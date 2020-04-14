 "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - несколько экипажей спасателей вынуждены уйти с места пожара в зоне отчуждения из-за сильного пламени. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара на одном из участков и фрагмент отступления спасателей опубликованы в соцсетях.
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+7
Техника времен Брежнева.
Наследство от былой цивилизации.
Наследство от былой цивилизации.
+6
та ти шо.... красота....
ці придурки, за бюджетні кошти, приїхали красотами пожежі полюбуватися?
ці придурки, за бюджетні кошти, приїхали красотами пожежі полюбуватися?
+6
такі пожежі можна гасити лише зверху з літаків та вертольотів - з пожежних машин там нічого зробити не можна.
ці придурки, за бюджетні кошти, приїхали красотами пожежі полюбуватися?
Платят за действия, а не за результат. А власть... ой, про эту похабную, бездарную власть знают у нас даже бомжи.
да? а що повалений ліг не буде горіти?
такой маразм был возможен только в СССР.
Матерятся они хорошо, а тушить когда начнут?
После дождичка в четверг ?
но до завтра...может все же дойти до укрытия ...хоть и не хочется никому
если это диверсии, то летом и поля с урожаем начнут гореть....
Роман Донік
@donikroman
·9 ч
Если кто совсем не хочет понимать, то я поясню. Пожары по всей Украине, это не случайности и не совпадения. Это банальные диверсии. Самые простые, доступные и дешевые в реализации. Про*бали это все два человека. Баканов в СБУ и Аваков в МВД. Кстати, ДСНС в подчинении у Авакова.
Роман Донік
@donikroman
·10 мин
Идиоты жгут каждый год. Но в этом году, почему то идиоты начали жечь в нужных местах с учетом ветра. И да в прошлые годы для тушения проблемных пожаров привлекали нацгвардию. А сейчас Аваков держит ее в готовности для других вещей
Авакян где пожарные самолеты?? Где вертолеты??