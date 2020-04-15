 В Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, медики продолжают осмотр служителей, - Кличко. ВИДЕО

Об этом во время онлайн пресс-конференции заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, которые ежедневно измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками заболевания и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания - их госпитализируют", - рассказал он.

По словам мэра, вчера госпитализировали из Лавры одну монахиню и двух учеников семинарии. Осуществили забор образцов на ПЦР тестированияе у 20 человек из семинарии. Сегодня медики продолжат брать образцы на лабораторные исследования.

"Я еще раз обращаюсь ко всем. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не нужно идти в церковь, в гости или на пикники. Вирус в городе распространяется, в больницах - все больше больных. Поймите это и не будьте легкомысленными!" - подытожил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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