Украины
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 Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Печерского райсуда Киева проходит акция в поддержку экс-нардепа Татьяны Чорновол.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Сейчас тут (в Печерском райсуде Киева. - Ред.) будут рассматривать меру пресечения относительно меня. Прокуратура ходатайствует о достаточно мягкой мере, учитывая ту статью, которую мне инкриминируют, - это домашний арест. То, что сейчас происходит, говорит о том, что будут найдены варианты назначить мне более жесткую меру пресечения. Я не ощущаю себя жертвой. Я ощущаю себя победителем. Потому что за это же, за Майдан, меня уже один раз к высшей мере наказания. Меня казнили во время Майдана на Бориспольской трассе. Бог дал мне возможность выжить, еще 6 лет работать и достичь значительных результатов для государства. В частности, это и конфискация 1,5 млрд долл. Януковича", - заявила перед началом судебного заседания Татьяна Чорновол.

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"Я на суде буду стоять не сама. Я буду стоять рядом со своим мужем. Мы вдвоем тогда, 18 февраля 2014 года, были в офисе Партии регионов. Вдвоем. Мы вдвоем с ним ездили на фронт. У нас на двоих два ордена "За мужество" - один его, за войну, он погиб во время операции по освобождению Донецка, под Иловайском, но это была операция по окружению и освобождению Донецка. Мой орден за Майдан, за то, за что меня сейчас будут судить. Мы всегда одной семьей. У нас, на самом деле, на двоих наградной автомат. Именно этот автомат он заполучил в штабе сепаратистов во время освобождения Мариуполя. Когда он погиб я взяла этот автомат и в первых числах сентября поехала защищать Мариуполь. Именно тогда было наступление российских войск, но наша украинская армия, наши добровольческие подразделения тогда отстояли не только Мариуполь, они не дали РФ захватить весь юг Украины. Поэтому я совсем не ощущаю себя жертвой", - добавила Чорновол.

ОНа также отметила, что пришла на заседание с собранной сумкой на случай ее ареста.

Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева 01
Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева 02
Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева 03
Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева 04
Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева 05
Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева 06
Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева 07
Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева 08
Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева 09
Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева 10
Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева 11

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/v3189430
 
   
 Топ комментарии
 



Олександр Бригинець

@bryhynets

·4 ч

ЗЕ не збрехав, епоха бідності завершилася! Почалася епоха злиднів(
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Ненормальных пересчитали год назад - 74% .
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Илларионов: - Чем больше Зеленский будет находится у власти , тем больше он нанесет ущерба Украине , он работает против Украины
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Олександр Бригинець

