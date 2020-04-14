 На сегодня дата рассмотрения банковского законопроекта неизвестна, - Разумков. ВИДЕО

Об этом Разумков в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Сегодня назвать точную дату, когда будет рассматриваться этот закон в стенах Верховной Рады – очень трудно. Потому что 16 000 поправок –такого не было никогда, это антирекорд Верховной Рады", - заявил он.
Сам же спикер считает, что внесение такого количества поправок направлено "не на то, чтобы сделать этот законопроект лучше, а для того, чтобы затянуть этот процесс".
Разумков также отметил, что на рассмотрение в сессионный зал проект закона вынесут только после обработки всех поправок банковским комитетом.
"Комитет будет обрабатывать, идти по таблице, определять, какие правки будут поддержаны, а какие отклонены, и только после этого можно будет вносить этот законопроект на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады", – подчеркнул глава парламента.
Разумков еще раз напомнил, что нардепы работают над изменениями к регламенту, чтобы в дальнейшем создать процедуру, которая позволит рассматривать законы быстрее.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
Дефолт -- это ведь хорошо! И для страны, и для каждого ее гражданина!
Все починалося так весело - зі слова "преЗЕдент" з помилкою. Партія суцільних помилок.
Iryna Gerashchenko
Верховна Рада проголосувала безпрецедентні зміни в Державний бюджет.
Коротко про те, що треба знати:
- З культури, освіти, спорту, соціального забезпечення (фактично з субсидій) - знято 8 млрд грн.
️- Декілька мільярдів гривень знято з місцевого самоврядування. Реформа децентралізації, над якою довго працювала попередня влада, остаточно згорнута.
- Жодної гривні не зняли з силовиків, а на них виділено 90 (!) млрд грн.
- Жодної гривні не зняли з Офісу Зеленського (а там 1,2 мільярда грн), а навіть 7 мільйонів додали (мабуть на зйомку відосів з Тесли)
- Бюджет на закордонні поїздки для Зеленського збільшився вдвічі (!) до 79,1 млрд гривень, хоча в усьому світі зараз карантин. Абсурд.
- Жодної гривні не зняли з прокуратури.
- Долар у бюджет закладено по 29,7. Маніпуляції з ОВДП першого Уряду Зеленського, зробили ведмежу послугу економіці.
- Дефіцит бюджету - майже 300 мільярдів, які складаються з чистих запозичень.Такого в історії України ще не було.
По-людськи хочеться висловити повагу проукраїнським силам в парламенті, які не проголосували за цю ганьбу.
* * *
Зеленский - ходячий Апокалипсис. Такого количества факапов, пожаров, эпидемий, аварий, скандалов ещё не было. А ведь могли бы понять глубину трэша уже после первых поездок зеленоликого в Париж, Берлин и Токио.
Где он - там катастрофа. Эй, экзорцисты в друзьях есть?
Сделайте уже что-нибудь - на миллион мы вам скинемся! Даже на два!
Helgi Sharp
K0५EGAR А вы, вообще, в курсе, в какую сумму нашему бюджету ежегодно обходятся люди, которые "мают право на помилку"? Почитайте, вы охренеете. Ну, а если происходит какая-то фуфня в стране, типа война с росией, коронавирус или пожар в Чернобыле, для этого есть волонтеры и добровольцы.
Во фракции «Слуги народа» депутаты из группы Коломойского работают на дефолт страны, идут против воли собственно своего президента и открыто говорят об этом.
Давид Арахамия, глава фракции, молчит.
Часть депутатов видит это и выкатывает противоположную позицию. Явно виден раскол фракции.
Давид Арахамия, глава фракции, молчит.
Один из депутатов правящей фракции начинает вываливать компромат на главу Офиса президента. Компромат жестокий и почти непробиваемый.
Давид Арахамия, глава фракции, молчит.
К этому депутату приезжает СБУ, открываются уголовные производства.
Давид Арахамия, глава его фракции, молчит.
Несколько депутатов из фракции «Слуги народа» блокируют тысячами правок поддержанный их же лидером, Зеленским, и поданный их же премьер-министром «антиколомойский» законопроект.
Давид Арахамия, глава фракции, молчит.
А потом, бл...ь, вот прямо сегодня, Давид Арахамия под радостное поддакивание какого-то чертилы за кадром на камеру рассказывает, что законопроект, спасающий страну от дефолта и топящий Коломойского, «не совсем конституционный».
Да пошла ты на....й, улиточка. Так хорошо было, пока ты молчал.
Юрий Гудыменко
Значит - дефолт все ярче маячит.
Главное, кушая лебеду и крапиву, приговаривать "ХужеНеСтало" и "ЗатоПрогналиПорошенко"