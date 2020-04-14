 "Плаквенил" - экспериментальный препарат. Лечение им COVID-19 возможно исключительно в больнице под присмотром медиков, - Степанов. ВИДЕО

Об этом во время брифинга во вторник сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"В середине марта впервые были заявления от европейских и американских врачей об удачном использовании Плаквенила в комплексной терапии для лечения коронавируса. Этот препарат был внесен в наш протокол лечения, как экспериментальный аппарат. Он может использоваться исключительно под наблюдением врачей в условиях медицинского учреждения", - рассказал Степанов.
Он отметил, что при использовании этого препарата четко прописан алгоритм, по предоставлению информированного согласия пациента для лечения.
Министр также уточнил, что никакого процесса самолечения такими лекарственными средствами быть не может.
Он напомнил, что этот препарат используется для лечения определенных ревматических заболеваний, в том числе красной волчанки.
Вместе с тем, Степанов отметил, что после заявления об эффективности использования этого средства при COVID-19 он начал исчезать из аптечных сетей.
"Именно поэтому на следующем заседании правительства, 15 апреля, он будет внесен в программу Доступные лекарства и будет продаваться исключительно по электронным рецепту", - отметил глава Минздрава.
Он также сообщил, что были проведены переговоры с компанией производителем по дополнительным поставкам препарата.
шо ж сталося?
Не витримують спокус.
Отаке в нас все.
Молоді неосвічені мамашки гроблять ціле покоління, безумно пічкаючи свої діток антибіотиками.
І немає ні МОЗу, нікого - пустеля.
кроликом чи щуром..))
Это нужно обязательно прочитать каждому…
Что точно известно о коронавирусе.
1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.
2. Маски то помогают, то не помогают, их обязательно носить.
3. Магазины закрыты, но их открывают если нужно.
4. В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.
5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.
6. Перчатки не помогут, но они нужны.
7. Все остаются дома, но все гуляют.
8. Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.
13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.
14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.
15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.
16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.
17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».
19. Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.
20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.
21. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.
22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.
23. Вирус живёт на разных поверхностях два часа, нет, четыре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная среда. А, нет, уже не нужна.
24. Те, кто уже переболел, больше не будет болеть, но заразиться снова может.
25. Передвижение на автомобиле могут запретить, чтобы не стало плохо, но волноваться не нужно, потому что запретят только тогда, когда будет совсем плохо.
26. Можно не ходить на работу, но это не значит, что тебя не могут уволить за прогулы.
27.ТРЕБОВАНИЕ от полицейской милиции носить с собой документы аналогично требованию к гражданкам носить с собой презервативы для удобства насильника.
Это ровным счётом второе название той жидкости для очистки аквариума, которую они с ослобородько рекламировали неделю назад.