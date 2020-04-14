 Степанов об условиях для госпитализации больных коронавирусом: Есть алгоритм, решение принимает семейный врач. ВИДЕО

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 14 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Все зависит от состояния, в котором находится человек (среднем тяжелом, критическом). Если наблюдается легкая форма течения болезни, то за состоянием следит семейный врач. Когда состояние начинает ухудшаться, семейный врач вместе со специалистами инфекционистами и эпидемиологами принимает решение о госпитализации", - сообщил глава Минздрава.

Министр уточнил, что для распределения больных, нуждающихся в госпитализации определено 242 больницы.

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