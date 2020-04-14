 УПЦ МП планирует провести пасхальные богослужения на улице, несмотря на коронавирус. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении.
"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, что в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться", - отметил он.
"Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению. Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах", - добавил Онуфрий.
Отмечается, что верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.
Напомним, вчера стало известно, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
У Видубицькому монастирі Православної церкви України почали виготовляти захисні екрани для медичних працівників.
Перші щитки вже отримали медики Київської міської клінічної лікарні №10.
Наступні передаватимуться в інші лікарні - одразу після виготовлення і надходжень допомоги матеріалами.
Монахи, даже умирая, просят денег, денег, денег...
"Наместник и братия Лавры обращаются за помощью
Дорогие братья и сестры, в связи с распространением на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19 в Лавре были прекращены общественные богослужения. Просим всех усилить молитвы о братии и о нашей главной святыне - Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, о новопреставленных архимандрите Нектарии и иеродиаконе Науме.
Также все вы знаете, что на сегодняшний день больше всего случаев зафиксировано в Киеве, а Лавра является неотъемлемой частью столицы и расположена в самом ее центре, поэтому также подвержена этим угрозам. Поэтому просим всех неравнодушных людей оказать посильную финансовую помощь, которую вы можете переслать по указанным реквизитам."