@bryhynets

·4 ч

ЗЕ не збрехав, епоха бідності завершилася! Почалася епоха злиднів(
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ЗЕДЕБИЛОВ И ПРЫГОВ ДРУЗЯК ИХНИХ ТУТ ЕЩЕ ВОПРОС КТО КОГО И КОГДА ВЫРОДИЛ ИЗ ОППЫ.. НАДО ПРОСТО НЕ СПРАШИВАТЬ А расстреливать вешать или садить на 20 лет лагерей на зане ЧАЭЧС ПРИПЯТЬ город призпрак вполне даже станет реальным городом поселением там тысяч 200 можно упихнуть...для пользы Украины кто то обязан же восстанавливать разрушенный /ДОнбасс окарнанный кацапами Крым обворованную евреями обрезанными и иноверцами Украину..... кацапов евреев и прочих НЕ УКРАИНЦЕВ И НЕ ГРАЖДАН УКРАИНЫ... КОТОРЫЕ рассматривают Украину как корыто для своих богатств наживы... для оккупации и придатка для гребанной вонючей сранной Парашки... где руки растут из жоппы где они не могут связать связно как БУБОБЧКА МАЛОРОСЛЫЙ ИЗ КРИВОЖОПИНСКА.. и 2 слов внятно и связно где они по сути страдают шизофрений где они умудряются слепить вкакафонии все скопом и Империю и Татар и Сталина и ленина и ЙЦаря и коммунизм и бандитизм как форма правления России где Путин сморчоквый оленевод верпс финно угор правит стадом дефектных хромосомных назвавших себя россиянами...
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Мирко, а что тебе не понятно ? Какой ответ тебе нужен? Путинизация украинского округа РФ идёт полным ходом по всем направлениям.... это не понятно ?
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Цікаво, скільки таких, хто був на Майдані, голосував за Бєню, та його слуг? Скільки таких, хто свого часу підтримав Майдан в інших містах, проголосував за цих олігархічних ватних блазнів?
А найцікавіше, що вони тепер кажуть своїм знайомим?
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Они выбрали Зеленского, так как Пепе и ко не оправдали доверия
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Ну да, теперь оправдалось?))) В Англии когда то тоже клоуна выбрали потому что Черчилль доверие не оправдал
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не більше і не менше ніж за протеже фірташа..
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Неслучайно начали именно с этой ненормальной. Как бы она все не испортила этим господам рядом с ней.
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Ненормальных пересчитали год назад - 74% .
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Было бы меньше соевых придурков ,было-бы и меньше ненормальных.
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Есть повод подумать , может таки есть смысл участвовать в выборах ?
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Прохання до всіх хто проголосував на виборах за припіздєнта Зеленського та "слуг урода" одягнути захисні маски з логотипом "Зє-команда"....
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Я знаю всього лише близько десятка таких. Жоден не кається. Жоден! Вс кажуть, що більше ні в що не вірять. Я запитую: "А як, що ти підставив цілий народ?" Відповідь: "Нікого я не підставляв". Вони вважають, що нікого не підставили. Що вони жодного стосунку до того, що творить ця влада, не мають.
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я голосовал за зеленского, и сожалею об этом. Но твой соевый мародер не лучше. просто было две кучи говна, пришлось выбрать одну.
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Илларионов: - Чем больше Зеленский будет находится у власти , тем больше он нанесет ущерба Украине , он работает против Украины
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Не ищут варианты , а решают . надо не надо ! Как Аваков решит , так и будет . А если много знаешь . то и ПАПа подсуетиться и заплатит. Но думаю ничего она не знает .
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Вся банда воров и мародеров в сборе кроме барыги! самое время всем наручники надеть и на тюрьму
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Илларионов: - Чем больше Зеленский будет находится у власти , тем больше он нанесет ущерба Украине , он работает против Украины
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Илларионов - советник пуйла, а у пуйла бывших не бывает Ищут варианты назначить мне более жесткую меру пресечения, - Чорновол под зданием Печерского райсуда Киева - Цензор.НЕТ 3013
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Ну вместо них то теперь честные патриоты, не воруют, при ворах чет росли ЗВР, а сейчас дыра, но так бывает )))
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Да, на фото всі ті хто просрали майдан. Стільки років у владі. Як була Україна бідною, так і залишилась. Зараз кловуни намагаються перекласти з пустого в порожніє. Хто наступний?
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Окрім Турчинова там немає кого поважати!
А мародер взагалі було за антимайдан ще і фінансово підтримувало
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Сеня "куля у лоб" Яценюк, обуржуажившийся "революционер" Парубий с охраной ( кого боимся?) и Жданов, решили напомнить о себе? Ведь это только глупый "козак" Гаврилюк таксистом працюе, а умненьких, да хитрожопеньких от власти и кулэмэтом не отпугнёшь
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- вот война закончится, петька, построим консерваторию.
- да, и на крышу два пулемета.
- зачем?
- чтоб консервы не писдили.
- а почему два?
- один перегреваться будет.
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пришли времена, когда на её месте может оказаться каждый, даже мнение которого будет не совпадать с генеральной линией власти.
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Порушення карантинних мір Татьяною Чорновол.
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Есть простые люди, которые погибли или получили ранения на майдане, о них сейчас почти никто не помнит и большинство имен не назовет. И есть черноволы, порошенки, вятровичи, парубии - от которых на майдане не упал ни один волос, но они вовремя примазались к нему, проползли во власть и теперь обеими руками и ногами держатся за этот майдан, чтобы благодаря ему выбивать себе преференции, деньги и индульгенцию от уголовного преследования в принципе за все.
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Левко Лук'яненко, jr.

@ChetVic

·14 апр.

а й дійсно - офіґенне фото "з нуля", з самісінького пі%дорезу - фотограф на бруствері … «Маячня! Який в дідька "нуль"?!
Що фотограф, щоб зняти недопалка, заліз на бруствер окопу і "відсвічував" перед ворогом?!» - коментар з ФБ

Шукають варіанти призначити мені більш жорсткий запобіжний захід, - Чорновол під будівлею Печерського райсуду Києва - Цензор.НЕТ 264
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Посадіть її в дурку
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Складно буде .. Всі місця в дурці вже зайняті тобої та твоїми друзями 😕
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Нынешние не хотят учиться на ошибках Януковича ,который наступая на грабли решил посадить Юлю . Эти думают ,что Янукович был не прав (наступая на грабли) на них ,для лучшего эффекта ,надо прыгать.
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Пора эту сепаршу закрывать на карантин в Лукьяновском сизо
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Держитесь, Тетяна, скоро зебил на ростов побежит, мразь кацапская.
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Несколько миллиардеров пришли лично поддержать женщину со справкой.....
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