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 Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но просим остаться дома на Пасху, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов призывает украинцев оставаться дома на Пасхальные праздники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Осталось несколько дней до празднования Пасхи. Я понимаю, что для многих это долгожданный день. Даже во время карантина это остается неизменным. Со своей стороны правительство обеспечило простую доставку через Укрпочту уже освященных пасок. Власть договорилась об онлайн- и телевизионной трансляции церковных служений. Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но можем просить вас оставаться дома, даже в праздник", - отметил министр.

По словам Степанова, мы вынуждены на некоторое время быть разъединены физически, но не духовно.

"Молитва, семья, любовь к близким, вера - то, чего никто и ничто не может лишить. На момент записи этого видео нам известно, что из-за коронавируса в Украине 1248 человек проведут этот праздник в больнице, а 98 уже никогда не смогут отпраздновать Пасху", - подчеркнул Степанов.

"Просто оставайтесь дома. Не потому что Минздрав рекомендует или врачи просят, а ради себя, ради своих близких и родных", - подытожил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине коронавирусом заболели 29 детей и 90 медиков, всего заболели - 260 детей и 684 медработника, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/v3189224
 
   
 Топ комментарии
 
Не придуривайся скот...в дела церкви вас никто лезть не заставляет...а вот закрыть культовые заведения...как вы закрыли спортивные клубы...рынки и магазины вы можете...более того это ваша обязанность...
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Мы не можем вмешиваться в дела церкви, -- что за дэбил это говорит ? Как государство не может реагировать на нарушения закона той самой церквою ? Закон в нормальной стране есть для всех . Почему в Дании ни одному попу даже в голову не может прийти , что бы звать людей в церковь когда правительство объявило карантин , и он касается тоже и попов в церкве ?
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Церковь это разве не общественное место?Почему менты не штрафуют дурачье которое туда ходит разносить болезнь?
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Не придуривайся скот...в дела церкви вас никто лезть не заставляет...а вот закрыть культовые заведения...как вы закрыли спортивные клубы...рынки и магазины вы можете...более того это ваша обязанность...
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Не надо закрывать визгу больше чем пользы. Сделать неудобным путь к культовому заведению. Ведь больше двух не собираться действует. Запретить движение по прилегающим улицам. С уважением относясь к чувствам верующих ставить своё здоровье и продолжение карантина в зависимость от их само сознательности? Получается что власть щимит того кто щимится, А против Сапрыкина ничего сделать не может.
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Церковь это разве не общественное место?Почему менты не штрафуют дурачье которое туда ходит разносить болезнь?
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Лячно. А раптом ********** попи "проклянуть"...
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Мы не можем вмешиваться в дела церкви, -- что за дэбил это говорит ? Как государство не может реагировать на нарушения закона той самой церквою ? Закон в нормальной стране есть для всех . Почему в Дании ни одному попу даже в голову не может прийти , что бы звать людей в церковь когда правительство объявило карантин , и он касается тоже и попов в церкве ?
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так бо то РПЦ. кстати, на Рашке таки запретили бесноваться(КирГуна настучали по чалме) - Гуня уныло взял под козырек и высрал что это правильно. Перед вздрючкой наоборот гундел что не позолит отменить шабаш.
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Плюсую. І цей діяч вчився в Львівській політехніці.Ганьба.
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А якщо кийком по (нижче спини)? І без жодного тиску на душу.
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В россии солдаты маршируют рядом плечо к плечу без масок,готовятся встретит праздник победобесия
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Канони церкви не мають юридичної сили. Тобто, Конституції і Законам України має підкорятись навіть церква
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Те, що церква має підкорятися законам держави записано в Канонах. Та кому це цікаво, коли є загроза втрати грошей...
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людей можно щемить и запрещать все и штрафовать, говорить что скопление в церквях это угроза, но закрыть не
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Достатньо просто недопустити скупчення фізичних тіл. А на душу ніхто не посягає. Кийок по душі не попаде - лиш по тілу.
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Миллиардер Новинкий заболел короной вируса,наверно в Почаевской каменоломне
