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 Политика Украины
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 На сегодня дата рассмотрения банковского законопроекта неизвестна, - Разумков. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не может назвать точную дату, когда украинский парламент будет рассматривать во втором чтении "антиКоломойский" закон, который делает невозможным возвращение банков бывшим владельцам.

Об этом Разумков в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сегодня назвать точную дату, когда будет рассматриваться этот закон в стенах Верховной Рады – очень трудно. Потому что 16 000 поправок –такого не было никогда, это антирекорд Верховной Рады", - заявил он.

Сам же спикер считает, что внесение такого количества поправок направлено "не на то, чтобы сделать этот законопроект лучше, а для того, чтобы затянуть этот процесс".

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Разумков также отметил, что на рассмотрение в сессионный зал проект закона вынесут только после обработки всех поправок банковским комитетом.

"Комитет будет обрабатывать, идти по таблице, определять, какие правки будут поддержаны, а какие отклонены, и только после этого можно будет вносить этот законопроект на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады", – подчеркнул глава парламента.

Разумков еще раз напомнил, что нардепы работают над изменениями к регламенту, чтобы в дальнейшем создать процедуру, которая позволит рассматривать законы быстрее.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Источник: https://censor.net.ua/v3188881
 
 
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А когда Вы разберётесь с секретутками ?

На сегодня дата рассмотрения "антиКоломойского" законопроекта неизвестна, - Разумков - Цензор.НЕТ 3234
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У Моніки Зеленскі в жопі рука бородатої бабушки.
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Да она и не будет принята главное землю протолкнули и продали 3,14
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А когда Вы разберётесь с секретутками ?

На сегодня дата рассмотрения "антиКоломойского" законопроекта неизвестна, - Разумков - Цензор.НЕТ 3234
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Нехай Шепелявий скаже Баканову щоб він і Єрмаку вибив зуб.
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38 проц поддержка Слуги Народа - уже полный писец или еще нет?
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Сколько шороху..Пропишите конкретно Приватбанк....примите адресно и не надо истерить. Не надо протаскивать Нацбанки угробленные Гонтаревой. Яценюком, Порошенко, Кубивым банки и разграбленное залоговое имущество этих банков в Фонде гарантирования вкладов.
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Сами ничего не способны создать , только просрать , решили отжать чужое . Классика "старшего брата" .
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Вот лежу и думаю: то-ли Зеленский пошлет МВФ в жопу, то ли МВФ Зеленского... Да какая разница - хуже не будет. Правда, друзья?
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У Моніки Зеленскі в жопі рука бородатої бабушки.
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Конечно ПРАВДА!
Дефолт -- это ведь хорошо! И для страны, и для каждого ее гражданина!
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Да она и не будет принята главное землю протолкнули и продали 3,14
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Как вы яхту назовёте - так она и поплывёт

Все починалося так весело - зі слова "преЗЕдент" з помилкою. Партія суцільних помилок.
Iryna Gerashchenko

На сьогодні дата розгляду "антиКоломойського" законопроєкту невідома, - Разумков - Цензор.НЕТ 1480



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Ницево не понимаю. Куда я попал, где мой квартал?
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Вова ЗЕленцман все про народ думає...

Верховна Рада проголосувала безпрецедентні зміни в Державний бюджет.
Коротко про те, що треба знати:
- З культури, освіти, спорту, соціального забезпечення (фактично з субсидій) - знято 8 млрд грн.
️- Декілька мільярдів гривень знято з місцевого самоврядування. Реформа децентралізації, над якою довго працювала попередня влада, остаточно згорнута.
- Жодної гривні не зняли з силовиків, а на них виділено 90 (!) млрд грн.
- Жодної гривні не зняли з Офісу Зеленського (а там 1,2 мільярда грн), а навіть 7 мільйонів додали (мабуть на зйомку відосів з Тесли)
- Бюджет на закордонні поїздки для Зеленського збільшився вдвічі (!) до 79,1 млрд гривень, хоча в усьому світі зараз карантин. Абсурд.
- Жодної гривні не зняли з прокуратури.
- Долар у бюджет закладено по 29,7. Маніпуляції з ОВДП першого Уряду Зеленського, зробили ведмежу послугу економіці.
- Дефіцит бюджету - майже 300 мільярдів, які складаються з чистих запозичень.Такого в історії України ще не було.
По-людськи хочеться висловити повагу проукраїнським силам в парламенті, які не проголосували за цю ганьбу.
* * *
Зеленский - ходячий Апокалипсис. Такого количества факапов, пожаров, эпидемий, аварий, скандалов ещё не было. А ведь могли бы понять глубину трэша уже после первых поездок зеленоликого в Париж, Берлин и Токио.
Где он - там катастрофа. Эй, экзорцисты в друзьях есть?
Сделайте уже что-нибудь - на миллион мы вам скинемся! Даже на два!
Helgi Sharp
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На сегодня дата рассмотрения "антиКоломойского" законопроекта неизвестна, - Разумков.- Беспомощно разводит ручёнками барыга-лихвар-процентщик. По данным Государственного реестра прав в июне 2019 года Разумков занял Галушко 26,7 млн гривен
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K0५EGAR А вы, вообще, в курсе, в какую сумму нашему бюджету ежегодно обходятся люди, которые "мают право на помилку"? Почитайте, вы охренеете. Ну, а если происходит какая-то фуфня в стране, типа война с росией, коронавирус или пожар в Чернобыле, для этого есть волонтеры и добровольцы.На сьогодні дата розгляду "антиКоломойського" законопроєкту невідома, - Разумков - Цензор.НЕТ 5836
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Ковид Арахамия

Во фракции «Слуги народа» депутаты из группы Коломойского работают на дефолт страны, идут против воли собственно своего президента и открыто говорят об этом.
Давид Арахамия, глава фракции, молчит.

Часть депутатов видит это и выкатывает противоположную позицию. Явно виден раскол фракции.
Давид Арахамия, глава фракции, молчит.

Один из депутатов правящей фракции начинает вываливать компромат на главу Офиса президента. Компромат жестокий и почти непробиваемый.
Давид Арахамия, глава фракции, молчит.

К этому депутату приезжает СБУ, открываются уголовные производства.
Давид Арахамия, глава его фракции, молчит.

Несколько депутатов из фракции «Слуги народа» блокируют тысячами правок поддержанный их же лидером, Зеленским, и поданный их же премьер-министром «антиколомойский» законопроект.
Давид Арахамия, глава фракции, молчит.

А потом, бл...ь, вот прямо сегодня, Давид Арахамия под радостное поддакивание какого-то чертилы за кадром на камеру рассказывает, что законопроект, спасающий страну от дефолта и топящий Коломойского, «не совсем конституционный».

Да пошла ты на....й, улиточка. Так хорошо было, пока ты молчал.
Юрий Гудыменко
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Аллан Левитов: А "антиколомойский" закон сегодня так и не рассматривали. И не будут (судя по тому, что "коломойская фракция" слуг - тоже голосовала за поправки к бюджету).
Значит - дефолт все ярче маячит.
Главное, кушая лебеду и крапиву, приговаривать "ХужеНеСтало" и "ЗатоПрогналиПорошенко"

На сьогодні дата розгляду "антиКоломойського" законопроєкту невідома, - Разумков - Цензор.НЕТ 2181
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