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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Здоровье
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 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 14 апреля зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/v3188848
 
 
 Топ комментарии
 
усім відвідувачам Києво-Печерської Лаври, з моменту візиту яких не пройшло два тижні, необхідно самоізолюватися від інших городян, бо вони є потенційним джерелом зарази для оточуючих.
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вот порохоботы неугомонные Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2962

молчат власти - порохоботы орут, почему молчите!!!
дают прессуху - порохоботы орут "и опять, и снова"
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Порохоботи такі ж самі, якими були зелеботи до виборів. Два чоботи пара.
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8211
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усім відвідувачам Києво-Печерської Лаври, з моменту візиту яких не пройшло два тижні, необхідно самоізолюватися від інших городян, бо вони є потенційним джерелом зарази для оточуючих.
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В телевизор перестал верить 26 апреля 1986 года,когда про Чернобыль туфту на весь Мир сочиняли....
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Ага.Особенно в Мировую революцию,чЛЕНИНА, Маркса Энгельса и Гитлера... Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2938 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2938 Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2938
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Киев пора полностью закрывать на карантин, включая промышленное производство и вьезд и выезд из города. Иначе будет как в Италии. Столицу накроют трупы, а священники помогут. Пора закрывать церкви для входа прихожан в храм на уровне власти.
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