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Коспоть уничтожил уже с 150тыс. и один Новинский начал покашливать = "спосипохоспоти". Ты в своем уме? "славун" блин Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но просим остаться дома на Пасху, - Степанов - Цензор.НЕТ 5053
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Все господа имитируют болезнь,кремль приказал болеть
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Ви можете заборонити ГРОМАДЯНАМ масові скупчення понад 10 осіб і притягувати винних до відповідальності. З розсіюванням таких скупчень включно. А на віру - жодних посягань. Свобода СОВІСТІ не стосується матеріальних об'єктів. У тому числі матеріальних тіл, що містять духовну душу.
Але для цього треба мати ... (волю).
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Це тому,що ви казли,а не влада,яка турбується за народ!
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А влада Ізрвїлю,до речі,позакривала всі синагоги,мечеті та церкви...
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Занадто буйним навіть двері у синагогах позаварювали...
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Ну так при капищах ставить палатки и всех молунов на выходе = 3 недели карантина в палатках.
А то сюсюкают падлы - вас судить потом надо будет степановых и прочих шморгелей за то шо верозавры заразят кучу нормальных.... ну ладно, кучу всех других.
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Нефть марки брэнд упала до 28.80 за баррель.Победобесие отменятся
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Пральна, Стєпанов, церква в дєла держави вмішуватися, також, не може і повинна існувати і діяти в рамках законів держави, особливо, в умовах екстраординарних ситуацій.
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А почему не можете, это что, отдельное государство-анклав и общегосударственные решения и законы на них не распространяются? Или вам просто лень морочить себе голову с ними и их прихожанами (которые в любом случае граждане вашего государства!). Проще потом во всем обвинить священников и умыть руки?
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т.е ********* в рясах гражданами не являются, закодательство на них не распространяется?..они неприкосновенны даже в случае явной противозаконной деятельности и создания угрозы массовой гибели людей?...
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Оце путєн бубочку притиснув . Притиснув так що Україна не може закликати Анухрія і РПЦ МП дотримуватись законів України . Тобто привселюдно попи москви поклали болти на Україну .
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///
Совсем недавно в сети гуляло видео, где во время повсеместного карантина, связанного с эпидемией коронавируса, священнослужитель Свято-Пантелеймоновского Храма в Днепре проводил обряд причащения. Батюшка собрал вокруг себя толпу людей (всех возрастов, в том числе и детей) в масках, натянутых на подбородок и кормил их с одной ложки. Позднее на странице мэра Днепра Бориса Филатова появилось послание священнослужителям города, где он повторил свою "просьбу" не забывать о карантине, предупреждая "в последний раз" и намекая на жесткие меры к нарушителям, плоть до перерытия дорог и закрытие входов фундаментными блоками (как это делают в городе с наливайками) и в том же послании Филатов отдельно отметил настоятеля церкви на Тополе: «Передайте этому кретину с «Тополя», чье фото на Вербное Воскресенье обошло все СМИ, пусть уже готовится».
И вот...14 апреля, около 15:00, возле этой самой церкви начались срочные ремонтные работы с вскрытием асфальта, во время которых коммунальщики обнаружили боеприпас...
Оказалось, проводя работы возле заезда на территорию церкви, коммунальщики обнаружили снаряд. Патрульные оградили территорию сигнальными лентами и вызвали взрывотехников. По предварительной оценке, боеприпас относится ко временам Второй мировой войны. Взрывотехники изъяли его для дальнейшей утилизации. Обследовав близлежащую территорию, других взрывоопасных предметов не обнаружили.
Сейчас один из заездов в храм полностью разрыт и огражден. Второй подход пока что открыт. На воротах вывесили записку с призывом соблюдать карантинные меры.
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Нехай би ще полежав кілька днів. Щоб і другі ворота були перекриті...
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Філатов в суботу почне шукати другий снаряд - це досить живий та винахідливий мер).
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Бред. У нас свитськое государство, а не религиозное! И ваша ОБЯЗАННОСТЬ обезапасить граждан Украины от смертельной болезни! А если вспомнить, что гэбнявая секта не первый раз устраивает теракты против Украины и её государственности, то можно легко "догадаться", что это они делают и в этот раз! Грош вам цена, как власти, если вы не в состоянии осознать и прекратить это! Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но просим остаться дома на Пасху, - Степанов - Цензор.НЕТ 4247
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Операция ФСБ под кодовым название Коронавирус,это не Новичок и не Полоний,новая форма борьбы с США и Британией
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Церковь не может находиться над законами государства - это нонсенс!

