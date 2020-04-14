 Фракция "ЕС" готова взять Чорновол на поруки, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Вся фракция "Европейской Солидарности" готова взять Татьяну Чорновол на поруки, все 27 наших депутатов, большинство из нас здесь есть, кто-то в командировках, но мы все будем ее защищать. Потому что дело не только о попытке дискредитации Татьяны, дело идет о дискредитации Майдана, когда ГБР рассказывает о том, что якобы первые погибшие появились на Майдане 18 февраля во второй половине дня, я хочу сказать, что эти люди были очень далеки от Майдана, они забыли о первых смертях в январе, они забыли про обстрелы уже утром 18 февраля", - сказала нардеп.

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

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