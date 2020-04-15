 Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но просим остаться дома на Пасху, - Степанов. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Осталось несколько дней до празднования Пасхи. Я понимаю, что для многих это долгожданный день. Даже во время карантина это остается неизменным. Со своей стороны правительство обеспечило простую доставку через Укрпочту уже освященных пасок. Власть договорилась об онлайн- и телевизионной трансляции церковных служений. Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но можем просить вас оставаться дома, даже в праздник", - отметил министр.
По словам Степанова, мы вынуждены на некоторое время быть разъединены физически, но не духовно.
"Молитва, семья, любовь к близким, вера - то, чего никто и ничто не может лишить. На момент записи этого видео нам известно, что из-за коронавируса в Украине 1248 человек проведут этот праздник в больнице, а 98 уже никогда не смогут отпраздновать Пасху", - подчеркнул Степанов.
"Просто оставайтесь дома. Не потому что Минздрав рекомендует или врачи просят, а ради себя, ради своих близких и родных", - подытожил министр.
Але для цього треба мати ... (волю).
А то сюсюкают падлы - вас судить потом надо будет степановых и прочих шморгелей за то шо верозавры заразят кучу нормальных.... ну ладно, кучу всех других.
Совсем недавно в сети гуляло видео, где во время повсеместного карантина, связанного с эпидемией коронавируса, священнослужитель Свято-Пантелеймоновского Храма в Днепре проводил обряд причащения. Батюшка собрал вокруг себя толпу людей (всех возрастов, в том числе и детей) в масках, натянутых на подбородок и кормил их с одной ложки. Позднее на странице мэра Днепра Бориса Филатова появилось послание священнослужителям города, где он повторил свою "просьбу" не забывать о карантине, предупреждая "в последний раз" и намекая на жесткие меры к нарушителям, плоть до перерытия дорог и закрытие входов фундаментными блоками (как это делают в городе с наливайками) и в том же послании Филатов отдельно отметил настоятеля церкви на Тополе: «Передайте этому кретину с «Тополя», чье фото на Вербное Воскресенье обошло все СМИ, пусть уже готовится».
И вот...14 апреля, около 15:00, возле этой самой церкви начались срочные ремонтные работы с вскрытием асфальта, во время которых коммунальщики обнаружили боеприпас...
Оказалось, проводя работы возле заезда на территорию церкви, коммунальщики обнаружили снаряд. Патрульные оградили территорию сигнальными лентами и вызвали взрывотехников. По предварительной оценке, боеприпас относится ко временам Второй мировой войны. Взрывотехники изъяли его для дальнейшей утилизации. Обследовав близлежащую территорию, других взрывоопасных предметов не обнаружили.
Сейчас один из заездов в храм полностью разрыт и огражден. Второй подход пока что открыт. На воротах вывесили записку с призывом соблюдать карантинные меры.
Они должны подчиняться общим карантинным правилам с запретами массовых мероприятий.
Чи вони вирішили зробити нас разом ?
https://u-news.com.ua/90581-v-izraile-zavarivajut-dveri-v-sinagogi-chtoby-ljudi-ne-narushali-karantin.html
@antegotovina69
Нарешті наша поліція позбавила нас від злочинності та врятувала від короновірусу.
У Вінниці затримали продавця картоплі!!!!
Водночас поліція дивним чином не помітила багатотисячне збіговисько секти РПЦ у центрі міста, що супроводжувалось перекриттям руху транспорту.
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=360x360
А вот потребовать от юридического лица соблюдать законы - очень даже и можете.
Не надо путать хрен с морковкой, божий дар с яичницей, Гегеля с Бебелем, а Бебеля с Бабилем, и наводить тень на плетень.