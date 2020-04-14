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 Происшествия, Общество
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 "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - несколько экипажей спасателей вынуждены уйти с места пожара в зоне отчуждения из-за сильного пламени. ВИДЕО

Из-за сильного пламени несколько экипажей спасателей вынуждены были отступить перед пожаром в зоне отчуждения. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара на одном из участков и фрагмент отступления спасателей опубликованы в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тушение пожара в Зоне отчуждения продолжается 11-е сутки: очаги возгорания наблюдаются в 4 лесничествах, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/v3188852
 
   
 Топ комментарии
 
Техника времен Брежнева.
Наследство от былой цивилизации.
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та ти шо.... красота....
ці придурки, за бюджетні кошти, приїхали красотами пожежі полюбуватися? "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - несколько экипажей спасателей вынуждены уйти с места пожара в зоне отчуждения из-за сильного пламени - Цензор.НЕТ 3164
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такі пожежі можна гасити лише зверху з літаків та вертольотів - з пожежних машин там нічого зробити не можна.
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Герои НАШИ!!!!Тилькы спаты та козла забываты вмиють!!!
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Еще умеют каждый месяц дань собирать с предпренимателей и цепляться за каждую бредовую мелочь. Помню у нас на фирме такие уроды прицепились за провисший в офисе телефонный провод, который якобы мог привести к пожару всего города и планеты Земля. Пока взятку не получили не отцепились. А у самих на машинах шланги дырявые и на пилах цепей нету, потому продали и пропили. Знаю даже одного такого пожарного который хвастался что сп***дил такую бензопилу что и метал режет
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но телефонный провод таки не должен провисать. "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я - Цензор.НЕТ 4984
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та ти шо.... красота....
ці придурки, за бюджетні кошти, приїхали красотами пожежі полюбуватися? "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - несколько экипажей спасателей вынуждены уйти с места пожара в зоне отчуждения из-за сильного пламени - Цензор.НЕТ 3164
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такі пожежі можна гасити лише зверху з літаків та вертольотів - з пожежних машин там нічого зробити не можна.
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знаю, тому питання - що вони там роблять і на що тратяться бюджетні кошти? на екскурсію?
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Потому уже десять дней горит, и, если дождь не потушит, будет гореть, пока все не сгорит.
Платят за действия, а не за результат. А власть... ой, про эту похабную, бездарную власть знают у нас даже бомжи.
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Їм дали команду, вони поїхали, а забезпечити відповідними масштабу пожежі засобами забули.
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ви такі грамотні, можливо, горіло по низу, то й сказали їм гасити по низу,
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Можно брать электропилы и валить лес, чтобы оонь не шёл дальше.
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Можно. Но для этого надо включить мозги. А у той "квартальной власти" мышление на уровне квартала: т.е. мозгов нет. Как и совести.
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іди вали - тільки тоді весь ліс прийдеться валити, бо не знаєш, куди вогонь поверне.
да? а що повалений ліг не буде горіти?
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тепер, коли повітря в Києві та передмістях пропалене та тягне гаррю, всі ті - хто з інших областей перлися в Київ та Бровари, Ірпінь, Бучу зрозуміли, куди вони потрапили.
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Пожарные машины работающие на бензине, а не солярке -
такой маразм был возможен только в СССР.
Матерятся они хорошо, а тушить когда начнут?
После дождичка в четверг ?
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кстати... на завтра дождь обещают...
но до завтра...может все же дойти до укрытия ...хоть и не хочется никому
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если это диверсии, то летом и поля с урожаем начнут гореть....

"Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я - Цензор.НЕТ 9685 Роман Донік

@donikroman

·9 ч

Если кто совсем не хочет понимать, то я поясню. Пожары по всей Украине, это не случайности и не совпадения. Это банальные диверсии. Самые простые, доступные и дешевые в реализации. Про*бали это все два человека. Баканов в СБУ и Аваков в МВД. Кстати, ДСНС в подчинении у Авакова.

"Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я - Цензор.НЕТ 8156
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Роман Донік

@donikroman

·10 мин

Идиоты жгут каждый год. Но в этом году, почему то идиоты начали жечь в нужных местах с учетом ветра. И да в прошлые годы для тушения проблемных пожаров привлекали нацгвардию. А сейчас Аваков держит ее в готовности для других вещей
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акаків знову нагадує всьому світу про своє існування ?
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Якщо в країні ВСЕ - армія, поліція, суди, прокуратура, спецслужби, медобслуговування, освіта, кабмін, президент і т.і. - є на 95 відсотків імітацією - то чому протипожежна служба має бути виключенням?
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Как где нить в Африке тушить...так и самолеты посылают...и вертолеты...как у себя...так нет нихрена...
Авакян где пожарные самолеты?? Где вертолеты??
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Пожарные радостно съе-лись. А кто будет тушить? И чем? Там, похоже самолет нужен специальный. А он у нас есть? "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я - Цензор.НЕТ 201
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Необхідно військивих підключати, інакше дсники не справляться.
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Ніхто не хоче стати смаженим біфштексом з кров'ю
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Правильно зробили. У вогні броду нема
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Приехал,посмотрел ,******** - как на латинском ?
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