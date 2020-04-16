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 Происшествия, За рубежом
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 Катастрофа российского Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2015 года. Новое ВИДЕО

Следственный комитет России опубликовал новое видео последних моментов катастрофы Superjet 100 "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево и заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении пилота.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах запечатлен разворот и остановка самолета, хвостовая часть которого объята пламенем, начало эвакуации пассажиров и действия экстренных служб для ликвидации возгорания.

Также в видеоролике показано состояние авиалайнера и вещей пассажиров после того, как пожар был потушен.

Командира самолета Дениса Евдокимова следователи обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба.

Катастрофа Superjet 100 произошла 5 мая 2019 года. Самолет вылетел регулярным рейсом из Шереметьево в Мурманск. На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В процессе набора высоты в авиалайнер попала молния. Из-за этого грозовая защита Superjet 100 отключила генераторы и перевела электроснабжение воздушного судна на питание от аккумуляторных батарей. Одновременно с этим самолет перешел на прямой режим управления Direct Mode, когда действия пилотов не проходят анализ и не корректируются бортовым компьютером.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авиаэксперт из РФ Лукашевич опубликовал кадры "некорректного" выпуска аварийных трапов в "Сухом Суперджете". Компания пообещала обратиться в прокуратуру. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3189429
 
   
 Топ комментарии
 
создали самолет который больше ломается чем летает, и посадили за штурвал летчика без опыта полётв на этом друшлаке, забили подзавязку пасажирами и надеялись на благополучный результат... в этом вся расея....

прыжки с чемоданами на батуте отдельного стоят....
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Это не "Суперджет" а Джекпотрошитель кацапов
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ему нужно было подвернуть налево еще на 90 гр... - вот тогда все было бы отлично...
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ветераны Вяликой Пабеды размножаются как кролики...
с каждым годом их все больше и больше..
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если есть спрос-будет и предложение Катастрофа російського Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво у травні 2015 року - Цензор.НЕТ 9081.законы рынка работают даже вопреки воле кремлядей
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Так чтобы поветру и наверняка ? Ну ты и добрый
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Это не "Суперджет" а Джекпотрошитель кацапов
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Тупые пожарные, которые стояли у носа самолёта, вместо того, что-бы тушить по низу, поливали верх самолёта(
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Ты сам то пожарный что ли и понимаешь как правильно тушить? Или это твоё мнение как нужно?
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тушить керосин водой это ваще только для полных неучей.плотность керосина 0,8,воды1,0.керосин в любом случае всплывает поверх воды и продолжает горение.
так же как капли масла (тоже 0,8) при мытье сковородки плавают в воде поверху.
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воду тоже можно,но для охлаждения салона
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Обычно так и делают. Низ водой сбивают. Верх пеной.
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а "чёрные копатели" уже там как тут, хабарок ищут.
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создали самолет который больше ломается чем летает, и посадили за штурвал летчика без опыта полётв на этом друшлаке, забили подзавязку пасажирами и надеялись на благополучный результат... в этом вся расея....

прыжки с чемоданами на батуте отдельного стоят....
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Нє, ну трошки ж він пролетів! Це вже досягнення для ватольота.
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чудо с трапа слетело и тут же достало айфончик и давай снимать
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Долго дверь открывали, а потом мешочники с чемоданами поперли. Цена каждого спасенного чемодана - человеческая жизнь.
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фирма сухой всегда создавала самолеты для уничтожения людей, и этот не исключение.
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россия все всегда создавала для уничтожения людей. людей там никто никогда не то что не жалел, а нередко сознательно и целенаправленно инчтожал. куле, бабьё ищо наражает... а мокшанские терпилоиды за это своих царей возвеличивают и восхваляют
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В процессе набора высоты в авиалайнер попала молния. Из-за этого грозовая защита Superjet 100 отключила генераторы и перевела электроснабжение воздушного судна на питание от аккумуляторных батарей. Одновременно с этим самолет перешел на прямой режим управления Direct Mode Fallus in frontalus - morte momentalus, когда действия пилотов не проходят анализ и не корректируются бортовым компьютером.
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Я стосовно кацапів вже давно дивуваться перестав... "Перевести стрілки" на "мертвяка" - це у них "національна гра" така... Адже якщо сказать, що техніка зроблена "руками з жопи" - так треба когось "крайнім" назначать, а ще гроші платить постраждалим... А так їм тільки і залишається, що піти і "насрать на могилу" командиру екіпажу... Він же виправдаться не може...
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С чего вы взяли ? Живой КВС, под следствием. Скорее всего посадят.
Из экипажа стюард только погиб. Правак тоже живехонек - по веревке слился почти сразу.
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Найбільш здивували кацапи з валізами. Хоча… чому здивували? Кацапи,сер!
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