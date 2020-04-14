 Степанов об условиях для госпитализации больных коронавирусом: Есть алгоритм, решение принимает семейный врач. ВИДЕО

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 14 апреля, передает Цензор.НЕТ.
"Все зависит от состояния, в котором находится человек (среднем тяжелом, критическом). Если наблюдается легкая форма течения болезни, то за состоянием следит семейный врач. Когда состояние начинает ухудшаться, семейный врач вместе со специалистами инфекционистами и эпидемиологами принимает решение о госпитализации", - сообщил глава Минздрава.
Министр уточнил, что для распределения больных, нуждающихся в госпитализации определено 242 больницы.
Жах
"На представлении нового губернатора Президент Украины Петр Порошенко 12 января 2017 года заявил, что «сегодня моё решение о назначении человека, который победил в конкурсе, Максима Степанова на должность главы областной государственной администрации - правильное решение»[4]". (с)
" Когда состояние начинает ухудшаться, семейный врач вместе со специалистами инфекционистами и эпидемиологами принимает решение о госпитализации"Источник: https://censor.net.ua/v3188921
Семейный врач не ходит по домах, расскажите этому ЗЕбилу-министру!!! При COVID 19 человека валит с ног за один день при тяжелой форме болезни. Каким макаром семейный врач будет знать состояние больного???
Ещё могу понять принятие решения семейным врачём с подтверждением предварительного диагноза и необходимости госпитализации выездной бригадой инфекционистов. И то, тогда ВСЕ будут поступать в тяжёлом состоянии из-за потери времени на все процедуры.