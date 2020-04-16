 Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Чорновол. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания суда.
10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.
Вчора ж не дозволяв.
с одной стороны это хорошо - с другой плохо...
если бы сразу присудили 10 лет лагерей без права переписки, то волонтеры, майдановцы и добрбаты из за самосохранения снесли бы зеленских...
А так будут сопли жевать...
Но в том то и дело, что судят ее чистые московиты....
Значит добрбаты следующие..., причем массово...
погань потрібно прибирати, інакше жити не дає.
Довели, сволочі, державу до цугундера...
Что это за революция, когда революционеров погибло больше чем служителей антинародного режима. Сергей Дацюк.
Революции, которая победила, не нужны законы об амнистии революционеров. Потому что настоящие революционеры устанавливают новый правовой порядок, а не пытаются оправдаться в рамках старого.
В любой революции, что была в истории, победители революционеры вводят свои трибуналы и революционные суды, уничтожают врагов революции.
Такие как порошенко, турчинов, яценюк и т.д. заставляли людей водить хороводы и петь песни мирного майдана, то есть обрезали революцию. После гибели народа и бегства януковича, захватили руководящие должности в государстве.
Погибли майдановцы и рядовые полицейские.
Не один высокий чин антинародной власти януковича не был "повешен на берёзе" или посажен с тюрьму.
Те, кто пришел к власти в результате народного восстания (каким безусловно был МАЙДАН), но изменил революционной логике "нового начала", променяв ее на властную должность, должен быть готов, что раньше или позже повстанца назовут мятежником и упрячут за решетку.
Кто написал этот сценарий? Студия "95 квартвл", АП с Ермаком или ФСБ с Ху*лом ?
А так, это чудо не стоит внимания...