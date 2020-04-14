 УПЦ МП планирует провести пасхальные богослужения на улице, несмотря на коронавирус. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении.

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, что в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться", - отметил он.

"Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению. Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах", - добавил Онуфрий.

Отмечается, что верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.

Напомним, вчера стало известно, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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