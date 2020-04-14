 "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - несколько экипажей спасателей вынуждены уйти с места пожара в зоне отчуждения из-за сильного пламени. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара на одном из участков и фрагмент отступления спасателей опубликованы в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тушение пожара в Зоне отчуждения продолжается 11-е сутки: очаги возгорания наблюдаются в 4 лесничествах, - ГСЧС