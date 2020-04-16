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 Политика Украины
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 Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Чорновол. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Чорновол передали в Киевское управление ГБР как несвязанное с превышением полномочий правоохранителями, - Соколов

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/v3189411
 
 
 Топ комментарии
 
Ганьба прокацапленій зеленій мерзоті
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Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 6223Жаль что наши судьи считают себя небожителями.
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Свободу Татьяне Черновол! Гори в аду зелёная плесень! Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 885
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Ганьба прокацапленій зеленій мерзоті
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ганьба неганьбой, а факт остается один, сегодня она а завтра ты и остальные пачкой. кроме слова "ганьба" на этом все остановится
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а що, суд дозволив трансляцію?
Вчора ж не дозволяв.
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Свободу Татьяне Черновол! Гори в аду зелёная плесень!
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а получится на оборот
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Вовк будет висеть одним из первых. вместе с Портновым и Зеленским.
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сейчас посмотрю в окно! Нет не висят, что же не судьба им
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надо просто перестать ходить на этот суд и обменять у суда Черновол на сепаров.
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Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 6223Жаль что наши судьи считают себя небожителями.
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Хирург имеет право на ошибку????, Лётчик имеет право на ошибку???, сапёр имеет ли право на ошибку??? Кого вы избрали?? Дол..бодятлов безграмотных или цвет нации наріда
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Адольф - "маю право на помилку" (влом фотошопить)
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присудят домашний арест....
с одной стороны это хорошо - с другой плохо...
если бы сразу присудили 10 лет лагерей без права переписки, то волонтеры, майдановцы и добрбаты из за самосохранения снесли бы зеленских...
А так будут сопли жевать... Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 7031 Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 4109
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Вот как раз тот самый случай, когда добробаты (которые гнобил свыночолый гэтьман) пойдут спасать соевую публику!😂
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Чорновол выбрали не случайно..., потому что многие среди националистов - патриотов на нее зуб имеют...
Но в том то и дело, что судят ее чистые московиты....
Значит добрбаты следующие..., причем массово...
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А якби всих в 2014 році відправили за бузиною.... зазаз би таких процесів не було б.
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так, шкода, що бузина був один.
погань потрібно прибирати, інакше жити не дає.
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И не говори, вокруг одни козлы и пи.де.расты
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Напомните-ка, кто гнил в СИЗО при Свыночолом за якобы убийство Бузины под радостное всхрюкиванье аднатуров? Майдановцы Полищук и Медведько
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зеля вже вирішив скількидати Тані років ?
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наверное надо лозунги готовить новые, а то старые поизносились

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 7428
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Судят майдан, судят Украину. Татьяна держись!
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А судьи кто?! А суддями були якіїсь два осли, одна нікчемна шкапа і два стареньких цапа.
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А судьи кто?... ну судьи чьи то кумовья, а если глубже копнуть,то Украина вся КУМОВСКАЯ,что посеяли,то и пожинайте. Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 6317
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Переживаю за Таню. Никогда не верила той грязи, которую на нее пытались лить все эти годы. Она героиня. Но повторюсь: если бы Порошенко не заключил с бывшими регионалами свой "универсал", сейчас была бы совсем другая страна. Не на того вы поставили, дорогие мои национал-патриоты. Не на того! Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 1376
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О универсале с рыгами, заключенном лучшим гэтьманом всех времен и народов?
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Вот таких потихоньку подрежут а потом будут подрезать большими партиями других,ну все читали как в 1937г ночью приезжали к дому воронки и все боялись ,что к ним в дверь позвонят,а кто то сдавал своих соседей из за квадратных метров,которые могли освободиться если соседа по комуналке посадят
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эту уже не жалко? команды не было?

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 4686
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Надю трогать не будут она "чипизированная" Кремлём и даже с Захарченко встречалась.
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Я не о том пост свой кидал. Я о том, что у нас сначала дают человеку героя, почёт и уважение и всё это до тех пор, пока ы никому не мешаешь во власти
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анархісти (сволотівці+насуки) розперезались на цій гілці...
Довели, сволочі, державу до цугундера...
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Нi полiтичним репресiям. Чорновол, Шайтанову i Поворознику - волю.
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Одно скажу Зеленский у власти это на долго,привыкайте,просто украинскому народу свыше послано ещё одно испытание Как станете единым народом,так вас/нас перестанут испытывать Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 4738
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Всё это плохо!

Что это за революция, когда революционеров погибло больше чем служителей антинародного режима. Сергей Дацюк.
Революции, которая победила, не нужны законы об амнистии революционеров. Потому что настоящие революционеры устанавливают новый правовой порядок, а не пытаются оправдаться в рамках старого.
В любой революции, что была в истории, победители революционеры вводят свои трибуналы и революционные суды, уничтожают врагов революции.
Такие как порошенко, турчинов, яценюк и т.д. заставляли людей водить хороводы и петь песни мирного майдана, то есть обрезали революцию. После гибели народа и бегства януковича, захватили руководящие должности в государстве.
Погибли майдановцы и рядовые полицейские.
Не один высокий чин антинародной власти януковича не был "повешен на берёзе" или посажен с тюрьму.
Те, кто пришел к власти в результате народного восстания (каким безусловно был МАЙДАН), но изменил революционной логике "нового начала", променяв ее на властную должность, должен быть готов, что раньше или позже повстанца назовут мятежником и упрячут за решетку.
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Ничего они ей не сделают, потому что у неё есть справка и она символ майдана.
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Вот так Зеля и Ко превратили Революцию Достоинства в массовые беспорядки и насильственные действия!
Кто написал этот сценарий? Студия "95 квартвл", АП с Ермаком или ФСБ с Ху*лом ?
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Я бы задал вопрос, но его быстро удалят и меня забанят. Юрий Евгеньевич же за революцию, любой ценой!?

А так, это чудо не стоит внимания...
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