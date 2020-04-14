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 Политика Украины, Общество
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 Смерть человека в офисе может быть связана с амбарной книгой ПР, - Чорновол. ВИДЕО

Подозрение экс-нардепу Чорновол выдвинуто только по одной статье - умышленное убийство с двумя отягочающими обстоятельствами.

Об этом она рассказала журналистам возле здания ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Чорновол подчеркнула, что Россия пытается дискредитировать Майдан, пытается переписать историю Украины.

"Я поджигала офис Партии регионов, чтобы отвлечь карателей от Мариинского парка, которые начали убивать активистов Майдана, да, я это делала. Но показания следователям я давать не буду, чтобы не дать возможность привлекать других майдановцев по моим показаниям", - заявила она.

Также Чорновол отметила, что человек в офисе Партии регионов погиб не из-за поджога.

"Человек погиб после того, как офис Партии регионов был занят силами "Беркута" и титушек. И даже после того, как приехала пожарная машина и потушила огонь", - объяснила она.

Также читайте: Наиболее тяжкие статьи надуманны, за незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица придется отвечать, - Горбатюк о деле Чорновол

Кроме того, экс-нардеп заявила, что подозрение ей выдвинуто только по одной статье - умышленное убийство с двумя отягочающими обстоятельствами.

"Почему? Потому что все остальные статьи сейчас попадают под амнистию. Но вы не раз слышали, что сейчас делаются шаги для того, чтобы отменить закон об амнистии", - добавила она.

По словам Чорновол, следствие дало ей отдельные выдержки и видно, что это вырвано из контекста.

"Что на самом деле происходило и как на самом деле погиб этот человек - очень важно. Мы все знаем об амбарной книге Партии регионов. В момент сожжения офиса партии она была там. Что  происходило дальше? Вполне возможно, что смерть этого человека связана с этой амбарной книгой. У меня есть слухи, что эта амбарная книга в результате после Майдана была найдена в Администрации президента Януковича в кабинете Портнова", - рассказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задерживать Чорновол сторона обвинения не собирается, - ГБР

Источник: https://censor.net.ua/v3188898
 
 
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Пиар Черновол, что ли? Черновол тут при чем?
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Майдан - это революция . Героев не судят . А где все те , кто стоял на трибуне ?
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А они разве власть сейчас? Пусть теперь зеленая биомасса спрашивает с Галабародьки, которого избрала. Хотя, я загнул, зе-стадо послушно, лениво, ждет халявы и вопросов не задает.
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они были властью 5 лет - вполне достаточно, чтобы разобраться с беркутней и судьями. Ах, да, я забыл - с судьями "разобрались", проведя супер судебную реформу, сейчас в судах только непорочные судят, так, что героям Майдана нечего бояться несправедливости.
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Пора, пора уже жечь офисы другой новой партии...
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Там нет книг . Нет смысла . Образование не позволяет .
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Уже не знает как еще оправдаться за гибель человека сгоревшего заживо, лучше бы родным помогла.
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Точно? Тогда расскажи - почему остальные выходили из здания и никто им не препятствовал?
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Почему никто не оправдывается 106 погибших ?
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а шо,партия герионов за 6 лет так и не удосужилась помочь?ждали,пока черновол обвинят?в конце концов их работник.
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лапоть ******* домой, тут фанфуриков не раздают!
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шо дальше? Может еще "помочь родным" ваты зашкваренной в Доме Профсоюзов?
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ану расскажи нам еще и об Одесских сепаров про-кацапов...- расскажи...
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"Чорновол подчеркнула, что Россия пытается дискредитировать Майдан, пытается переписать историю Украины."
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У кремлеботов новые методички по Майдану, так авторитетно и подробно... Оказывается антимайдановцы хотели диалога, а их обижали, портили им палатки и всячески унижали...
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ага и беркута хотели диалога, а стреляли потому что подойти боялись
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В марте 2011 года дважды не судимый Витька Индюкович списал долги донецкой братве в сумме 23 миллиарда гривен,с этого дня и началась Перестройка па данецки Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4107Бюджет не получил ничего,от слова СОВСЕМ...,а потом Мыкола Кривосися взял кредит у МВФ в сумме 17 ярдов долляров,которые не воровали донецкие,все отдали Порошенко до последнего цента... Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4107 Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4107
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В дополнение: ..,а потом Мыкола Кривосися взял кредит у МВФ в сумме 17 ярдов долляров,которые не воровали донецкие,все отдали Порошенко до последнего цента... которые потом он их пропил вместе с бандЄрАвцами ... Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 5892
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полез на шкаф за амбарной книгой, сорвался, а она ему с верхней полки на голову. дело закрыто
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Пацан сказал,что Дамбасс паражняк не гонить,пацан зделал Украину порожняком. Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 5209По состоянию на 1 марта 2014 года на счету Казначейства Украины было 107 тысяч гривен.Но это скомуниздил не Витьок,а его сын Саша Стоматолог,Витьок в этих делал тупой что валенок без подошвы...
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Сидіти тобі, танюха, і за себе і за свого корєша пороха.
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Журналистам , с такими же интервью, можно выдвинутся на Фрузе-Кирилловскую 103....и развить тему.
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Коротше патріоти /правосеки Одеси готуйтеся , ви на черзі ..
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парубий начал давать показания? Правый Сектор тут при чём?
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