EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  1579  11
Материалы по теме:
Все про:карантин (3041) врачи (753) студенты (505) Степанов Максим (154) COVID-19 (3827) коронавирус (2458)

 Более тысячи студентов-медиков захотели присоединиться к борьбе с COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

Студенты-медики будут привлекаться только для выполнения организационно-технических задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Есть така инициатива: студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мероприятий, связанных с борьбой с COVID-19. Есть соответствующая анкета, которую могут заполнять студенты. Сегодня анкет, которые заполняли наши студенты, уже около 1100", - отметил он.

По словам министра,  студены привлекаются на добровольных началах.

"Они привлекаются, хочу подчеркнуть, не для оказания медпомощи, а именно для организационно-технической помощи", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После 3 недель тестирования е-студенческий теперь доступен для всех, - Минцифры

Источник: https://censor.net.ua/v3188866
 
 
 Топ комментарии
 
не думаю, что это добровольное движение,
его организовали
 показать весь комментарий
 
министр раздал анкеты ....
случайно министр не скажет, какой % бюджетников среди этой тысячи ...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эй ребята, владимир зеленских вас в Италию не отправит, не надейтесь Более тысячи студентов-медиков захотели присоединиться к борьбе с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 511
 показать весь комментарий
 
 
не думаю, что это добровольное движение,
его организовали
 показать весь комментарий
 
 
министр раздал анкеты ....
случайно министр не скажет, какой % бюджетников среди этой тысячи ...
 показать весь комментарий
 
 
более тысячи студентов ДВОЕЧНИКИ ?
за зачёты в волонтёры ?
 показать весь комментарий
 
Як завжди, коли треба залучити до чогось студентів, дістають гасло:
"Або приймаєш участь, або не здаєш наступну сесію"
 показать весь комментарий
 
 
в движениях таких "пятысотенныць", "двадцатипятитысячников", здесь "тысячников", всегда есть имя - "в добровольно-принудительном порядке".
 показать весь комментарий
 
 
Любым инициативам зеленой плесени - не верю...
 показать весь комментарий
 
 



tZE inform
Г-н Зеленский, отправка студентов медвузов на борьбу с эпидемией будет красивым светом сиять в списке оглашаемых вам обвинений. Пусть даже они сегодня "добровольно идут" Потом ведь выяснится что никакого "добровольно" и не было ... Со Степанова взятки гладки. Глава СНБО - вы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх