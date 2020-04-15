 Учебный год в школах завершится не позднее 1 июля, - и.о. министра образования Мандзий. ВИДЕО

Об этом и.о. министра образования Любомира Мандзий заявила во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Учебный год в школах закончится в соответствии с действующим законодательством - не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11-го класса", - сказала Мандзий.

В Украине с 12 марта закрыли школы и вузы из-за распространения коронавируса COVID-19.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине.

25 марта Кабмин принял решение продлить карантин до 24 апреля и ввести по всей Украине режим чрезвычайной ситуации.

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