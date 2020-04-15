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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Общество
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 В Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, медики продолжают осмотр служителей, - Кличко. ВИДЕО

В Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, в том числе помещений духовной академии и семинарии.

Об этом во время онлайн пресс-конференции заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, которые ежедневно измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками заболевания и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания - их госпитализируют", - рассказал он.

По словам мэра, вчера госпитализировали из Лавры одну монахиню и двух учеников семинарии. Осуществили забор образцов на ПЦР тестированияе у 20 человек из семинарии. Сегодня медики продолжат брать образцы на лабораторные исследования.

"Я еще раз обращаюсь ко всем. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не нужно идти в церковь, в гости или на пикники. Вирус в городе распространяется, в больницах - все больше больных. Поймите это и не будьте легкомысленными!" - подытожил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП планирует провести пасхальные богослужения на улице, несмотря на коронавирус. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3189192
 
 
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такого шанса зачистить лавру от московских попов больше не будет
попов в обсервацию
лавру опечатать В Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, медики продолжают осмотр служителей, - Кличко - Цензор.НЕТ 731
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Бабы ещё нарожают
И к стати это бизнес и крыша у них зачетная:парашенко и зе
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Виталик, отправляй их всех на скрепостан, там для них будет благодать...
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Паше-мерседесу поможет исцелиться и очиститься от скверны только чудодейственный костер.
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А зачем их осматривать, закрыть их там пусть ездят на джипах святят территорию и все пройдет.
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Заложить все входы, пока попы московские не перейдут в УПЦ
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