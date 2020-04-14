 Чорновол: Расследование по моему делу началось еще 18 октября 2019, перед "нормандской встречей" Зеленского. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила у стен ГБР.

"Это дело против всех сознательных украинцев, против всех, у кого есть национальное достоинство. Потому что это дело - заказ Москвы", - отметила она.

По словам Чорновол, из материалов следствия она увидела, что расследование по ее делу началось 18 октября 2019 года.

"То есть даже не в тот момент, когда адвокат Януковича возглавил ГБР. Оно начало расследоваться раньше. Перед "нормандской встречей" Зеленского. Фактически это дело - часть так называемых "мирных соглашений", - отметила экс-нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наиболее тяжкие статьи надуманны, за незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица придется отвечать, - Сергей Горбатюк о деле Татьяны Чорновол

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.