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 Политика Украины, Здоровье
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 В Черновицкой области священник с коронавирусом заявил, что результаты теста ложные и собирается проводить богослужения, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

У священнослужителя в Черновицкой области обнаружили коронавирус, но он утверждает, что результаты тестирования являются ложными, и намерен и дальше проводить богослужения.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Есть четверо священников, которые информированы о положительном результате тестирования. И удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра (в четверг, 16 апреля. - Ред.) пойти в храм и проводить богослужение", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области подтверждены еще 73 случая COVID-19, всего выявленных случаев 662, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/v3189398
 
 
 Топ комментарии
 
А почему бы не квалифицировать это как теракт с применением биологического оружия и не посадить примерно навсегда. Образцово-показательно, чтобы другим дебилам не повадно было ?
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Кстати. Хочу обратить внимание на одну неприятную черту зелёной власти. Я про ссыкливость. В на порядок более демократичной Германии попам бизнес прикрыли. Зелебобики ссут. Им интересней бабушек гонять и спортсменов на пробежках. В Черновицкой области священник с коронавирусом заявил, что результаты теста ложные и собирается проводить богослужения, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 840
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Лавра (мп фсб) процювала - Чернобиль горів.
Лавру (мп фсб) закрили -
миттєво пішов дощ.
Яких вам ще знамень не вистачає?
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А почему бы не квалифицировать это как теракт с применением биологического оружия и не посадить примерно навсегда. Образцово-показательно, чтобы другим дебилам не повадно было ?
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Якраз по закону,не пожиттєве, але стаття Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних доходів громадян (від 17 до 51 тисяч гривень), а також арешт до шести місяців або позбавлення волі до трьох років. За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.
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Статья ККУ недавно принятая ВР "Умышленное заражение коронавирусом". До 8 лет ИК и пускай там служит.
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Кстати. Хочу обратить внимание на одну неприятную черту зелёной власти. Я про ссыкливость. В на порядок более демократичной Германии попам бизнес прикрыли. Зелебобики ссут. Им интересней бабушек гонять и спортсменов на пробежках. В Черновицкой области священник с коронавирусом заявил, что результаты теста ложные и собирается проводить богослужения, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 840
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Попам в Германии содержание выплачивает государство. Потому и может закрыть.
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но наше же зелёное без проблем не даёт работать другим коммерсантам, которых оно никак не дотирует. у нас светское государство. попы не предмет первой необходимости. мне, например, нужнее новые ботинки. но ботинки продавать низзя.
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Это не ссыкливость, а целенаправленное раздувание масштабов эпидемии. Про туристов уже все забыли, рынки с магазинами не сработали, о! - попы остались - как раз вовремя - праздники.
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Хай проводить... Поставить у храмі телекамеру, заперти його усередині... Почекать три тижні... Потім відкрить і подивиться : якщо вижив - значить, є віра в душі. Якщо здох - "на те воля божа...".
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а потім, ці придурки, будуть 2 тижні по магазинах, підїздах, ліфтах інфікувати нормальних....
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Це і робиться задля того, шоб ти так думав.
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Так сказано же, - СИДИТЕ ДОМА! Кто не понял - тот сам виноват!
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17000 плати и заражай кого хочешь, закон как дышло
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священника на мыло, мыло в парашу
НИКОГДА, НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ СВЯЩЕННИК НЕ БУДЕТ ПОДВЕРГАТЬ ПАСТВУ УГРОЗЕ ЛИШЕНИЯ ЖИЗНИ
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Мракобесие головного мозга - неизлечимо, поэтому нах на родину - в парашу
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В АТБ и ломбардах дофига инфицированных шляется. ( для тех , кто все время спрашивает , почему пишу только по АТБ, а не про Эпицентр , к примеру, сообщаю, что живу в маленьком райцентре, у нас только АТБ в наличии ).
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У нас в АТБ народу мало, все в масках. На кассе все в перчатках, масках и защитных щитках. Маски правда УГ(
По ломбардам не хожу, но представляю, что там сейчас творится(((
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хєх, а у нас АТБ нема - село неасвальтіруване
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Про патріархат ні слова не сказано. Доречі на буковині міг залишитись кремлівський патріархат???? Ахаха. Біндери служать фсб мп))))
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Ну конечно! донатики ж надо собирать, ты что такой транш сорвется)))
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скажите, в какой церкви, чтоб народ поберегся
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у всіх приходах РПЦ розсадник сифілісу і короновірусу
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Священника на дурку лечиться,контору опечатать.
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При всём моём неоднозначном отношении к мэру Днепра, его инициатива обкопать церкви, где сидят наиболее ретивые(жадные) попы, и тем самым закрыть туда доступ - инициатива хоть и радикальная, но видимо единственно верная.
Копайте!
