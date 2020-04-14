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 УПЦ МП планирует провести пасхальные богослужения на улице, несмотря на коронавирус. ВИДЕО

Несмотря на карантин УПЦ Московского патриархата проведет богослужения. Предстоятель митрополит Онуфрий пообещал соблюдать все необходимые санитарные нормы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем обращении.

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, что в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться", - отметил он.

"Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению. Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах", - добавил Онуфрий.

Отмечается, что верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.

Напомним, вчера стало известно, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории Лавры стоят посты с правоохранителями, попасть туда можно по спецразрешению, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/v3188962
 
 
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надо закрывать этот раскольничий сатанат....наделают беды
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гебня в рясах терракт устраивает у всех на глазах, дожились.
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За чей счет их будут лечить? Не в украинских ли больницах? Скольких врачей и медсестер они заразят? На сколько продлят карантин для нас с вами, если эти придурки попрутся на богослужение и получат свою заслуженную заразу?
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ребята, не мешаите им, не разгонайте, пусть идёт и главное не приближайтесь и своих детей держите по дальше, можно снимать на видео, но где то начиная с пятого этажа или при закрытом окне. Берегите себя и вирус вас не наидёт а мацковитам, не забудьте мощи целоать да и попу ручку.
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Я б їм руки повідрубував, щоб ця гебістська наволоч не грішила, вдаючи, що хреститься.
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Забороніть нарешті це вороже УПЦ МП в Україні. Чому їм такі привілеї? Всіх кого вони заразили, лікувати за кошти цієї церкви, а попів, агентів і офіцерів ФСБ під суд.
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А тим часом Церква здорової людини:

У Видубицькому монастирі Православної церкви України почали виготовляти захисні екрани для медичних працівників.
Перші щитки вже отримали медики Київської міської клінічної лікарні №10.
Наступні передаватимуться в інші лікарні - одразу після виготовлення і надходжень допомоги матеріалами.
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УПЦ Московского патриархата получила приказ из Кремля всеми силами распространять коронавирус в Украине. Ещё один элемент гибридной войны.
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Хотите - верьте, хотите - проверьте :
Монахи, даже умирая, просят денег, денег, денег...
"Наместник и братия Лавры обращаются за помощью
Дорогие братья и сестры, в связи с распространением на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19 в Лавре были прекращены общественные богослужения. Просим всех усилить молитвы о братии и о нашей главной святыне - Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, о новопреставленных архимандрите Нектарии и иеродиаконе Науме.
Также все вы знаете, что на сегодняшний день больше всего случаев зафиксировано в Киеве, а Лавра является неотъемлемой частью столицы и расположена в самом ее центре, поэтому также подвержена этим угрозам. Поэтому просим всех неравнодушных людей оказать посильную финансовую помощь, которую вы можете переслать по указанным реквизитам."
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