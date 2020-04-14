 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 14 апреля зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели, - Минздрав
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 14 апреля зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели, - Минздрав
молчат власти - порохоботы орут, почему молчите!!!
дают прессуху - порохоботы орут "и опять, и снова"