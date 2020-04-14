 Все под контролем: как власти молчали о пожаре в Чернобыле? ВИДЕО

Как так получилось, что президент отреагировал на пожар лишь на 10-й день? Почему после такого страшного пожара "Слуги народа" таки порезали бюджет и на Зону отчуждения, и на заповедные зоны?

Ответ один и тот же - пожар, как и любые реальные проблемы, быстро развеивают муляжи власти и муляжи государства.

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Смотрите: Компания "Чернобыль ТУР" собрала помощь спасателям, которые уже 11-й день борются с пожаром в Зоне отчуждения. ФОТО