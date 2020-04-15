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 Все освобожденные из плена наемников РФ украинцы пройдут 14-дневную обсервацию, - Денисова. ВИДЕО

Все возвращенные граждане Украины в рамках обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО пройдут 14-дневную обсервацию.

Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на данный момент идут последние согласования относительно даты, списков и логистики передачи пленных.

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"Очередной этап взаимного освобождения граждан в процессе подготовки. Он состоится на этой неделе. Осуществляется последнее согласование даты, списки и логистики передачи граждан. Наши граждане, которых мы возвращаем, пройдут обязательную обсервацию. Все, кто вовлечены в процесс взаимного освобождения, используют все имеющиеся рычаги и инструменты для возвращения из плена наших граждан, где бы они незаконно не содержались", - заявила Денисова.

Источник: https://censor.net.ua/v3189282
 
 
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А шо там с двумя зрадныками с предыдущего обмена, что участвовали в пытках наших бойцов?
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