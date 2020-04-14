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 Политика Украины, Происшествия
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 Фракция "ЕС" готова взять Чорновол на поруки, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Все члены фракции партии "Европейская солидарность" готовы взять на поруки экс-депутата Татьяну Чорновол, которой суд должен избрать сегодня меру пресечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Вся фракция "Европейской Солидарности" готова взять Татьяну Чорновол на поруки, все 27 наших депутатов, большинство из нас здесь есть, кто-то в командировках, но мы все будем ее защищать. Потому что дело не только о попытке дискредитации Татьяны, дело идет о дискредитации Майдана, когда ГБР рассказывает о том, что якобы первые погибшие появились на Майдане 18 февраля во второй половине дня, я хочу сказать, что эти люди были очень далеки от Майдана, они забыли о первых смертях в январе, они забыли про обстрелы уже утром 18 февраля", - сказала нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет "мирным", - Чорновол под Печерским судом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение Чорновол - диверсионная кампания по сценарию Кремля, - нардепы "ЕС"

Источник: https://censor.net.ua/v3188998
 
   
 Топ комментарии
 
Хитрый петюня не трогал рыгов и мертвечука воскресил из небытия. Чего теперь скулить о реванше? Пять лет делал так, чтобы он пришел, - просто разворовывал страну с ахметок.
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А хто візьме на поруки , фракцію Парашенка ???😆
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Пусть фракция "ЕС" возьмет на поруки еще и Шайтанова, и других агентов Московии, натыканных при Порошенко во многие структуры.
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150гр залога
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от тупая подстилка в наморднике. не на поруки надо брать, тем самым признавая законность действий новоназначенных ублюдков из ГБР и ГПУ, а требовать замены руководства этих органов на честных людей
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Ржунимагу
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ну если к тебе воронок приедет в 6 часов утра, то смеяться будешь сквозь слезы. Такие как эти не любят никого, а тебя и не за что, бесполезный, даже как бот.
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валюха , шо там северный поток - 2 ? добудували вже
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куприк-это искривление и болезненное? как и вы не по теме
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Слава Чорновол ! Всi на Майдан Фракция "ЕС" готова взять Чорновол на поруки, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1792
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Хитрый петюня не трогал рыгов и мертвечука воскресил из небытия. Чего теперь скулить о реванше? Пять лет делал так, чтобы он пришел, - просто разворовывал страну с ахметок.
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ну тепер то він розібрався! і ще раз хоче себе показати!
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А хто візьме на поруки , фракцію Парашенка ???😆
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Пусть фракция "ЕС" возьмет на поруки еще и Шайтанова, и других агентов Московии, натыканных при Порошенко во многие структуры.
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круговая порука важная составляющая партийной жизни
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просрали власть а теперь скулят.бабло глаза затьмилотеперь прозрение приходит .поздно .
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у сколько зеботиков набежало, кушать то хочется
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вы и дискредитировали майдан своей жадностью тупостью воровитостью и тотальным враньем!!
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Санитары тоже готовы взять на поруки и поноги
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кто-то боится, что Черновол одна сидеть не захочет и нагрузит с три короба. лучше бы взяли шефство над семьей погибшего
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А надо ли ЕС подставляться , себе ж (рейтингу) дороже выйдет. Майдан не индульгенция для неадекватов. Ну, и среди героев тоже ведь встречаются обыкновенные преступники
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Якби ,ж все так просто ! Якщо не відмажуть Таньку облігацію, вона ж здасть свиночолого отця нації🐷 ,з патрохами !
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министр обороны Сергей Шойгу -«пропаганда должна быть эффективной»
Фракція "ЄС" готова взяти Чорновол на поруки, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6603
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