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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Беларусь (3010) Россия (75337) Яценко (102) электроэнергия (363)

 Яценюк: Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси нужно прекратить не на время карантина, а полностью. ВИДЕО

Задача власти номер один - полностью закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси. Не в период карантина, а полностью.

Это подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Сегодня" на телеканале "Украина" 14 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Отвечая на вопрос о возможности отключений электроэнергии, Арсений Яценюк отметил: "Если не производят электроэнергию, если угольную отрасль уничтожают, если украинскую энергетику уничтожают, если открывают импорт электроэнергии из России и Беларуси и дают работу белорусам и россиянам, а не украинцам, и если государство на это вообще смотрит безответственно, - мы придем к ситуации, когда в Украине не будет электроэнергии", - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что сейчас "Энергоатом" почти банкрот: "Теплоэнергетику власть уже обанкротила".

Арсений Яценюк еще раз подчеркнул, что сейчас необходимы неотложные действия непосредственно президенту и правительству, чтобы навести порядок на энергетическом рынке, создав антикризисный энергетический штаб, и премьер должен его возглавлять: "Они должны безотлагательно действовать".

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Задачей номер один лидер НФ назвал "полностью закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси": "Не на период карантина, а полностью ее закрыть".

"Второе - сбалансировать энергетический рынок по цене. Третье - показать прогнозный баланс выработки электроэнергии тепловыми станциями, атомными станциями и Гидроэнерго", - подчеркнул он.

Кроме того, Яценюк подчеркнул необходимость в условиях высокого уровня неплатежей кредитовать энергорынок, "чтобы система не умерла".

Источник: https://censor.net.ua/v3189156
 
   
 Топ комментарии
 
Да и дать Ахметову поднять тарифы ,Яценюк получит свою долю ... Яценюк: Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси нужно прекратить не на время карантина, а полностью - Цензор.НЕТ 8266
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А Геруса повесить Яценюк: Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси нужно прекратить не на время карантина, а полностью - Цензор.НЕТ 8230 .. Эта сволочь спровоцировала энергетический кризис в стране , это из за него сейчас 90 тыс шахтёров останутся без работы . А ведь предупреждали же что такое может случиться , ещё прошлой осенью . .!
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Совет форумчанПравила форума
 
і Сєня розраховує, що хтось з цих бєніних вилупків поставить інтереси країни вище власних дивідендів?
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В первую очередь нужно запретить порохоботам курить кизяк, не на время карантина а совсем...ибо как, в одной ветке топить за, а в другой против, и в обоих случаях власть виновата. А Арсению я бы не рекомендовал ехать в Рашку на парад 9мая, учитывая что рада уже давно проголосовала за запрет импорта эл,эн.
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ніхто в твою рашку на 9 мая не збирається їхати.... заспокійся, малорос
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Да и дать Ахметову поднять тарифы ,Яценюк получит свою долю ...
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пусть к примеру это так...
но вот если быть честным, то населению пох откуда эта электроэнергия!!!
если она, конечно, не дешевле в два раза!!!
а она, *****, такая же в цене!!!!
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А бензином, Сеня, чьим заправляешься?!
Ага, это не мешает Ахметову...
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За медведчуковский газовый бизнес Сеня молчит. Мало ли как судьба повернётся...
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Давно пора было закрыть не только импорт но и экспорт эл. энергии. Но вы же только с трибуны вещаете правильные вещи, а на деле для вас главное бабло а не интересы Украины. Семиты они такие... с%ки
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Скоро отключать начнут потребителей за долги, теперь только субсидианты и чиновники смогут оплачивать, остальные уйдут в долги, все идет к этому. Для энергокомпаний отключение это неплохой заработок в будущем за подключение. Моем руки и ждем апокалипсиса при свечах. Ах да, если воду отключат по тем же причинам, армагедон капиталистический будет.
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https://ua.energy/diyalnist/dyspetcherska-informatsiya/dobovyj-grafik-vyrobnytstva-spozhyvannya-e-e/
Зелена енергетика, коли сонце в зеніті вже дає 17-21% виробництва електроенергії. Щось потрібно законсервувати, ахметівські ТЕСи в самий раз.
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Ну, российскую электроэнергию уже шесть лет надо было не брать. Мы можем все компенсировать.
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А Геруса повесить Яценюк: Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси нужно прекратить не на время карантина, а полностью - Цензор.НЕТ 8230 .. Эта сволочь спровоцировала энергетический кризис в стране , это из за него сейчас 90 тыс шахтёров останутся без работы . А ведь предупреждали же что такое может случиться , ещё прошлой осенью . .!
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Ай яй яй, бедный гудок😷
У гудка новая говорящая голова вместа лягка 😷
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сеня молодец, действует правильно,рашку надо душить
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Это Сеня душитель что ли? с меня лайк за тупость
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а толку?
уйдёт путин, придёт порошенко.
какая разница?
если лучшими для людей!!! были прокремлёвские кучма и янукович.
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в оппозиции все умные , а как до власти дорветесь сразу драть народ . Вспомни Кролик за газ свои высказывания . а что потом ты творило !
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Однозначно он прав, надо всячески поддерживать отечественных граждан Фирташа и Ахметова производящих энергоресурсы владеющих энергетической отраслью Украины .
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Чуть прижали ахметку и зашевелился змеиный клубок.
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Оно то может и верно. Только что это Яценюк так из подштанников выскакивает.. Содержант одного из олигархов уже и не шифруется.
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