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Если этот священник не сможет сделать из воды вино , сожгите его нах. Шарлатан.
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В какое украинское СМИ не загляни все пишут про этих попов. Кто бы из журналюг проверил больницы. В Украине треть зараженных медработники. Вместо этого устроили всей страной охоту на "врагов народа".
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а хто туди їх пустить ?
пишуть про моцковських попів, бо вони окрім вірусу руцькаго міру ще і коронавірус розносять.
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Когда вы поймете что сейчас в Украине основной источник заражения это больницы, а не "моцковские попы".
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серйозно ? а чи не від попів заразе в лікарні йде ?
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Саме так, москалику, кацапські попи - вороги народу! Медики не можуть уникнути зараження, бо лікують хворих, а попи можуть запросто закрити свій храм чи хоча б закликати вірян не облизувати ікони!
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Так больницы обеспечивать надо , а бабок жалко. Потому про них особо не заикаются.
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Надеюсь его смогут вразумить священнослужители старшие по сану .
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Та ні, врозумляти треба добрячою ломакою так, щоб аж цурки летіли.
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Феодал разбушевался. Вспомните тот пост , когда вас за малейшее неповиновение будут гнобить по беспределу.
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Я та інші хочуть точно знати хто таке робить, а мої сумніви в цьому випадку нікому не цікаві.
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Освіту на карантин закрили, віддалене навчання???
Та на хрін треба та освіта охлосу, їм господі памілуй треба, болванам!
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ФСБ применяет биологическое оружие, не боятся что убьют всех поклонников рускага мира?
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А что, этих ********* в рясах, за распространение вируса нельзя привлечь и упрятать за решетку?
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Всем попам нужен понт и деньги .Снять с гомиков платья и устроить дворниками .
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Странно. что не указан к какому патриархату принадлежит этот священник. Вдруг окажется что он из ПЦУ? Это будет сильный удар по порохоботам...
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Мудилобот. Непереживай за ПЦУ.Без тебе троляка рщзберемось.
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Ну і нахрена ти такий голова ОДА потрібен? Іди підмітай вулиці, якщо не здатен попа поставити на місце.Іди до нього дияконом і разом здихайте.
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а тут починаюця симтоми - вчора ломота в усьому тілі, температура 37, і шось в грудях засіло - сухий і непродуктивний кашель. Йа трохи знічений, бо з моїм "букетом" можу не вижити - аритмія (группу дали по ній), гіпертонія, страшний варікоз, та ше й недавно тяжко перехворів легенями - спочатку поставили діагноз - пневмонія, виписали, а через день знову в лікарню швидкою, бо задихався і температура 38 не спадала добу. Прощайте, другі і нєдругі
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Опирайся хворобі, проси щоб такі ж хворі робили тобі масаж спини, зроби аналіз на короновірус та приймай антивірусні препарати, пий теплий напій з лимона та калини, зроби компрес на спину після масажу... Роби дихальну гімнастику...
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Купи декасан в аптеке , в спрей , и обрабатывай слизистые, можно глаза, горло, в нос брызгать, если есть небулайзер, можно делать ингаляции. Напиши почту, я еще 10 минут здесь буду, к вечеру больше напишу.
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Цензор сам не знає.
Але за поведінкою попа можна визничити його приналежність до МП.
Бо решта церков вживає всіх протиепідеомлогічних заходів.
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Раньше, шоб сделать тест на корону, спрашивали, был ли в очагах или контактировал с кем-нибудь оттуда. Сейчас - никуда ездить не надо и туристы уже все обсервационные сроки прошли, достаточно сказать, шо в церковь ходил.
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Ну что вы истерику устроили. Люди у нас вменяемые и сознательные . Помогал в воскресенье в храме - все приходят в масках и перчатках. Служба в храме, - люди во дворе . Ближе чем на 2 метра друг к другу не подходят. . После Пасхи договорились крестить ребенка, попросили сделать выгородку из пленки, чтобы кумовья с ребенком за завесой из пленки стояли, а батюшка через разрез в пленке совершал помазание и крещение. Воздух обрабатывается рециркулятором, батюшка сам сделал, служит тоже в маске, с людьми общается в маске. Люди у нас не идиоты и не паникеры, потому не боятся.
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все равно будьте осторожны. Береженого Бог бережет. У Чернівецькій області священник із коронавірусом заявив, що результати тесту помилкові, і збирається проводити богослужіння, - голова ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 363
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Почему тогда в Киево-Печерской Лавре более 90 случаев заражения Covid-19 и несколько смертей ?
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Включаем закон. Поп - гражданин Украины? Если да за нарушение карантина попа минимум штраф 17000 тыс. руб. Если подвергает опасности других граждан Украины-уголовная ответственность. Если поп и попадья граждане парашостана - депортация.
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Вирус может и есть но он не размножается ине передается пришибленый имунитетом. Тиф в
Человеке так может десятки лет существовать. Болезнь прикратится когда все будут инфицированы а 0.5% переболеют. Все ослабленные и спотологиями из-за недостатка имунитета.
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Магазины с купалами надо было закрыть в первую очередь, как разносчиков заразы
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