 Задержание генерал-майора СБУ Шайтанова и фрагменты его агентурных встреч в Европе. ВИДЕО

Цензор.НЕТ публикует видеозапись, на которой зафиксировано задержание Шайтанова и фрагменты его агентурных встреч в Европе с российским куратором.

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