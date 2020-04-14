 Все под контролем: как власти молчали о пожаре в Чернобыле? ВИДЕО

Как так получилось, что президент отреагировал на пожар лишь на 10-й день? Почему после такого страшного пожара "Слуги народа" таки порезали бюджет и на Зону отчуждения, и на заповедные зоны?
Ответ один и тот же - пожар, как и любые реальные проблемы, быстро развеивают муляжи власти и муляжи государства.
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Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.
Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.
13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.
14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.
Время такое пришло ...
Типа , зека-рецидивист или "долугый" барыга были хоть чем-то лучше ...
С Украиной сработает тот же сценарий - вся наладится, если убрать слуг.
А з лісом.... мовчать про радіаційний фон, який мав би підвищитись, про всю небезпеку..
В этом году аналогично поджогам, во многих местах с разницей в несколько дней разбили или осквернили памятники героям АТО.
Пам'ятаю..
🤗
Пам'ятаю..
🤗
Вбивали українську мову - отримали руський мір
Вбивали медицину - отримали вірус.
Вбивали службу порятунку - отримали пожежу.
Але
Продовжуємо вбивати економіку
Продовжуємо вбивати освіту
Продовжуємо вбивати культуру
Що отримаємо у відповідь? Втрату країни?
Землю для продажи подготовили, теперь осталось зачистить население.