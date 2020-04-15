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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Общество
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 61 подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, всего 612 заболевших, - Кличко. ВИДЕО

Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 61 человека. Один случай - летальный.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили COVID-19, за минувшие сутки увеличилось на 61 человека. Из них трое медиков", - отметил Кличко.

По его словам зарегистрирован один новый летальный случай от коронавируса в столице.

"Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - добавил Кличко.

Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет и 29 мужчин - от 20 до 67 лет. Заболели и шестеро детей - четыре девочки и двое мальчиков.
В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений

Источник: https://censor.net.ua/v3189179
 
 
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Ругайте меня, но, по-моему, Кличко продемонстрировал ответственность к жизни людей.
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Зачем же ругать, если это правда? Первый раз в жизни доволен его действиями.
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Я не дуже люблю Клічка, але у порівнянні з іншою нинішньою владою - він просто супермен і вундеркінд.
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О. По ходу я тільки що визначився, за кого буду голосувати на виборах в Києві
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Еще лучше, если бы Киев полностью закрыли на карантин - вьезд, выезд и промышленное производство на 14 дней. Никто не знает фактического количества зараженных в Киеве.
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