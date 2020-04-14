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 Политика Украины, Общество
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Все про:ПР (11298) Чорновол Татьяна (546) евромайдан (6874) ГБР (1117)

 Чорновол: Расследование по моему делу началось еще 18 октября 2019, перед "нормандской встречей" Зеленского. ВИДЕО

Экс-нардеп Татьяна Чорновол заявила, что расследование по ее делу начало 18 октября 2019 года, еще до того Алескандр Бабиков стал заместителем директора Государственного бюро расследований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила у стен ГБР.

"Это дело против всех сознательных украинцев, против всех, у кого есть национальное достоинство. Потому что это дело - заказ Москвы", - отметила она.

По словам Чорновол, из материалов следствия она увидела, что расследование по ее делу началось 18 октября 2019 года.

"То есть даже не в тот момент, когда адвокат Януковича возглавил ГБР. Оно начало расследоваться раньше. Перед "нормандской встречей" Зеленского. Фактически это дело - часть так называемых "мирных соглашений", - отметила экс-нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наиболее тяжкие статьи надуманны, за незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица придется отвечать, - Сергей Горбатюк о деле Татьяны Чорновол

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Читайте также: Подозрение Чорновол - месть всем майдановцам и реванш антимайдановских сил, - Федына

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/v3188890
 
 
 Топ комментарии
 
А когда посадят Зеленского?
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Ну, у Бубочки, например, есть диплом юриста. Кто-то взял бы себе такого адвоката?
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Танюха, да пойми ты, просто тебя решили принести в жертву...
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как только поймают и удостоверятся-что оно не голограмма
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Слишком много воды, давай больше по конкретной сути дела.
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Вот конкретно:
" из материалов следствия она увидела, что расследование по ее делу началось 18 октября 2019 года.
Источник: https://censor.net.ua/n3188890"
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Ещё конкретика:
"Подозрение в убийстве Шеремета предъявлено трем задержанным, еще двое проходят по другому делу - МВД

12 декабря 2019, 19:17"

https://nv.ua/ukraine/events/ubiystvo-sheremeta-podozrenie-predyavleno-trem-zaderzhannym-novosti-ukrainy-50058972.html
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Все учились в школе . 40% населения имеет высшее образование . Остальные - техникумы и училища . Откуда столько глупых ?
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не путайте знания с умом..
есть нюансы...
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Угу, є такий українофоб з Одеси - Вассерман - яскравий приклад поєднання енциклопедичних знань з дурковатістю по життю.
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Ну, у Бубочки, например, есть диплом юриста. Кто-то взял бы себе такого адвоката?
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Значит, похоже, что 73% из тех, кто пришел на прошлые выборы президента учились еще хуже него. Хотя, скорее, они учились хуже тех политтехнологов, которых нанял Беня для Бубочки. Это больше похоже на правду.
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я б його навіть блазнем не взяв на роботу-він гидкий.
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село неначе погоріло-неначе люди подуріли.. я тут писав-що аби хоч заплатити вчителям по 4 тисячі долярів-потрібно мати близько 20 000 000 цих долярів на рік на самих вчителів. Чи то вчителі такі пішли-чи їхні математики з"їхали з глузду.
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А обычных рядовых зебобиков которые привели зебобиков к власти, а теперь говорят что не ходили на выборы или говорят что голосовали за Пороха?
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Всё сводится к тому, что голосовать должны только налогоплательщики...
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Её бы изолировать и полечить. Соболезнования.
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А почему ты решил, что после её лечения преследование майдановцев прекратится?
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Не надо прихватизировать Майдан. Там были миллионы патриотичных граждан Украины, как и в 2004 году, а вот выгодополучателями оказались единицы мерзавцы. Наруководили за 5 лет всей полноты власти.
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Конечно, и именно ты с Венедиктовой и адвокатом убийцы-Януковича определяешь - кого необходимо сажать, мудрствую лукаво, совсем как в 95 квартале...
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Что дальше? Судить патриотов котрые здали по зубам вате 2 мая 2014 в ДП?
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