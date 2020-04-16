 В Черновицкой области священник с коронавирусом заявил, что результаты теста ложные и собирается проводить богослужения, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Есть четверо священников, которые информированы о положительном результате тестирования. И удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра (в четверг, 16 апреля. - Ред.) пойти в храм и проводить богослужение", - рассказал он.

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