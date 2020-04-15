 61 подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, всего 612 заболевших, - Кличко. ВИДЕО

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили COVID-19, за минувшие сутки увеличилось на 61 человека. Из них трое медиков", - отметил Кличко.

По его словам зарегистрирован один новый летальный случай от коронавируса в столице.

"Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - добавил Кличко.

Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет и 29 мужчин - от 20 до 67 лет. Заболели и шестеро детей - четыре девочки и двое мальчиков.

В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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