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 Криворожского активиста Морозова приговорили к трем годам условно за фейковое ДТП, - Казанский. ВИДЕО

В Кривом Роге оппозиционному активисту и депутату горсовета Юлию Морозову суд дал 3 года условно за ДТП, которого не было.

Об этом заявил журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда я узнал об этом деле, я сначала не поверил, что такое вообще может быть. Но это реалии нашей жизни. В Кривом Роге оппозиционному активисту и депутату горсовета Юлию Морозову суд дал 3 года условно за ДТП, которого не было.

Морозова признали виновным в том, что он якобы подрезал маршрутку, которая из-за этого затормозила и в ней упала пенсионерка, которая получила травму. Самого столкновения с машруткой не было. Не существует ни одного видео, на котором было бы зафиксировано, как Морозов кого подрезает. Все что есть - это пара "свидетелей", которые рассказывают, что видели все собственными глазами. То есть - просто одни слова против других слов, без всяких доказательств", - пишет Казанский.

Впрочем, отмечает он, суду этого хватило, и человека приговорили к трем годам условного срока за то, что якобы из-за него резко затормозила какая маршрутка, в которой кто-то упал.

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"Теперь, если приговор не удастся обжаловать, Морозов не сможет принимать участие в следующих местных выборах. Собственно, именно ради этого и был устроен весь этот позорный цирк. Морозов считает дело сфальсифицированным по заказу клана Вилкул. Он много критиковал мэра города Юрия Вилкула, и вот получается, что тот отомстил таким образом. В стиле какого-то Бердымухамедова из Туркменистана", - пишет Казанский.

Источник: https://censor.net.ua/v3188879
 
   
 Топ комментарии
 
зеленое правосудие - в родном городе глав зебила - прикольно ))))
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Я бы сожалел , если бы не депутат . А так всё очень задепутанно .
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А Богуцкая человека сбила насмерть и ничего. Нардепом стала...
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Я бы сожалел , если бы не депутат . А так всё очень задепутанно .
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зеленое правосудие - в родном городе глав зебила - прикольно ))))
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Криворагули Вилкулы посадили оппозиционера, а "справедливый" судья получает немалые деньги из кармана налогоплательщиков.
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Вилкул? А это тот, который занимался каруселями в Кривом, когда там победила самопомич. Но вместо разбирательст пецин прокурор все посливал и назначили перевыборы. Да помним помним. Да соя? 😷
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А Богуцкая человека сбила насмерть и ничего. Нардепом стала...
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Он вообще осознает термин подрезал? Причем тут столкновения?
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Уверен, все так было как рассказывают свидетели - он подрезал. А Казанский, редкостный ******, в 2011 году он забавлялся сжигая шалаши бомжей. И топил за Рашку.
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За "подрезал" у нас и штрафа не положено, а вот маршрутчику "надо было бить" (с) а не гоцать.
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За создание аварийной ситуации есть штраф, а если ситуация с последствиями, то уголовка.
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