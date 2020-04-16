 В Черновицкой области священник с коронавирусом заявил, что результаты теста ложные и собирается проводить богослужения, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
"Есть четверо священников, которые информированы о положительном результате тестирования. И удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра (в четверг, 16 апреля. - Ред.) пойти в храм и проводить богослужение", - рассказал он.
Лавру (мп фсб) закрили -
миттєво пішов дощ.
Яких вам ще знамень не вистачає?
https://meteoprog.ua/ru/weather/Kyiv/
НИКОГДА, НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ СВЯЩЕННИК НЕ БУДЕТ ПОДВЕРГАТЬ ПАСТВУ УГРОЗЕ ЛИШЕНИЯ ЖИЗНИ
По ломбардам не хожу, но представляю, что там сейчас творится(((
Копайте!
пишуть про моцковських попів, бо вони окрім вірусу руцькаго міру ще і коронавірус розносять.
Та на хрін треба та освіта охлосу, їм господі памілуй треба, болванам!
Але за поведінкою попа можна визничити його приналежність до МП.
Бо решта церков вживає всіх протиепідеомлогічних заходів.
Человеке так может десятки лет существовать. Болезнь прикратится когда все будут инфицированы а 0.5% переболеют. Все ослабленные и спотологиями из-за недостатка имунитета.