 Смерть человека в офисе может быть связана с амбарной книгой ПР, - Чорновол. ВИДЕО

Об этом она рассказала журналистам возле здания ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Чорновол подчеркнула, что Россия пытается дискредитировать Майдан, пытается переписать историю Украины.

"Я поджигала офис Партии регионов, чтобы отвлечь карателей от Мариинского парка, которые начали убивать активистов Майдана, да, я это делала. Но показания следователям я давать не буду, чтобы не дать возможность привлекать других майдановцев по моим показаниям", - заявила она.

Также Чорновол отметила, что человек в офисе Партии регионов погиб не из-за поджога.

"Человек погиб после того, как офис Партии регионов был занят силами "Беркута" и титушек. И даже после того, как приехала пожарная машина и потушила огонь", - объяснила она.

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Кроме того, экс-нардеп заявила, что подозрение ей выдвинуто только по одной статье - умышленное убийство с двумя отягочающими обстоятельствами.

"Почему? Потому что все остальные статьи сейчас попадают под амнистию. Но вы не раз слышали, что сейчас делаются шаги для того, чтобы отменить закон об амнистии", - добавила она.

По словам Чорновол, следствие дало ей отдельные выдержки и видно, что это вырвано из контекста.

"Что на самом деле происходило и как на самом деле погиб этот человек - очень важно. Мы все знаем об амбарной книге Партии регионов. В момент сожжения офиса партии она была там. Что происходило дальше? Вполне возможно, что смерть этого человека связана с этой амбарной книгой. У меня есть слухи, что эта амбарная книга в результате после Майдана была найдена в Администрации президента Януковича в кабинете Портнова", - рассказала она.

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