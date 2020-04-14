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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
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Все про:пожар (4030) Чернобыль (380) Зона отчуждения (149) Данилюк-Ярмолаева (20)

 Все под контролем: как власти молчали о пожаре в Чернобыле? ВИДЕО

Сегодня в новом выпуске "Без цензуры" - о том, как пожар в Чернобыле в очередной раз развеял муляж власти. Ведь она настолько все контролирует, что деньги на топливо, а заодно и на еду и респираторы спасателям, которые тушат горящую Зону отчуждения, собирали волонтеры и звезды.

Как так получилось, что президент отреагировал на пожар лишь на 10-й день? Почему после такого страшного пожара "Слуги народа" таки порезали бюджет и на Зону отчуждения, и на заповедные зоны?

Ответ один и тот же - пожар, как и любые реальные проблемы, быстро развеивают муляжи власти и муляжи государства.

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Смотрите: Компания "Чернобыль ТУР" собрала помощь спасателям, которые уже 11-й день борются с пожаром в Зоне отчуждения. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3188973
 
 
 Топ комментарии
 
настав сумний час, коли країною правлять недолугі шоумени-ділетанти
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Единственное дело, с которым у слуг народа что-то получилось - это тушение пожара возле Чернобыля. Потому что пришел дождь , отодвинул слуг и сделал все сам.
С Украиной сработает тот же сценарий - вся наладится, если убрать слуг.
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Как-то вы очень эпитетами разбрасываетесь... Кто там "шоумен"? Петросянщина никогда не была шоу - это всего лишь жвачка для быдла...
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не мешайте поцыфисту мечтать о пожарникаххх...
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настав сумний час, коли країною правлять недолугі шоумени-ділетанти
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Можно подумать , что нашей строаной когда-то правили патриоты-государственники !
Типа , зека-рецидивист или "долугый" барыга были хоть чем-то лучше ...
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Ну такого тупого, брехливого убожества я лично не припомню. Историки говорят, что был очень слабый гетман Ю. Хмельницкий. Но тот был слабоумный, но честный
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Я просто напомню, что в прошлые годы пожары в Зоне шли на десятках гектар и там было больше дыма, чем огня. Но уже это вызывало несамовите виття в соцсетях и "СМИ" о зраде, о том, что пожарную технику покрали борыги, что они что-то скрывают в огне. Сейчас горят сотни га - тишина.
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Причём тут они ? Кто виноваты что такой дэбил стал президентом ? Не народец за него голосовал ? Марсианин как всегда виноват?
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Как-то вы очень эпитетами разбрасываетесь... Кто там "шоумен"? Петросянщина никогда не была шоу - это всего лишь жвачка для быдла...
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Все уже по и ху ! Сдохла корова , и пускай сдыхают и зебили . Они же за это и голосовали !
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Единственное дело, с которым у слуг народа что-то получилось - это тушение пожара возле Чернобыля. Потому что пришел дождь , отодвинул слуг и сделал все сам.
С Украиной сработает тот же сценарий - вся наладится, если убрать слуг.
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Вони так само замовчують пожежу на Дамбасі, наші втрати, ворожі обстріли, взагалі - про факт війни зайвий раз і не скажуть.
А з лісом.... мовчать про радіаційний фон, який мав би підвищитись, про всю небезпеку..
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эти поджоги не хаотичны, а систематизированы
В этом году аналогично поджогам, во многих местах с разницей в несколько дней разбили или осквернили памятники героям АТО.
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Да, и никакие это не поджигатели, а повстанцы против зеленых лесов. С ними надо срочно устроить встречу в Минске и обговорить их требования.
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Ще травневих демонстрацій і парадів не вистачає..
Пам'ятаю..
🤗
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а не проще ли будет ли огласить весь список не муляжей от этих властей?
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Ще травневих демонстрацій і парадів не вистачає..
Пам'ятаю..
🤗
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Вбивали армію - отримали війну.
Вбивали українську мову - отримали руський мір
Вбивали медицину - отримали вірус.
Вбивали службу порятунку - отримали пожежу.
Але
Продовжуємо вбивати економіку

Продовжуємо вбивати освіту

Продовжуємо вбивати культуру
Що отримаємо у відповідь? Втрату країни?
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Естественно , что поджигают все под контролем и именно там где плутониевый лес.
Землю для продажи подготовили, теперь осталось зачистить население.
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Ой, типа при барыге пожаров в Чернобыле не было! Каждый год горит! "Маски пожарникам" они собирали! А 5 лет обмундирование, тепловизоры и проч. на фронт "не собирали"? Это то, что вам после себя оставил мародер. ДякуйТЕ. Все під контролем: як влада мовчала про пожежу в Чорнобилі? - Цензор.НЕТ 5485 И продолжайте голосовать за ВОРЬЁ. Память-то у вас короткая, как у аквариумной рыбки. Главное, не останавливайтесь! Все під контролем: як влада мовчала про пожежу в Чорнобилі? - Цензор.НЕТ 5485
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