 Двое одесситов предложили взятку 10 тысяч гривен полицейским, заставшим их за кражей кабеля. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, во время патрулирования сотрудники Хаджибеевского отделения в Одессе разоблачили двух местных жителей на попытке кражи кабеля с территории государственного предприятия. Чтобы избежать ответственности, злоумышленники предложили правоохранителям "за молчание" 10000 гривен.

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Происшествие произошло сегодня ночью на Шкодовой горе в Суворовском районе города.

Проигнорировав предложение злоумышленников, полицейские сообщили о происшествии своему руководству. Действия правонарушителей были задокументированы работниками следственного управления ГУНП в Одесской области, Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и прокуратуры.

Следователи начали производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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