Они должны подчиняться общим карантинным правилам с запретами массовых мероприятий.
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Це навіть в церковних Канонах записано. Що церква має виконувати закони держави. Але ж гроші, ГРО-ші, ГРОШІ втрачають. Духовенство, кажете... ГРОШОГРІБСТВО!!!
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Думаю, справа не в грошах, а у завданні московським попам роздмухати по Україні епідемію, щоб у нас було гірше ніж на Московії.
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Так роздмухають же лиш на Сході й Півдні - москальских православнутих теренах. В інших церквах лиш один священник захворів (УГКЦ)...
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Контрольовані МП церкви не лише на Сході і Півдні - вони по всій країні...навіть Почаївська Лавра за ними...
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Почаїв - анклав. Вони з туристів "харчуються". Місцеві туди майже не ходять.
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Гаразд, центральна влаза не хоче втручатися у справи церкви. Але місцева влада може заборонити відвідувати "ділянки землі" (адреси, координати) і оточити зазначені ділянки землі.
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От в нас існує якесь спотворене розуміння норми КУ про відокремлення церкви від держави. Воно означає, що церква не може втручатись у діяльність держави, а, натомість, держава, через її відповідні органи, в разі порушення церквою ЗУ, ПОВИННА втручатися в "справи церкви".
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Шановні віряни Українських Церков! Лишайтеся вдома! Моліться! Й вже через кілька місяців займайте спустошені храми МП...
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А если церковь начнёт торговать наркотиками, раздавать оружие, или призывать к свержению власти,- вы тоже не будете вмешиваться в её дела? Государство должно не просить а требовать выполнения законов, обязательных для всех граждан, независимо от их вероисповедания, политических взглядов или сексуальной ориентации.
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РПЦ У так і робить: підтримує ворогів, на Донбасі роздавала зброю, веде антиукраїнську діяльність.
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Откуда выросли Рога Коронавируса уже знают все разведки мира включая АНБ,украинцам еще не дошло это
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Ну, кітайцям заборонили хавати собак. Щось вони знають. Може кацапи й ні до чого.
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А чому б нам не взяти приклад з богообранного народу - все дуже просто - двері Сінагог які порушують карантин заварюють.
Чи вони вирішили зробити нас разом ?

https://u-news.com.ua/90581-v-izraile-zavarivajut-dveri-v-sinagogi-chtoby-ljudi-ne-narushali-karantin.html
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Там же вже "нелегальні" сінагоги є..
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У нас фразу "церковь отделена от государства" как-то неправильно понимают. Это всего лишь означает, что это такая же частная фирма, как и все остальные частные фирмы. А чинуши понимают это почему так, что церковь не подчиняется государству и творит, что хочет. Но ведь у нас и парикмахерская отделена от государства, и ресторан отделен от государства, и все остальные частные компании отделены от государства. Почему им нельзя работать, а церкви можно?
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Что-то эти пасхальные приготовления напоминают Кровавое воскресенье 1905 г. В роли попа Гапона - духовенство УПЦ МП
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Почему вы, ляди, не можете вмешиваться? Как меня это бесит, я сейчас взорвусь! Значит вмешиваться в дела граждан и налогоплательщиков, нарушая их конституционные права, можете, а это гнусное отребье, которое стрижет баранов и не платит налоги, а так же является эпицентром распространения заразы - не можете! Учитесь недоумки зеленые у Филатова, который рвы роет возле входа в сатанат
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Це щось нове: на попів не поширюються закони і рішення Уряду.
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В Сумах все церкви закрыли, в Киеве Лавру закрыли, а тут вдруг "не смогли". А почему так?
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перекрити громадянам невід'ємні права мєнтовським бєспрєдєлом іони можуть, а московським попам, шо тут в порушення канонічного права, всьо мона
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@antegotovina69

Нарешті наша поліція позбавила нас від злочинності та врятувала від короновірусу.

У Вінниці затримали продавця картоплі!!!!

Водночас поліція дивним чином не помітила багатотисячне збіговисько секти РПЦ у центрі міста, що супроводжувалось перекриттям руху транспорту.
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Интересно, если московские попы начнут стрелять с автоматов по киевлянам, кто ни будь, вмешается, защитит киевлян от смерти или снова будут заявления, что мы не можем вмешиваться в дела церкви, но просим не стрелять. Зачем такой министр здравоохранения Степанов, от которого нет никакой пользы и защиты.
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Пардон, конечно, но "вмешиваться в дела церкви" это значит пытаться регулировать (менять) ее (церкви) черты (принципы). Например, потребовать от христианской церкви отказаться от принципа монотеизма.
А вот потребовать от юридического лица соблюдать законы - очень даже и можете.
Не надо путать хрен с морковкой, божий дар с яичницей, Гегеля с Бебелем, а Бебеля с Бабилем, и наводить тень на плетень.
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