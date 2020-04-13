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 За сутки 13 апреля на Буковине выявили 84 новых случая коронавируса, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

В Черновицкой области за день 13 апреля зафиксировали еще 84 новых случая инфицирования коронавирусом. Так, в целом на Буковине теперь 546 зафиксированных случаев инфицирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, заявил председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Сегодня мы имеем снова очень поразительную цифру новых установленных фактов инфицирования. Прежде чем я назову эту цифру, давайте вспомним и задумаемся, что это люди, которые заразились коронавирусной инфекцией не за границей. Они не привезли ее оттуда. Они заразились уже здесь дома", - сказал председатель ОГА и отметил, что учитывая инкубационный период, вновь открывшиеся пациенты заразились в предыдущие 2-3 недели, когда "хорошо сияло весеннее солнце и массово люди пошли отдыхать".

Также Осачук отметил, что из новых случаев 54 зафиксированы в Черновцах, где еще неделю назад было всего 5 человек с коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/v3188814
 
 
 Топ комментарии
 
Завтра судя по всему, обгоним несколько стран по количеству заболевших и погибших...
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новые случае на буковыне вчерашними и завтрашними шастаньями по церквам прирастать будут. уже очевидно, своё лидерство по остальным областях и даже самому киеву черновицкая область решила не уступить и к началу мая точно вырвется в единоличные лидеры.
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https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
Мапа України, показує поширення захворювання COVID-19, постійно оновлюється
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Завтра судя по всему, обгоним несколько стран по количеству заболевших и погибших...
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Так що, на Пасху ніззя сходити заразитися????
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новые случае на буковыне вчерашними и завтрашними шастаньями по церквам прирастать будут. уже очевидно, своё лидерство по остальным областях и даже самому киеву черновицкая область решила не уступить и к началу мая точно вырвется в единоличные лидеры.
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https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
Мапа України, показує поширення захворювання COVID-19, постійно оновлюється
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Церкви потрібно закрити на карантин.В кінці тижня піде населення до церкви.Я думав,що нас пронесе,але це було передчасно.
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Поздно церкви закрывать. Время упущено. Аваков с Нацгвардией должен поставить блокаду Черновицкой области. Чтобы на остальную территорию не перетекал вирус. А в середине зоны карантина уже как бог даст. Продолжая поставлять тесты и медикаменты.
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Прежде чем я назову эту цифру, давайте вспомним и задумаемся, что это люди, которые заразились коронавирусной инфекцией не за границей. Они не привезли ее оттуда. Они заразились уже здесь дома",Источник: https://censor.net.ua/v3188814

Гарантовано.що пішло все з церкви.Так би було набагато менше випадків.
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84. Це отголосок вербної неділі, чи результат вербної неділі буде пізніше?
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Никакой Нью-Йорк и Италия не пугали читателей цензора. Но как только пришли новости из рашки все вдруг стали поборниками жестокого карантина. Оказалось что даже метро правильно закрыли. Никто не должен заболеть. Только москали всегда могли подвигнуть украинцев на величайшие подвиги.
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