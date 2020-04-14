 Криворожского активиста Морозова приговорили к трем годам условно за фейковое ДТП, - Казанский. ВИДЕО

Об этом заявил журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда я узнал об этом деле, я сначала не поверил, что такое вообще может быть. Но это реалии нашей жизни. В Кривом Роге оппозиционному активисту и депутату горсовета Юлию Морозову суд дал 3 года условно за ДТП, которого не было.

Морозова признали виновным в том, что он якобы подрезал маршрутку, которая из-за этого затормозила и в ней упала пенсионерка, которая получила травму. Самого столкновения с машруткой не было. Не существует ни одного видео, на котором было бы зафиксировано, как Морозов кого подрезает. Все что есть - это пара "свидетелей", которые рассказывают, что видели все собственными глазами. То есть - просто одни слова против других слов, без всяких доказательств", - пишет Казанский.

Впрочем, отмечает он, суду этого хватило, и человека приговорили к трем годам условного срока за то, что якобы из-за него резко затормозила какая маршрутка, в которой кто-то упал.

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"Теперь, если приговор не удастся обжаловать, Морозов не сможет принимать участие в следующих местных выборах. Собственно, именно ради этого и был устроен весь этот позорный цирк. Морозов считает дело сфальсифицированным по заказу клана Вилкул. Он много критиковал мэра города Юрия Вилкула, и вот получается, что тот отомстил таким образом. В стиле какого-то Бердымухамедова из Туркменистана", - пишет Казанский.