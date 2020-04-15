 "Якого х#я ти до нього лізеш!? Дошло, бл#дь", - две несовершеннолетние избили сверстницу в Киевской области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, конфликт произошел между жительницей поселка Коцюбинское и тремя другими несовершеннолетними.

По словам потерпевшей, в тот день недалеко от места проживания она встретилась со своим другом. Это увидели ее сверстницы, с которыми та не поддерживала дружеских отношений.

После этого они заманили жертву в лес, где вдвоем начали избивать ее и выкрикивать нецензурную брань. Они требовали, чтобы девушка не общалась с парнем, так как она его "не достойна".

Весь этот процесс снимала на мобильный телефон третья девушка.

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