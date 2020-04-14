EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  383  12
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6418) обстрел (8904) Донбасс (21118) операция Объединенных сил (2294)

 Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Красногоровки и Авдеевки, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска дважды обстреливали позиции воинов Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Донецком направлении, противник из станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции неподалеку от Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра открывал огонь в районе Красногоровки.

В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

По имеющейся информации, потерь среди наших защитников нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плановые тактические учения ВСУ начались в западной части Украины. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3188932
 
 
 Топ комментарии
 
Так это закономерно - больше всех глотки рвут диванные воины... И чем мягче диван, тем сильнее желание РВАТЬ глотки кацапам... но удалённо.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как всегда, ответка спустя пол-дня и не туда. Привет из Донецка! Когда оккупантов уже дронами мочить будете, зеленые клоуны?
 показать весь комментарий
 
Да когда же лишнехромосомные угомонятся?Каждый день работают по нашим позициям!Откуда у них столько ненависти и злобы на Украину?У нас и так бед хватает..Леса горят..Коронавирус как и у них..Что за ублюдки!!!Им все не почем!Не дают нашим парням мирно спать в окопах.Тварри!
 показать весь комментарий
 
У нас зараз партія русского міра.
Для неї стрілять по русскім, не кошерно.
Так шо, утіраємся.
І, дякуємо, дякуємо, дякуємо 73,22%...
 показать весь комментарий
 
Президент тут не при чем...На передке Своя Война!Могут глотки резать от ненависти а могут и брататься и анегдоты травить...
 показать весь комментарий
 
Та тут вони герої.
А тут сруться:
«14 апреля 2020. США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии.



США решили показать свою военную мощь и испытали в действии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии. По данным Al-Masdar News, американский истребитель был замечен в небе над провинциями Дейр-эз-Зор и Хасака, то есть в непосредственной близости от аэродрома Камышлы, где в настоящее время располагается база российских военных. »
 показать весь комментарий
 
Почему наши парни не обрабатывают их позиции круглосуточно?Нет боеприпасов?Или чтоо????Читал в фейсбуке вести из окопов от наших воинов...Они как то УВАЖИТЕЛЬНО пишут ..Без НЕНАВИСТИ и желания РВАТЬ глотки кацапам за погибших и пораненых товарищей..Что то тут не так
 показать весь комментарий
 
Так это закономерно - больше всех глотки рвут диванные воины... И чем мягче диван, тем сильнее желание РВАТЬ глотки кацапам... но удалённо.
 показать весь комментарий
 
 
Я почему то и сам так же думаю....Их называют "штабные крысы" ну или диванные патриоты..Респект за понимание братуха
 показать весь комментарий
 
...Станом на 2018-ий рік командири почали потроху «видихати» від безкінечної паперової роботи (на фронті, ясна річ, не до неї, а от щойно частина виходила на ротацію - як усі ці журнали обліку ставали для всіх офіцерів «настільною книгою»). Однак, як зазначають опитані Текстами військовослужбовці, за останній рік відбувається «ренесанс паперової армії».
Так описує свої будні у пункті постійної дислокації (ППД) лейтенант одного з елітних підрозділів: «Мінімум бойової підготовки, максимум паперів і показухи. Безкінечні інспекції та перевірки, перед якими всі, включно з офіцерами, фарбують бордюри і малюють білу лінію в боксі перед технікою (одноразову, ясна річ, до першого виїзду техніки). Приїздить командувач, цілий генерал-лейтенант, і перевіряє вміст тумбочок у рядових і влаштовує рознос, якщо там є цивільний одяг».
Маніакальна пристрасть до перевірки солдатських тумбочок - анекдотичний пережиток радянських часів. В нинішній армії, коли процент жінок у підрозділах помітно зріс, вереск перевіряльника з приводу «позастатутних» косметичних чи гігієнічних засобів - це взагалі щось за межами пристойності. - https://texty.org.ua/articles/100733/paperova-armiya-sovok-i-rezhym-ekonomiyi-za-ostannij-rik-zminy-v-zsu-ne-na-krashe/
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх