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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (781) МВФ (2881) Цабаль (3)

 "Голос" не поддержал изменения в Госбюджет, потому что они нереалистичные и несправедливые, - Цабаль. ВИДЕО

Нардеп "Голоса" Владимир Цабаль рассказал, почему фракция не поддержала изменения в Госбюджет-2020.

Об этом он заявил с трибуны парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Люди ждут не придуманных цифр, а реальной поддержки. Люди ждут помощи, чтобы справиться с эпидемией и экономическим кризисом. ... Дает ли этот бюджет такую поддержку? Честный ответ - нет, этот бюджет такую поддержку не дает", - отметил нардеп.

По словам Цабаля, расходы в бюджете уменьшили не для всех, одним расходы сняли, а другим - увеличили.

"Бюджет не соответствует мировым практикам, как помогать бизнесу во время мирового экономического кризиса", - подчеркнул он.

"Увеличили финансирование МВД на 195 млн грн, но уменьшили финансирование школ на 1 млрд. Оставили дотации агрохолдингам, но уменьшили на треть финансирование образования", - добавил Цабаль.

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Нардеп заявил, что этот бюджет не соответствует мировым практикам, потому что все страны мира поддерживают бизнес путем увеличения финансирования инфраструктуры и целевыми кредитами.

"Этот бюджет нереалистичный. В этом бюджете мы заложили уменьшение доходов на 11%. У нас уже за два месяца до карантина доходы упали на 15%. Не будет у нас 781 млрд грн налогово-таможенных доходов. ... Тот дефицит в 298 млрд, он финансируется за счет МВФ, а мы же не приняли закон о банках. Как мы можем принять закон о бюджете, где есть финансирование МВФ, а закон о банках, который это финансирование даст, не принят?", - подытожил нардеп.

Напомним, вчера Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

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Источник: https://censor.net.ua/v3188861
 
 
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Карантин жеж, Аваков сказал затянуть пояса. Значить затянуть пояса. Ви зробілі це разом "Голос" не поддержал изменения в Госбюджет, потому что они нереалистичные и несправедливые, - Цабаль - Цензор.НЕТ 8304
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а ведь реально страшно за образование. Они и так были нищие, а теперь обещанные 400 баксов снова ментам отдали. Ну уроки по нету в русле русской весны и на скорую руку убьют последнее украинское...
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Бюджет конечно дерьмо.....Хотелки не прошли, куратор Пинчук не дал команды, Сорос не приказал.
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