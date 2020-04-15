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 Учебный год в школах завершится не позднее 1 июля, - и.о. министра образования Мандзий. ВИДЕО

Это касается всех, кроме выпускников 11 классов.

Об этом и.о. министра образования Любомира Мандзий заявила во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Видео "Прямий"

"Учебный год в школах закончится в соответствии с действующим законодательством - не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11-го класса", - сказала Мандзий.

В Украине с 12 марта закрыли школы и вузы из-за распространения коронавируса COVID-19.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине.

25 марта Кабмин принял решение продлить карантин до 24 апреля и ввести по всей Украине режим чрезвычайной ситуации.

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Источник: https://censor.net.ua/v3189277
 
 
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тоді на біса моя дитина вчиться зараз? вірші через вайбер здає, аплікації робе, самостійні пише... виходить вчись і зараз, і потім... тим більш взагалі не зрозуміло, що будуть вчити в червні, бо програма на це не розрахована. В дітей вкрали місяць канікул тупо... щоб не відправляти на канікули і у відпустки любих освітян....
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