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 Происшествия, Общество
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Все про:избиение (9383) Ирпень (158) подростки (188)

 "Якого х#я ти до нього лізеш!? Дошло, бл#дь", - две несовершеннолетние избили сверстницу в Киевской области. ВИДЕО

Сотрудники Ирпенского отдела полиции Киевской области начали расследовать инцидент с избиением 17-летней девушки. Внимание! Ненормативная лексика! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, конфликт произошел между жительницей поселка Коцюбинское и тремя другими несовершеннолетними.

По словам потерпевшей, в тот день недалеко от места проживания она встретилась со своим другом. Это увидели ее сверстницы, с которыми та не поддерживала дружеских отношений.

После этого они заманили жертву в лес, где вдвоем начали избивать ее и выкрикивать нецензурную брань. Они требовали, чтобы девушка не общалась с парнем, так как она его "не достойна".

Весь этот процесс снимала на мобильный телефон третья девушка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "З коліна її в'#би та й усьо. Тіхо, бл#дь", - девочки-подростки избили несовершеннолетнюю знакомую на Житомирщине. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3189141
 
 
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Блин цензор расскажи про Черновол и реванш кремлёвских холуев на не голимых мокрощелок хер не поделивших!
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Чтобы быть в курсе, надо было вчера под Печерский суд прийти похрюкать. И на Свынку любимую позыркать можно было. А порохобот все диван задницей давил
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Вчитeлі зараз нічого нe можуть зробити з такими "дітьми", бо, на відміну від США та Європи в нас повна анархія в школах. Там можна відсторонити дитину від навчання на тиждeнь, місяць, залишити після уроків, покаравши, виключити зі школи тощо. В нас вчитeлі - раби, яких можуть послати, обхаркати та, причому, вони завжди будуть винні, бо "нe навчили та нe виховали"
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Конченые люди.Я все понимаю.. ну садистки, ну потомственный алкоголизм.. но в сеть то зачем выкладывать?
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садистки, потомственный алкоголизм .
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Дебилов много среди нас . Год назад это все умные поняли .
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Никогда не понимал,зачем выкладывать такую бытовуху? Цензору видать нехватает материала,скоро ,как эстонские газеты,будет писать про сгоревший диван во дворе)
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